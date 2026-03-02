Tecno

La revolución de la IA colapsa el suministro mundial de chips de memoria

Tim Cook, CEO de Apple, señaló que la situación reducirá los márgenes del iPhone

El fenómeno no solo impacta en los márgenes de productos como smartphones y laptops. (Imagen ilustrativa Infobae)

El avance imparable de la inteligencia artificial ha desencadenado una crisis global en el sector tecnológico: la escasez de chips de memoria DRAM ya afecta la producción, eleva los precios y altera los planes de empresas líderes como Tesla, Apple y Sony.

El fenómeno no solo impacta en los márgenes de productos como smartphones y laptops, sino que amenaza la rentabilidad de líneas enteras y obliga a replantear estrategias empresariales, en un contexto donde la demanda de centros de datos para IA supera todas las previsiones históricas.

Escasez de memoria DRAM: causas y consecuencias en la era de la IA

Desde principios de 2026, grandes compañías han advertido que la falta de chips de memoria limita la capacidad de producción y encarece los costos. Tim Cook, CEO de Apple, señaló que la situación reducirá los márgenes del iPhone, mientras que Micron Technology calificó el cuello de botella como “sin precedentes”.

La falta de chips de memoria DRAM ya está encareciendo precios y dificultando la producción en empresas. (SeongJoon Cho/Bloomberg)

Elon Musk fue más allá y reconoció que Tesla podría verse obligada a construir su propia planta de fabricación de memoria: “Tenemos dos opciones: chocar contra el muro de los chips o construir una planta”.

El origen de la crisis está en la explosión de centros de datos para inteligencia artificial. Empresas como Alphabet y OpenAI adquieren millones de aceleradores de IA de Nvidia, que requieren enormes cantidades de memoria para operar chatbots y algoritmos avanzados.

Como resultado, los fabricantes de electrónica de consumo, desde laptops hasta automóviles, compiten por un suministro cada vez más escaso de empresas como Samsung Electronics y Micron.

Un centro de datos de Microsoft en Aldie, Virginia. (Lexi Critchett/Bloomberg)

El aumento de precios es asombroso: el costo de un tipo de DRAM subió un 75% entre diciembre y enero, y la volatilidad ha llevado a minoristas e intermediarios a modificar precios casi a diario. Algunos ya llaman a la situación “RAMmageddon”, anticipando mayores dificultades hacia finales de la década.

Inversiones récord y un futuro incierto para la industria tecnológica

La presión sobre el mercado de chips de memoria se intensificaría, ya que gigantes como Alphabet y Amazon han anunciado inversiones históricas en centros de datos: hasta USD 185.000 millones y USD 200.000 millones respectivamente en este año, cifras nunca vistas en gastos de capital anual.

Empresas como Meta, Microsoft y Amazon también están incrementando sus inversiones, llevando el gasto colectivo en centros de datos de USD 217.000 millones en 2024 a un estimado de USD 650.000 millones en 2026.

La escasez de chips de memoria DRAM se debe al crecimiento acelerado de los centros de datos para IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Mark Li, analista de Bernstein, los precios de la memoria están en una “parábola ascendente”, lo que beneficiará a fabricantes como Samsung, Micron y SK Hynix, pero perjudicará al resto del sector electrónico en los próximos meses.

Yang Yuanqing, CEO de Lenovo Group, advierte que este desequilibrio estructural entre oferta y demanda no se resolverá pronto y que la crisis podría extenderse al menos hasta fin de año.

Impacto en productos, precios y cadenas de suministro globales

La disrupción ya afecta a productos emblemáticos y altera calendarios de lanzamientos. Sony evalúa retrasar el lanzamiento de la próxima PlayStation hasta 2028 o 2029, y en el segmento de computadoras de alta gama, el cierre de la marca Crucial de Micron desató una “estampida” por asegurar inventarios, disparando los precios.

La presión sobre el mercado de chips de memoria se intensificaría. (Imagen ilustrativa Infobae)

La situación recuerda a la crisis de chips durante la pandemia de Covid-19, pero ahora la causa es estructural: la industria de la memoria se orienta prioritariamente hacia la IA, dejando a otros sectores en una posición vulnerable.

La competencia por recursos y talento, junto con los precios elevados, impulsa a empresas como Tesla a considerar la producción propia de memoria y motiva un esfuerzo global para construir fábricas locales, aunque los beneficios de esas inversiones no serán inmediatos.

El director ejecutivo de Lam Research, Tim Archer, resume el reto: “Estamos en la cúspide de algo más grande que cualquier cosa que hayamos enfrentado antes”. La demanda futura de memoria superará todo lo visto hasta ahora, y la capacidad de adaptación de la industria determinará el ritmo de la innovación tecnológica y la accesibilidad a productos clave para consumidores y empresas.

