El Salvador

El inicio de la temporada agrícola en El Salvador está marcado por incertidumbre climática

La nueva etapa productiva en el país presenta desafíos debido a las irregularidades de las lluvias, la influencia del fenómeno del Niño y ajustes en el acceso a insumos, según líderes del sector agrícola salvadoreño

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La temporada agrícola en El Salvador inicia bajo incertidumbre climática por el fenómeno del Niño y lluvias irregulares. (Cortesía: Presidencia de la República de El Salvador)
La temporada agrícola en El Salvador inicia bajo incertidumbre climática por el fenómeno del Niño y lluvias irregulares. (Cortesía: Presidencia de la República de El Salvador)

El inicio del ciclo agrícola en El Salvador se da bajo un panorama de incertidumbre climática. Luis Treminio, presidente de CAMPO, y Mateo Rendón, coordinador de la Mesa Agropecuaria, expusieron en el programa Diálogo sus recomendaciones y advertencias frente a un ciclo marcado por lluvias irregulares, el fenómeno del Niño y cambios en los esquemas de apoyo e insumos. Ambos líderes coincidieron en la necesidad de adaptación y en la importancia de que cada agricultor observe las condiciones de su parcela, aunque sus enfoques difieren sobre el mejor momento para sembrar.

Dos enfoques técnicos sobre la fecha y condiciones de siembra

El principal dilema para el sector agrícola es la definición del momento adecuado para sembrar. Luis Treminio sugirió esperar hasta que el invierno esté plenamente establecido, basándose en declaraciones recientes del ministro de Medio Ambiente, quien afirmó que el invierno comienza en la segunda quincena de mayo y se establece plenamente en la primera semana de junio. Treminio enfatizó: “Nosotros venimos consecutivamente, este es el sexto año, recomendando sembrar a partir de la segunda semana del mes de junio. ¿Por qué? Ya va a estar establecido el invierno en un cien por ciento, oficialmente, ya va a estar establecido el invierno. Segundo, el suelo va a estar suficientemente húmedo para que la semilla germine con suficiente fuerza. Tercero, la canícula afecta menos a la planta cuando todavía es pequeña”.

Luis Treminio recomienda postergar la siembra hasta la segunda semana de junio, cuando el invierno y la humedad del suelo estén plenamente establecidos. (EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo)
Luis Treminio recomienda postergar la siembra hasta la segunda semana de junio, cuando el invierno y la humedad del suelo estén plenamente establecidos. (EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo)

En contraste, Mateo Rendón sostuvo que la decisión debe ser flexible y adaptarse a la realidad de cada zona. Explicó que el monitoreo de la Mesa Agropecuaria muestra que, en muchas regiones, las lluvias recientes han elevado la humedad del suelo hasta un 70 o 75 %, permitiendo adelantar la siembra en la última semana de abril o la primera de mayo si se alcanzan al menos veinticinco centímetros de humedad. Rendón recalcó que no existe una fecha única para todo el país, ya que las estaciones y patrones de lluvia varían regionalmente. En el oriente, por ejemplo, aconsejó considerar la siembra postrera. Ambos coincidieron en que la experiencia del productor y el seguimiento de las lluvias en cada parcela son factores determinantes para tomar la mejor decisión.

Un ciclo agrícola condicionado por la variabilidad climática y el contexto internacional

Tanto Treminio como Rendón calificaron el año como atípico. Rendón explicó que las lluvias de abril no suponen el inicio pleno del invierno, sino un periodo de transición. Según los reportes del NOAA y del Ministerio de Agricultura, la canícula comenzará el 15 de julio y en agosto podría intensificarse la sequía a causa del fenómeno del Niño. Ambos advirtieron que no hay garantía de un “invierno estable” y que el ciclo estará marcado por la irregularidad de las lluvias y la posible reducción del promedio anual de precipitaciones.

A este escenario se suma el impacto internacional, como la guerra en Medio Oriente, que afecta la disponibilidad y el precio de fertilizantes e insumos agrícolas. Rendón mencionó que la articulación entre siete organizaciones nacionales y varias instituciones públicas busca asegurar el acceso al agua y a los recursos necesarios para sortear la crisis.

Mateo Rendón apuesta por la flexibilidad en la fecha de siembra, acorde a la humedad regional del suelo y el monitoreo permanente de lluvias. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)
Mateo Rendón apuesta por la flexibilidad en la fecha de siembra, acorde a la humedad regional del suelo y el monitoreo permanente de lluvias. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

Treminio, por su parte, expresó preocupación por la duración limitada de los programas estatales de reducción de precios de insumos, que solo aplican durante abril. Sugirió extender el periodo de precios bajos y aumentar los puntos de venta para facilitar el acceso a más productores, ya que muchos suelen comprar insumos justo antes de la siembra o en el momento de la fertilización.

Estrategias, apoyos y adaptación para enfrentar el nuevo escenario agrícola

Ambos líderes coincidieron en la necesidad de adoptar nuevas estrategias de adaptación. Rendón destacó la importancia de utilizar semillas de rápido desarrollo, capaces de madurar en setenta o setenta y cinco días, para que los cultivos estén listos antes de que la sequía afecte su desarrollo. Señaló también la distribución de semillas seleccionadas entre productores de las zonas más productivas, como parte de un acuerdo entre organizaciones, para afrontar la incertidumbre climática. Además, mencionó el uso de foliares “antisolares”, productos diseñados para proteger las plantas de las altas temperaturas y el estrés hídrico.

La sequía y la canícula, previstas para intensificarse en agosto según el NOAA, representan un riesgo para las cosechas de El Salvador. (Foto: Óscar Domínguez, Viceministro de agricultura)
La sequía y la canícula, previstas para intensificarse en agosto según el NOAA, representan un riesgo para las cosechas de El Salvador. (Foto: Óscar Domínguez, Viceministro de agricultura)

Treminio sugirió que la tarjeta del bono agrícola pueda emplearse para adquirir fertilizantes a bajo precio y propuso eliminar el IVA sobre ese beneficio, para que los agricultores reciban el monto completo. Ambos resaltaron que la flexibilidad en las políticas públicas y la innovación tecnológica serán fundamentales para la viabilidad del sector.

Coincidieron en que la clave para superar la incertidumbre es la capacidad de adaptación, la coordinación entre instituciones y la experiencia de los agricultores para ajustar sus prácticas a la realidad cambiante del clima salvadoreño.

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