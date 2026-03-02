Llega a Colombia el iPhone 17e: todo lo que debes saber sobre el nuevo modelo de Apple

Apple lanza el iPhone 17e en Colombia: precio competitivo, cámara Fusion y conectividad de última generación

Apple acaba de lanzar oficialmente el iPhone 17e en Colombia, posicionándolo como el modelo más asequible y versátil de la familia iPhone 17. Este dispositivo llega con varias novedades en diseño, cámara, seguridad y tecnología de conectividad, buscando captar a usuarios que buscan actualizarse sin sacrificar rendimiento ni durabilidad.

Cuáles son los colores del nuevo iPhone

El iPhone 17e está disponible en negro, blanco y un nuevo rosa suave, con acabado mate premium y una estructura de aluminio de grado aeroespacial que garantiza resistencia y ligereza.

El nuevo integrante de la familia iPhone 17 incorpora iOS 26, Apple Intelligence y asistencia por satélite, posicionándose como la opción más equilibrada para quienes buscan tecnología de vanguardia a buen precio

Cuál será el precio y cuándo estará disponible el nuevo iPhone 17 e

La llegada del iPhone 17e es relevante porque redefine el estándar de los smartphones de gama media-alta en el país, al ofrecer características de última generación a un precio inicial de 599 dólares, aproximadamente 2.257.000 pesos colombianos, y doblando la capacidad de almacenamiento base a 256 GB.

El iPhone 17e está disponible para pedidos anticipados desde el 4 de marzo con llegada a tiendas el 11 de marzo.

Esto supone una mejora significativa respecto a generaciones anteriores y lo convierte en un fuerte competidor en el ecosistema Android y dentro del propio catálogo de Apple.

Diseño, durabilidad y pantalla del iPhone 17e

El iPhone 17e mantiene el diseño compacto y elegante de la serie, sumando una cubierta frontal Ceramic Shield 2, tres veces más resistente a los rayones y con mejor capacidad antirreflejo. La pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas ofrece una experiencia visual superior, con brillo máximo de hasta 1200 nits y soporte para Dolby Vision, ideal para ver contenido multimedia y jugar bajo cualquier condición de luz. El dispositivo cumple con la certificación IP68, lo que lo hace resistente a agua y polvo.

Cámara Fusion de 48 MP, chip A19 y conectividad satelital: las claves del iPhone 17e en el mercado colombiano

En el corazón del iPhone 17e se encuentra el chip A19, fabricado con tecnología de 3 nanómetros, que promete un rendimiento excepcional y gran eficiencia energética. La CPU de seis núcleos y la GPU de cuatro núcleos, junto con el Neural Engine de 16 núcleos, permiten disfrutar de juegos exigentes, multitarea fluida y funciones mejoradas de inteligencia artificial.

El nuevo módem C1X, diseñado por Apple, duplica la velocidad de conexión respecto al modelo anterior y reduce el consumo de energía, contribuyendo a una autonomía que permite usar el teléfono todo el día.

El sistema de cámara Fusion de 48 MP del iPhone 17e es uno de sus mayores atractivos. Incorpora un teleobjetivo 2x de calidad óptica y permite tomar fotos en alta resolución incluso en condiciones de poca luz. El modo retrato mejorado detecta personas, perros y gatos, aplicando automáticamente desenfoque de fondo tras la captura.

Otras características incluyen HDR avanzado, modo Noche, grabación de video 4K con Dolby Vision a 60 fps y sonido espacial para una experiencia audiovisual inmersiva.

Con diseño en aluminio aeroespacial, cámara de 48 MP, MagSafe y carga rápida, el dispositivo redefine el estándar del segmento y refuerza el compromiso ambiental de la marca

La compatibilidad con MagSafe permite carga inalámbrica rápida de hasta 15 W y un ecosistema de accesorios magnéticos como fundas, carteras o soportes. La batería, optimizada por la eficiencia del chip A19 y el módem C1X, promete durar todo el día. Además, la carga rápida mediante USB-C ofrece hasta un 50% en solo 30 minutos.

Funciones en conectividad y seguridad del iPhone 17e

El iPhone 17e integra funciones de conectividad satelital para emergencias, permitiendo enviar mensajes y compartir ubicación fuera de la cobertura celular. También ofrece asistencia en carretera y la posibilidad de contactar servicios de emergencia por satélite, reforzando el enfoque en la seguridad del usuario.

El dispositivo llega con iOS 26, que incorpora un diseño renovado, mejoras en personalización, nuevas capacidades de inteligencia artificial y funciones avanzadas en Siri, Mensajes y FaceTime. Apple Intelligence, el nuevo motor de IA, permite traducción en vivo, filtrado inteligente de llamadas y herramientas visuales optimizadas.

Apple mantiene su objetivo de ser carbono neutral para 2030. El iPhone 17e utiliza materiales reciclados en su carcasa y batería, y el embalaje es completamente reciclable, reforzando el compromiso ambiental de la marca.

Los amantes de la icónica marca y de los nuevos dispositivos tecnológicas, tendrán a partir del 11 de marzo, la posibilidad de tener en sus propias manos un iPhone que promete reducir la brecha entre los dispositivos de gama media y lujo.