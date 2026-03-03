Modo capibara en WhatsApp: paso a paso sencillo para activarlo en marzo 2026

En marzo de 2026, el modo capibara en WhatsApp se volvió tendencia por permitir a los usuarios personalizar la app con diferentes configuraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En marzo de 2026, el modo capibara en WhatsApp se ha popularizado como una serie de ajustes y opciones manuales que los usuarios pueden activar para adaptar la aplicación a sus gustos, tanto en Android como en iOS.

Esta tendencia aprovecha las funciones avanzadas de Meta AI, integradas en la plataforma.

Imágenes de capibaras con inteligencia artificial

Entre las herramientas más llamativas está la capacidad de generar imágenes personalizadas de capibaras gracias a la IA de Meta. Esta función es opcional y debe ser activada por cada usuario, ya que no forma parte de las características estándar de WhatsApp.

Una de sus funciones destacadas es crear imágenes de capibaras personalizadas usando la inteligencia artificial de Meta. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Cómo crear imágenes con IA en WhatsApp

Abre WhatsApp en tu dispositivo móvil. Pulsa el círculo azul de Meta AI, ubicado en la esquina inferior derecha. Inicia un chat con Meta AI y solicita la creación de una imagen. Escribe un prompt como:

Capibara leyendo en una biblioteca antigua

Capibara astronauta flotando en el espacio

Capibara chef preparando sushi

Recibe la imagen generada y úsala como fondo de chat si lo deseas.

Las imágenes generadas por Meta AI se pueden utilizar como fondo de chats. (WhatsApp / Meta AI)

Personalización del sonido de notificaciones

Otra configuración habitual del modo capibara es cambiar el tono de notificación por la canción viral inspirada en este animal, tendencia en redes sociales como TikTok.

Cómo cambiar el sonido de las notificaciones

Descarga la canción del capibara en tu dispositivo. Entra en ‘Ajustes’ y ve a ‘Notificaciones’. Selecciona ‘Tono de notificación’. Dirígete al final de la lista y pulsa ‘Agregar tono’. Elige el audio descargado como nuevo sonido.

También permite cambiar el sonido de notificación por la popular canción del capibara, famosa en TikTok. (WhatsApp)

Consultar información sobre capibaras en Meta AI

Meta AI permite acceder a información sobre capibaras directamente desde WhatsApp. Puedes preguntar sobre su comportamiento, alimentación, hábitat natural o curiosidades sin salir de la app.

Ejemplos de preguntas para Meta AI

¿Dónde viven las capibaras?

¿Qué comen en su entorno natural?

¿Cuánto pesa una capibara adulta?

¿Son animales sociales o solitarios?

¿Qué diferencia hay entre capibara y carpincho?

¿Cuántas crías suelen tener?

Para quiénes es el modo capibara en WhatsApp

El modo capibara en WhatsApp está dirigido a usuarios que buscan una experiencia más lúdica, creativa y personal dentro de la aplicación. Es ideal para quienes disfrutan de personalizar cada detalle de sus chats y se sienten atraídos por las tendencias virales y la cultura digital.

Esta opción está pensada para quienes quieren una experiencia más divertida y creativa en WhatsApp. (Meta AI/ Meta)

Este modo resulta especialmente atractivo para amantes de los animales, en particular de las capibaras, y para quienes disfrutan explorando las nuevas herramientas que ofrece la inteligencia artificial, como la generación de imágenes temáticas y la creación de chatbots personalizados.

Además, es una opción recomendable para quienes valoran la posibilidad de adaptar sonidos, fondos y funciones según sus preferencias, dándole un toque único a sus conversaciones diarias.

También es apto para quienes emplean WhatsApp como espacio de entretenimiento, interacción social o creatividad, más allá de la simple mensajería.

Sin embargo, el modo capibara no está orientado a usuarios que prefieren configuraciones estándar o buscan una experiencia más sobria y funcional. Tampoco es la mejor opción para quienes no desean invertir tiempo en ajustes manuales o no están interesados en las tendencias digitales.

WhatsApp ha incorporado varias funciones nuevas en su plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué funciones nuevas hay en WhatsApp

WhatsApp integra nuevas funciones como:

Historial de mensajes de grupo.

WhatsApp lanzó la función de historial de mensajes de grupo, que permite a los nuevos miembros acceder a mensajes enviados antes de su ingreso.

Administradores y usuarios pueden compartir entre 25 y 100 mensajes recientes, facilitando la integración y el contexto. El historial mantiene el cifrado de extremo a extremo, garantizando privacidad sin necesidad de capturas ni reenvíos.

Ajustes estrictos de la cuenta.

Al habilitar esta función, se impondrán restricciones estrictas en la cuenta y algunas funciones de WhatsApp estarán limitadas; por ejemplo, los archivos adjuntos y contenidos multimedia enviados por personas que no figuren en tu lista de contactos serán bloqueados.