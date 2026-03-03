Steam regala este juego de superviviencia para PC por tiempo limitado: cómo descargarlo

Steam está regalando por tiempo limitado el videojuego World Crafter TD para PC. Se trata de un título de supervivencia en el que los jugadores deben construir y defender su propio mundo enfrentando oleadas de enemigos.
Para descargarlo, solo es necesario acceder a la plataforma Steam, buscar World Crafter TD en la tienda y añadirlo a la biblioteca personal sin costo durante el período de la promoción.
Cómo descargar este juego gratis en Steam
El proceso para descargar este juego gratis en Steam
- Abre la aplicación de Steam en tu PC o accede a la página oficial.
- Inicia sesión con tu cuenta de Steam.
- Escribe “World Crafter TD” en la barra de búsqueda de la tienda.
- Haz clic en el juego cuando aparezca en los resultados.
- Pulsa el botón para añadirlo gratis a tu biblioteca.
- Ve a tu biblioteca de Steam y selecciona el juego.
- Haz clic en ‘Instalar’ para comenzar la descarga.
- Una vez finalizada la instalación, haz clic en ‘Jugar’ para empezar.
De qué trata World Crafter TD
World Crafter TD es un juego que combina elementos de supervivencia por la defensa de torres en un planeta lejano.
El objetivo principal es recolectar recursos, fabricar materiales y construir defensas para resistir oleadas constantes de enemigos. A medida que el jugador avanza, puede desbloquear nuevas mejoras y expandir su territorio para acceder a recursos adicionales.
La jugabilidad se basa en un ciclo continuo: recolectar materiales, crear equipamiento útil, construir torretas y estructuras defensivas, y enfrentarse a enemigos utilizando tanto armas cuerpo a cuerpo como a distancia.
La expansión progresiva del territorio permite descubrir nuevos recursos y fortalecer las opciones defensivas, haciendo que cada partida sea dinámica y estratégica.
Dónde más encontrar juegos gratis para PC
Para encontrar más juegos gratuitos para PC, puedes visitar el sitio de Epic Games. Allí es posible explorar una sección dedicada a juegos sin costo, consultar las ofertas semanales y añadir los títulos gratuitos a tu biblioteca personal con solo crear una cuenta.
Además, Epic Games actualiza regularmente su catálogo, por lo que siempre podrás descubrir nuevas oportunidades para ampliar tu colección.