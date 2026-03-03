Apple lanza Studio Display XDR, pantallas con brillo récord y precisión de cine

Los nuevos modelos permiten conectar múltiples monitores y accesorios gracias a la inclusión de puertos Thunderbolt 5 y USB-C.(Apple)

Apple lanzó una nueva generación de monitores avanzados diseñados para usuarios exigentes y profesionales creativos, disponibles para pedidos anticipados desde el 4 de marzo. La presentación incluye el nuevo Studio Display y el Studio Display XDR, ambos desarrollados para integrarse con computadoras Mac y optimizar flujos de trabajo en áreas como edición de video, diseño, fotografía y producción musical.

Studio Display: especificaciones y características principales

El Studio Display ofrece una pantalla Retina 5K de 27 pulgadas con más de 14 millones de píxeles, 600 nits de brillo y cobertura de color P3 para imágenes realistas. Este modelo incorpora una cámara de 12 MP con tecnología Center Stage, que ajusta el encuadre automáticamente, y suma la función Desk View para mostrar una vista cenital del escritorio.

En el apartado de audio, el monitor incluye un sistema de seis altavoces con cuatro woofers para bajos profundos y dos tweeters de alto rendimiento. La matriz de tres micrófonos integra tecnología de calidad de estudio para videollamadas y grabaciones claras.

El Studio Display XDR destaca por su panel mini-LED con 2.000 nits de brillo máximo en HDR y contraste de un millón a uno. (Apple)

Para la conectividad, cuenta con dos puertos Thunderbolt 5 y dos USB-C, permitiendo encadenar hasta cuatro monitores Studio Display o conectar accesorios de alta velocidad. El cable Thunderbolt 5 Pro incluido proporciona hasta 96 W de carga, suficiente para alimentar un MacBook Pro de 14 pulgadas.

El monitor se ofrece con vidrio estándar o nano-texturizado, este último pensado para entornos con iluminación desafiante. Hay opciones de soporte ajustable en inclinación, soporte ajustable en altura e inclinación, o un adaptador VESA para configuraciones personalizadas.

Studio Display XDR: tecnología mini-LED y prestaciones para profesionales

El Studio Display XDR representa la apuesta más alta de Apple para entornos profesionales que requieren la máxima fidelidad visual. Su pantalla 5K de 27 pulgadas integra retroiluminación mini-LED con 2.304 zonas de atenuación local, logrando un contraste de 1.000.000:1, 1.000 nits de brillo SDR y picos de 2.000 nits en HDR. Esta tecnología reduce los efectos de halo y blooming, lo que resulta clave en edición de video HDR y aplicaciones médicas.

El Studio Display XDR cuenta con cobertura de color P3 y Adobe RGB, pensado para tareas de edición y gradación de color profesional. (Apple)

El panel cubre los espacios de color P3 y Adobe RGB, alcanzando más del 80 % del estándar Rec. 2020, útil para edición de video y gradación de color. El modo de color se puede alternar entre ambos espacios desde el mismo ajuste, lo que agiliza el trabajo en impresión y diseño gráfico.

La tasa de refresco de 120 Hz y la función Adaptive Sync permiten ajustar dinámicamente el ritmo de la pantalla entre 47 y 120 Hz, optimizando la visualización de videos en movimiento y videojuegos exigentes. Además, integra nuevos preajustes DICOM y el calibrador Medical Imaging para uso en radiología, mientras aguarda la aprobación de la FDA en Estados Unidos.

Cámara, audio y conectividad avanzada

Ambos monitores comparten la cámara frontal de 12 MP con Center Stage y Desk View, así como el sistema de audio de seis altavoces y matriz de micrófonos con formación de haces. El modelo XDR suma un puerto Thunderbolt 5 adicional para accesorios o encadenar más pantallas, y dos USB-C extra para ampliar la conectividad. El cable Pro de Thunderbolt suministra hasta 140 W de potencia, adecuado para cargar un MacBook Pro de 16 pulgadas.

Apple incorporó opciones de vidrio nano-texturizado en los nuevos monitores para ambientes con iluminación desafiante. (Apple)

El soporte de serie del Studio Display XDR permite ajustar la altura (hasta 105 mm) y la inclinación, gracias a un mecanismo contrabalanceado que mantiene la pantalla estable en cualquier posición. También puede configurarse con el adaptador VESA para escritorios personalizados.

Precios, disponibilidad y sostenibilidad

El Studio Display parte de los 1.599 dólares, mientras que el Studio Display XDR inicia en 3.299 dólares, ambos con opciones de vidrio estándar o nano-texturizado. Los pedidos anticipados se abren el 4 de marzo, y la disponibilidad está prevista para el 11 de marzo.

Apple destacó que ambos productos emplean aluminio reciclado en sus soportes y hasta un 80 % de vidrio reciclado en la versión estándar, alineándose con su objetivo de neutralidad de carbono para 2030. El empaque es totalmente de fibra y diseñado para facilitar el reciclaje.

“Apple ha liderado la industria en ofrecer los monitores más avanzados para profesionales, y hoy damos un paso más con la familia Studio Display”, declaró John Ternus, vicepresidente sénior de Hardware Engineering de Apple.