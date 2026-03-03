Tecno

Steam regala este juego de superviviencia para PC por tiempo limitado: cómo descargarlo

World Crafter TD es un título de supervivencia en el que los jugadores deben recolectar recursos, construir defensas y proteger su mundo de enemigos

Steam ofrece gratis por tiempo limitado el juego World Crafter TD para PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam está regalando por tiempo limitado el videojuego World Crafter TD para PC. Se trata de un título de supervivencia en el que los jugadores deben construir y defender su propio mundo enfrentando oleadas de enemigos.

Para descargarlo, solo es necesario acceder a la plataforma Steam, buscar World Crafter TD en la tienda y añadirlo a la biblioteca personal sin costo durante el período de la promoción.

Solo hay que buscar World Crafter TD en Steam y añadirlo a la biblioteca sin pagar. (Steam)

Cómo descargar este juego gratis en Steam

El proceso para descargar este juego gratis en Steam

  1. Abre la aplicación de Steam en tu PC o accede a la página oficial.
  2. Inicia sesión con tu cuenta de Steam.
  3. Escribe “World Crafter TD” en la barra de búsqueda de la tienda.
  4. Haz clic en el juego cuando aparezca en los resultados.
  5. Pulsa el botón para añadirlo gratis a tu biblioteca.
  6. Ve a tu biblioteca de Steam y selecciona el juego.
  7. Haz clic en ‘Instalar’ para comenzar la descarga.
  8. Una vez finalizada la instalación, haz clic en ‘Jugar’ para empezar.

De qué trata World Crafter TD

World Crafter TD mezcla supervivencia, crafteo y defensa de torres en un planeta lejano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

World Crafter TD es un juego que combina elementos de supervivencia por la defensa de torres en un planeta lejano.

El objetivo principal es recolectar recursos, fabricar materiales y construir defensas para resistir oleadas constantes de enemigos. A medida que el jugador avanza, puede desbloquear nuevas mejoras y expandir su territorio para acceder a recursos adicionales.

La jugabilidad se basa en un ciclo continuo: recolectar materiales, crear equipamiento útil, construir torretas y estructuras defensivas, y enfrentarse a enemigos utilizando tanto armas cuerpo a cuerpo como a distancia.

La expansión progresiva del territorio permite descubrir nuevos recursos y fortalecer las opciones defensivas, haciendo que cada partida sea dinámica y estratégica.

En Steam hay disponibles más de 100 juegos gratuitos. (Steam)

Qué otros juegos gratuitos hay en Steam

Otros juegos gratuitos en Steam son:

  • World of Tanks
  • SCP: Secret Laboratory
  • Blood Strike
  • MY HERO ULTRA RUMBLE
  • SMITE 2
  • Path of Exile
  • Goose Goose Duck
  • Fallout Shelter
  • Stumble Guys
  • Russian Fishing 4
  • World of Tanks Blitz
  • Shadowverse: Worlds Beyond
  • Once Human
  • World of Warships
  • The First Descendant
  • Supermarket Together
  • Bongo Cat
  • Brawlhalla
  • Arena Breakout: Infinite
  • eFootball
  • THE FINALS
  • Aimlabs
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel
  • Where Winds Meet
  • The Sims 4
  • Team Fortress 2
  • Wuthering Waves
  • War Thunder
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X
  • Warframe
  • NARAKA: BLADEPOINT
  • Delta Force
Tanto en Steam como en Epic Games se pueden encontrar juegos gratis cada semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • VRChat
  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
  • PUBG: BATTLEGROUNDS
  • Overwatch
  • Apex Legends
  • Marvel Rivals
  • My Singing Monsters
  • STAR WARS: The Old Republic
  • RISK: Global Domination
  • MARVEL SNAP
  • IdleOn - The Idle RPG
  • Revolution Idle
  • Fishing Planet
  • Persona5: The Phantom X
  • PUBG: BLINDSPOT
  • Summoners’ War: Sky Arena
  • Guild Wars 2
  • Sky: Niños de la Luz
  • Lost Ark
  • Unturned
  • Age of Empires III: Definitive Edition
  • Cell to Singularity - Evolution Never Ends
  • Palia
  • Albion Online
  • KARDS - El juego de cartas de la Segunda Guerra Mundial
  • skate.
  • Dark and Darker
  • Enlisted
  • EVE Online
  • GrandChase
Steam permite descargar y jugar títulos populares como Dota 2 y Counter-Strike 2 sin costo. (Dota 2 / Counterstike)
  • Mecha BREAK
  • Rec Room
  • Shop Titans
  • VPet
  • Star Trek Online
  • Infinity Nikki
  • Idle Slayer
  • Muck
  • Action Taimanin
  • Combat Master: Season 5
  • Torchlight: Infinite
  • DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA
  • Crush Crush
  • Strinova
  • Yu-Gi-Oh! Duel Links
  • Throne and Liberty
  • ONE PIECE Bounty Rush
  • One-armed robber
  • MapleStory
  • War of Dots
  • Asphalt Legends
  • Might & Magic Fates - Heroes TCG
  • Bloons TD Battles 2
  • Grapples Galore
  • Clicker Heroes
  • Duet Night Abyss
  • Soccer Manager 2026
  • Drift Legends 2
  • SEGA FOOTBALL CLUB CHAMPIONS
  • Texas Hold’em Poker: Pokerist
  • The Lord of the Rings Online
  • FPS Chess
  • AdVenture Capitalist
  • The Spike Cross
  • Banana
  • Morimens
En Epic Games también puedes conseguir juegos gratuitos y ofertas especiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Business Tour - Board Game with Online Multiplayer
  • SMITE
  • Command & Conquer Generals Zero Hour
  • PROJECT: PLAYTIME
  • Crusader Kings II

Dónde más encontrar juegos gratis para PC

Para encontrar más juegos gratuitos para PC, puedes visitar el sitio de Epic Games. Allí es posible explorar una sección dedicada a juegos sin costo, consultar las ofertas semanales y añadir los títulos gratuitos a tu biblioteca personal con solo crear una cuenta.

Además, Epic Games actualiza regularmente su catálogo, por lo que siempre podrás descubrir nuevas oportunidades para ampliar tu colección.

