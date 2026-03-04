La apuesta para los hinchas de Santa Fe en Colombia: tecnología y experiencias fan

El combinado capitalino enfrentará partidos del torneo local e internacionales este semestre. (Foto: @SantaFe/X)

Los hinchas de Independiente Santa Fe cuentan desde este semestre con una tarjeta de crédito diseñada para quienes acompañan al club capitalino en competiciones nacionales e internacionales.

La herramienta surge en un contexto en el que la presencia del club colombiano en la Copa Libertadores incrementa el interés de su afición por participar activamente en las jornadas deportivas y acceder a facilidades para asistir al estadio.

La tarjeta incorpora funciones que permiten a los usuarios planificar su asistencia durante toda la temporada, a través de la compra de abonos sin intereses y la posibilidad de recibir un 5% de devolución en efectivo sobre la adquisición de boletería.

Cuáles son los beneficios de la tarjeta para los hinchas de Santa Fe

La tarjeta ofrece 5% de devolución en efectivo en la compra de boletería oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a abonos sin intereses representa una posibilidad para que los hinchas organicen su presencia en los partidos del semestre, sin asumir pagos inmediatos que puedan afectar su presupuesto.

Al mismo tiempo, el 5% de cashback en boletería constituye un ahorro directo para quienes adquieren entradas por los canales habilitados.

Además, la tarjeta permite a los aficionados participar en programas de acumulación de puntos, que pueden utilizarse en futuras compras, canje de artículos o servicios relacionados.

Qué medidas tecnológicas de seguridad ofrece la tarjeta a los hinchas

La tarjeta puede integrarse en billeteras digitales para realizar pagos seguros desde el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El producto se apoya en tecnología de prevención de fraudes, con sistemas que permiten la creación y almacenamiento de la tarjeta en teléfonos inteligentes.

Federico Martínez, presidente de Mastercard para Colombia, Ecuador y Venezuela, explicó que la tarjeta puede crearse dentro del celular y almacenarse en una billetera segura, garantizando la protección de los datos tanto en pagos presenciales como digitales.

“Queremos que los datos que ustedes usen al pagar, tanto de forma presente y a futuro, cuando lo usen en Internet, siempre estén protegidos. Son tecnologías que traemos en el mercado para reducir la capacidad de fraude que tenga cada uno de los tarjetahabientes”, mencionó.

La emisión y gestión de la tarjeta corresponde a AV Villas y Mastercard, en alianza con Independiente Santa Fe. Las entidades participantes han incorporado herramientas tecnológicas y medidas de seguridad que buscan responder a la demanda de soluciones digitales entre los aficionados al fútbol.

Qué precauciones deben tener los usuarios al utilizar una tarjeta de crédito

Es fundamental mantener el control personal de la tarjeta y cambiar la clave periódicamente. (Imagen ilustrativa Infobae)

El uso de tarjetas de crédito requiere adoptar medidas de seguridad que minimicen el riesgo de fraudes y protejan la información personal. Entre las pautas de la Superintendencia Financiera de Colombia se encuentra la importancia de realizar las operaciones personalmente y evitar aceptar ayuda de desconocidos.

También, se aconseja cambiar la clave periódicamente, exigir que la tarjeta sea personalizada con el nombre del titular y tecnología chip, y nunca perderla de vista durante las transacciones, para impedir que se realicen operaciones no autorizadas o que se copie información.

Asimismo, se sugiere verificar que la tarjeta sea leída una sola vez y revisar que no sea reemplazada por otra similar (práctica conocida como “cambiazo”).

Otro punto es personalizar las condiciones de uso, como inscribir cuentas específicas o utilizar contraseñas distintas según el canal de operación, y solicitar notificaciones de cada transacción al celular o correo.

Por qué es clave contar con una tarjeta de crédito

La tarjeta de crédito permite organizar el presupuesto y acceder a promociones exclusivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de productos facilita el acceso a bienes y servicios sin necesidad de disponer de efectivo, permitiendo realizar compras diferidas y aprovechar oportunidades en distintos comercios físicos y digitales.

Otro beneficio es que ofrece la posibilidad de financiar pagos en cuotas, lo que ayuda a organizar el presupuesto personal y afrontar gastos imprevistos sin afectar la liquidez inmediata.

Las entidades emisoras suelen ofrecer servicios de monitoreo y notificaciones, lo que permite a los usuarios llevar control sobre sus transacciones y reaccionar rápidamente ante cualquier movimiento sospechoso.