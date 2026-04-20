Qué pasa con tus cuentas de WhatsApp, Gmail y bancos cuando mueres

Hay varias cosas que se deben considerar si se piensa gestionar o solicitar activos de un titular fallecido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pueden surgir varias dudas sobre el destino de las cuentas digitales en servicios como WhatsApp, Gmail, plataformas streaming como Netflix y cuentas bancarias cuando fallece un familiar o una persona cercana.

El interés por comprender el destino de estos activos digitales y financieros responde a inquietudes sobre privacidad y a la necesidad de garantizar el acceso o la liquidación de fondos por parte de los herederos legales.

Según fuentes como el Banco de España y las propias plataformas tecnológicas, existen normativas específicas para cada caso, las cuales cuando una cuenta queda inactiva o en caso de cuentas bancarias, explican lo que los herederos deben saber sobre cómo pueden acceder a estas.

Qué pasa con una cuenta de WhatsApp cuando fallece el titular

WhatsApp desactiva la cuenta del usuario si tiene 4 meses sin uso. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

De acuerdo con la información oficial de WhatsApp, si una cuenta permanece inactiva durante más de 120 días, el sistema la elimina automáticamente junto con los datos asociados. Esta inactividad se determina por la ausencia de conexión a Internet a través de la aplicación, sin importar si esta sigue instalada en el dispositivo.

El proceso de eliminación automática implica que, tras cuatro meses sin actividad, los contactos pueden notar la desaparición de la foto de perfil o recibir una notificación indicando que el perfil fue eliminado.

La única manera de que la cuenta de WhatsApp siga activa es que los herederos o familiares tengan acceso al celular donde está registrada la cuenta y eviten que quede inactiva con el paso del tiempo.

Existe la posibilidad de que un familiar o amigo de la persona fallecida pueda gestionar la cuenta, siempre y cuando tenga acceso al dispositivo principal. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Si lo anterior no es posible, no existen mecanismos para que familiares o herederos gestionen el contenido de la cuenta, porque la desactivación y el borrado se realizan de manera automática.

Cuáles son los pasos para ingresar a las cuentas bancarias de un fallecido

El Banco de España explica que, tras el fallecimiento de un titular, los herederos tienen derecho a solicitar información sobre las cuentas y a disponer de los fondos depositados, siempre que se cumpla con los requisitos legales.

Si el fallecido era el único titular, se requiere la autorización de todos los herederos reconocidos para acceder y adjudicar el saldo. En el caso de las cuentas conjuntas, los cotitulares no pueden disponer de los fondos sin el consentimiento expreso de los herederos del titular fallecido.

Los herederos deben cumplir requisitos legales y presentar documentación para disponer de los fondos bancarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las entidades bancarias pueden bloquear la cuenta en determinadas circunstancias, en caso de que así lo establezcan los contratos o ante conflictos entre sobrevivientes y herederos. En caso de esta decisión, el banco se debe comunicar previamente a los interesados.

Qué ocurre con una cuenta de Gmail tras el fallecimiento del titular

Google establece una política clara respecto a las cuentas inactivas. Una Cuenta de Google se considera inactiva cuando no se utiliza durante un periodo mínimo de dos años.

Si transcurre ese tiempo sin actividad, la empresa se reserva el derecho de borrar la cuenta junto con toda la información vinculada, incluyendo correos, archivos, fotos y datos de otros servicios asociados.

Google borra automáticamente las cuentas de Gmail que permanecen inactivas durante dos años y no permite el acceso a extraños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La definición de actividad para Google incluye acciones como leer o enviar correos en Gmail, usar Google Drive, ver videos en YouTube o realizar búsquedas.

La plataforma sugiere que, si existen varias cuentas configuradas en un mismo dispositivo, cada una deba utilizarse al menos una vez cada dos años para evitar la eliminación automática.

Cómo se puede cancelar una cuenta de Netflix de una persona fallecida

La plataforma de Netflix ofrece un proceso diferenciado según el nivel de acceso de los familiares al perfil del usuario fallecido. Si un allegado cuenta con acceso, puede cancelar la suscripción ingresando a la página de la cuenta y seleccionando la opción correspondiente.

Asimismo, en caso de no tener acceso, Netflix solicita a los familiares que se pongan en contacto con el soporte de la empresa y aporten información como la dirección de correo o el número de teléfono asociado a la cuenta, sumado a los datos de pago utilizados.