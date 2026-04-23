El dólar subió en todas sus cotizaciones, pero se mantiene $300 debajo del techo de la banda cambiaria

Las compras del BRA apuntalan la demanda en la plaza mayorista.

El monto operado en el segmento de contado se redujo este jueves, para alcanzar los USD 390,8 millones en el segmento de contado (unos USD 23 millones menos que el miércoles y USD 140 millones debajo de la oferta del martes), donde el dólar mayorista subió 14 pesos o 1%, a $1.392, en lo más alto desde el 7 de abril.

En cuanto al volumen de operaciones, la reciente colocación de Obligaciones Negociables de Edenor (USD 550 millones), más un nuevo bono en dólares de Chubut y las crecientes liquidaciones de exportaciones del agro garantizarán una pronta recuperación de los ingresos en el corto plazo.

Con un límite superior del esquema oficial de bandas cambiarias en $1.691,90, el tipo de cambio oficial aún se mantuvo a 299,90 pesos o 21,5% de esa referencia para la libre flotación.

El dólar al público se encareció en 15 pesos o 1,1%, a $1.415 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El dólar minorista mantiene un alza de diez pesos o 0,7% en lo que va de abril.

También se operó a la suba el dólar blue, en este caso de cinco pesos o 0,4%, a $1.420 para la venta. Para la compra, las agencias informales tomaron a la divisa a $1.400, unos 35 pesos o 2,5% más que en los bancos, que lo pagaron a 1.365 pesos.

Los contratos de dólar futuro operaron todos al alza, en un rango de 0,9% a 1,1%, con la posición más negociada para el cierre de abril, en 1.396 pesos (+0,9% o 12 pesos).

“El BCRA sigue promoviendo sostenidas compras aprovechando las liquidaciones del campo, y la atención se dirige a si habrá espacio para una remonetización de la economía. Que se estén reactivando emisiones de deuda provinciales y corporativas en el exterior profundiza dicho escenario que se espera pueda traducirse en acumulación de reservas”, evaluó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

La provincia de Chubut busca colocar los mercados internacionales con un nuevo bono bajo legislación de Nueva York por hasta USD 550 millones. El objetivo central es refinanciar pasivos mediante la recompra de títulos con vencimiento en 2030, dado el alto nivel de liquidez en moneda extranjera reflejado en el apetito por otras emisiones como Obligaciones Negociables y bonos soberanos con ley local.

Este nuevo instrumento financiero tendrá un plazo de diez años y una vida promedio de 6,6 años, respaldado nuevamente por regalías petroleras. A la vez, la operación ofrece una recompra en efectivo a la par de los BOCADE 2030, de los cuales restan cancelar USD 256 millones. Chubut se suma así a la ola de colocaciones provinciales que, junto a Santa Fe y Córdoba, ya captaron USD2.500 millones recientemente.

La autoridad monetaria acumula en 72 sesiones consecutivas la compra de 6.489 millones de dólares para reforzar sus reservas internacionales, en base al acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, evaluó que “el gran desafío oficial reside en transformar estas compras en una acumulación efectiva de reservas netas. A pesar del volumen negociado en el Mercado Único y Libre de Cambios, el crecimiento de los activos propios todavía se produce de forma gradual. El Gobierno busca consolidar esta tendencia para fortalecer el respaldo de la moneda y cumplir con los compromisos internacionales”.

“El mercado observa con atención si este flujo de dólares se mantiene constante durante el resto del semestre exportador. La estrategia de captación de divisas se ha vuelto más agresiva para aprovechar la liquidación del sector privado y robustecer las arcas estatales. Así, el Banco Central intenta alejarse del escenario base original y maximizar su capacidad de ahorro de moneda extranjera”, añadió Ignacio Morales.

Bajo la conducción de Santiago Bausili, la autoridad monetaria supera el ritmo de adquisición previsto del 5% de la oferta en el spot y ya cumplió más del 60% de su objetivo anual a mediados de abril. Esta dinámica positiva permite proyectar un escenario optimista donde las reservas podrían alcanzar los USD 17.000 millones hacia fines de 2026.