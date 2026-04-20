Paro nacional de ATE: el sindicato amenazó con bloquear el acceso a los aeropuertos

Las protestas de ATE abarcarán distintos organismos públicos

En el marco de un paro nacional, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) amenazó con bloquear el acceso a varios aeropuertos de todo el país durante el martes 21 de abril, según consignó el sindicato a través de un comunicado. El gremio realizará “protestas y movilizaciones en aeropuertos de zonas turísticas de alto tráfico internacional” y advirtió que “no descarta bloquearlos” en el contexto de su medida de protesta.

La concentración principal está prevista a partir de las 11 en las inmediaciones de Costa Salguero, en la intersección de Avenida Costanera y Jerónimo Salguero, próximo al Aeroparque Jorge Newbery. ATE también anunció que las protestas se replicarán en otros organismos estatales a través de asambleas, radios abiertas y ruidazos.

El reclamo central gira en torno a la reapertura inmediata de las paritarias, la recomposición salarial de emergencia y el rechazo a las políticas de ajuste implementadas en el sector público.

“Hemos agotado todas las instancias. No nos dejan otra alternativa que profundizar todas las medidas de fuerza. Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va a terminar cortando a ellos. La conflictividad va a escalar”, advirtió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

En el comunicado, el secretario general de ATE nacional señaló que el gobierno no mostró voluntad de negociar frente a los reclamos. “El Gobierno hasta aquí no dio una sola señal que permita pensar que se van a reabrir las paritarias. Está claro que no existe voluntad para avanzar en un proceso de recuperación salarial”, indicó Aguiar.

El sindicato enfatizó el deterioro de las condiciones salariales y laborales, y vinculó esta situación con la falta de actualización acorde a la inflación. ATE segura que desde diciembre de 2023 “le robaron en promedio más de 11 millones de pesos a cada uno de los estatales”.

El comunicado de ATE precisó que el periodo paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. “El Gobierno nacional otorgó, con la firma de UPCN, aumentos para ese periodo que ya se encuentran 2 puntos por debajo de la inflación, mientras resta conocerse la evolución de los precios de los últimos tres meses de ese lapso. De esta forma, los estatales ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei”, señaló ATE en un comunicado.

La protesta de ATE se enmarca en un plan de acción conjunto con otros gremios y centrales obreras. El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Docentes Universitarios, Portuarios, Molineros, Papeleros y más de 140 organizaciones, realizó un estudio sobre la Canasta Básica de los Trabajadores. El relevamiento determinó que cada asalariado perdió en promedio $11.917.049 en el sector público y $2.274.545 en el sector privado durante los últimos dos años. “El estudio concluyó que los trabajadores perdieron en total 58 billones de pesos durante el gobierno de Milei”, señaló el comunicado.

Las demandas de ATE incluyen el rechazo al ajuste fiscal, el pedido de actualización salarial y la defensa de los puestos de trabajo en la administración pública nacional. La organización sindical también advirtió sobre la posibilidad de nuevas medidas si el gobierno avanza con despidos y recortes en distintos sectores del Estado. “El presidente pide paciencia, pero paciencia no hay. La paciencia se terminó. El Gobierno se consumió todo el saldo que tenía a favor. Además, pretenden avanzar con más despidos. Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va a terminar cortando a ellos”, expresó Aguiar.

El gremio decidió promover una agenda de asambleas y acciones de visibilización en los distintos organismos públicos. Según el texto difundido, el objetivo es “multiplicar las protestas en todos los organismos con asambleas, radios abiertas, ruidazos, entre otras modalidades”. ATE anticipó que evaluará nuevos planes de acción ante cualquier intento de desfinanciar, desguazar o despedir trabajadores en distintos niveles estatales.