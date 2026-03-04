Tecno

Elecciones en Colombia 2026: estafadores envían mensajes falsos sobre ser jurado de votación

Estos SMS sospechosos incluyen un enlace para consultar la supuesta fecha y lugar de capacitación, lo que podría llevar a sitios fraudulentos

Estafadores envían mensajes de texto
Estafadores envían mensajes de texto simulando ser la Registraduría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocos días de las elecciones legislativas y las consultas presidenciales en Colombia, estafadores están enviando mensajes de texto haciéndose pasar por la Registraduría, informando falsamente a las personas que han sido seleccionadas como jurados de votación para el domingo 8 de marzo.

Usuarios han reportado que estos mensajes sospechosos incluyen un enlace para consultar la fecha y lugar de la capacitación.

Aquí radica el fraude: aunque la Registraduría sí informa por mensaje de texto si una persona ha sido elegida como jurado de votación, el mensaje es únicamente informativo y nunca incluye enlaces para ingresar datos personales.

La única forma segura de verificar si fuiste designado jurado de votación es consultando la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Usuarios han notado que estos
Usuarios han notado que estos mensajes incluyen enlaces para supuesta capacitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si recibes un mensaje con un enlace y proporcionas información o códigos, estás entregando tus datos a ciberdelincuentes, lo que puede derivar en robo de información, dinero o incluso suplantación de identidad.

Cómo saber si fui seleccionado como jurado de votación

Para saber si fuiste seleccionado como jurado de votación en Colombia, debes consultar la información únicamente a través de la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La Registraduría también puede enviar notificaciones por mensaje de texto o correo electrónico, pero estos mensajes son únicamente informativos y nunca incluyen enlaces para ingresar datos personales. No confíes en mensajes con links sospechosos ni compartas tus datos fuera de los canales oficiales.

Ante cualquier duda, verifica siempre la información directamente en el portal de la Registraduría o comunícate con sus líneas de atención.

Para saber si eres jurado
Para saber si eres jurado de votación en Colombia, consulta solo la página oficial de la Registraduría. (Registraduría Nacional del Estado Civil)

Panorama de las noticias falsas en Colombia de cara a las elecciones

En el contexto electoral actual en Colombia, un estudio de la empresa de ciberseguridad Kaspersky revela que cuatro de cada diez personas en el país no saben cómo identificar una noticia falsa.

Además, el 78% de los encuestados ha estado expuesto a desinformación en el último año, principalmente a través de redes sociales, siendo WhatsApp uno de los canales más usados para difundir estos contenidos.

Estas cifras se dan en un momento de alta circulación informativa por las elecciones, lo que aumenta los riesgos de manipulación y fraude digital.

La única forma segura de
La única forma segura de confirmar si eres jurado es ingresando a la web oficial de la Registraduría Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la capacidad para reconocer fake news ha mejorado —en 2020 el 73% no distinguía entre información real y falsa, y ahora ese porcentaje bajó al 41%—, los expertos advierten que este avance es insuficiente frente al volumen y la sofisticación de la desinformación actual.

El problema no afecta a todos por igual: las mujeres y los jóvenes entre 25 y 34 años son los grupos que menos identifican las noticias falsas y los más expuestos, respectivamente.

Asimismo, uno de cada cinco encuestados no sabe qué significa el término “fake news”, lo que aumenta la vulnerabilidad ante la manipulación informativa.

Redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, así como apps de mensajería como WhatsApp y Telegram, son los principales canales donde circulan noticias falsas.

Noticias falsas circulan principalmente en
Noticias falsas circulan principalmente en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y en apps como WhatsApp y Telegram. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ciberdelincuentes aprovechan el interés y la urgencia propios de los periodos electorales para distribuir enlaces engañosos que prometen información exclusiva o resultados de encuestas, facilitando la propagación de la desinformación y poniendo en riesgo la transparencia del proceso democrático.

Cómo identificar una noticia falsa

Para identificar una noticia falsa es fundamental verificar la fuente y asegurarse de que provenga de un medio confiable. Revisa si la información aparece en otros medios reconocidos y consulta la fecha de publicación para evitar caer en datos desactualizados.

Desconfía de titulares alarmistas o demasiado sensacionalistas, así como de mensajes que incluyen errores ortográficos o enlaces sospechosos.

Busca siempre el autor de la nota y, si es posible, confirma los datos con fuentes oficiales. No compartas información sin comprobar su veracidad, especialmente en redes sociales o aplicaciones de mensajería, donde la desinformación circula con mayor rapidez.

