Guatemala

Luis von Ahn: El genio guatemalteco que hace historia entre los 33 visionarios de National Geographic

El científico y empresario centroamericano recibe un prestigioso reconocimiento internacional gracias a su trabajo con Duolingo y reCAPTCHA, herramientas que han ampliado el acceso a la tecnología educativa en todo el mundo

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ARCHIVO: Luis von Ahn, creador de Duolingo y reCAPTCHA, fue nombrado entre los “National Geographic 33” por su impacto en la educación digital.
ARCHIVO: Luis von Ahn, creador de Duolingo y reCAPTCHA, fue nombrado entre los “National Geographic 33” por su impacto en la educación digital.

Luis von Ahn, el científico y emprendedor de Guatemala, ha sido distinguido este año entre los “National Geographic 33”, el selecto grupo de líderes mundiales reconocidos por transformar la realidad a partir de la tecnología y la educación accesible.

Según informó Forbes, la organización National Geographic Society destacó la trayectoria de Von Ahn como creador de herramientas tecnológicas que han facilitado el acceso al conocimiento en todo el mundo.

La lista de los “National Geographic 33” remite a los orígenes de la entidad fundada en 1888 por 33 pioneros con la misión de expandir el saber geográfico. Hoy, la institución honra a quienes, desde distintas disciplinas, colaboran para reimaginar el futuro de la humanidad. National Geographic seleccionó en 2026 a perfiles diversos, desde deportistas y activistas climáticos hasta referentes de la innovación digital como Von Ahn.

De acuerdo con Forbes, la decisión de incluir al guatemalteco se fundamenta en el impacto global de sus proyectos, que han abierto oportunidades para millones de personas. La entidad explicó que los elegidos “son agentes de cambio que combinan creatividad, tecnología y un compromiso inquebrantable con la transformación social”.

El fundador de Duolingo integra el selecto grupo de líderes globales que promueven el acceso universal al conocimiento (Cortesía @Guatemaps1).
El fundador de Duolingo integra el selecto grupo de líderes globales que promueven el acceso universal al conocimiento (Cortesía @Guatemaps1).

Un recorrido marcado por la vocación de innovar

Luis von Ahn nació en la Ciudad de Guatemala y cursó sus primeros estudios en el Colegio Americano de Guatemala. Su entorno familiar, aunque privilegiado para los estándares locales, le permitió observar las desigualdades educativas de la región. A los ocho años, recibió como regalo una Commodore 64, lo que representó su primer contacto con la informática.

Posteriormente, Von Ahn se trasladó a Estados Unidos para completar su formación académica. Se graduó en Matemáticas en la Universidad de Duke y obtuvo un doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad Carnegie Mellon.

Durante sus años como estudiante de posgrado, desarrolló el sistema CAPTCHA, que distingue a humanos de máquinas en internet, y más tarde creó reCAPTCHA, una herramienta que permitió digitalizar libros antiguos aprovechando la validación de usuarios en línea. Este proyecto fue adquirido por Google, consolidando el perfil internacional del guatemalteco.

El creador de Duolingo, Luis Von Ahn, relata la fascinante historia de cómo su madre le compró una computadora Commodore 64 cuando tenía ocho años, aunque él en realidad quería un Nintendo. Descubre cómo este evento marcó el inicio de su viaje en el mundo de la programación.

Forbes explicó que, a pesar de sus logros en el ámbito tecnológico, Von Ahn mantuvo siempre la preocupación por el acceso equitativo a la educación. Esta inquietud fue el germen de Duolingo, plataforma de aprendizaje de idiomas que lanzó con el objetivo de eliminar barreras económicas en la formación lingüística.

“En países como Guatemala, saber inglés puede duplicar el potencial de ingresos, pero los cursos suelen ser demasiado costosos”, expresó el científico en declaraciones recogidas por Forbes.

Duolingo y la democratización del aprendizaje

De acuerdo con National Geographic, la creación de Duolingo significó un avance decisivo hacia la educación sin fronteras. La aplicación evolucionó hasta convertirse en un ecosistema educativo integral, que hoy incorpora herramientas de inteligencia artificial para personalizar las experiencias de aprendizaje y ampliar el alcance a comunidades de todo el mundo.

Más de 500 millones de usuarios han accedido gratuitamente a cursos de idiomas a través de la plataforma, según datos de la empresa. Por lo que, la iniciativa de Von Ahn permitió que personas de diversos contextos, incluyendo migrantes y refugiados, pudieran aprender la lengua del país de acogida, mejorando así sus posibilidades de integración y supervivencia.

La trayectoria de Von Ahn representa un ejemplo de cómo la tecnología puede ser una herramienta para cerrar brechas sociales y construir oportunidades donde antes solo existían barreras.

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