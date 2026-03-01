El creador de la aspiradora Roomba, criticó a Elon Musk y aseguró: “Los robots domésticos aún están muy lejos”

El futuro de los robots domésticos: entre la fantasía de Musk y las advertencias de los pioneros en robótica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial y la robótica ha alimentado la expectativa de que los robots domésticos humanoides pronto serán una realidad cotidiana. Sin embargo, voces expertas advierten que ese futuro aún está lejos de concretarse.

Rodney Brooks, creador de la icónica aspiradora Roomba y referente global en robótica, salió al cruce de las promesas de Elon Musk y otros líderes tecnológicos que anticipan una revolución inminente en los hogares.

Brooks sostuvo que la idea de robots como Optimus de Tesla, capaces de encargarse de todas las tareas domésticas o incluso cuidar a personas mayores, es por ahora “pura fantasía”.

El Roomba distingue con sensores de micrófono entre los suelos sólidos y las alfombras. Foto: ---/iRobot/dpa

La relevancia de este debate radica en la velocidad con la que los discursos y demostraciones tecnológicas moldean la opinión pública y las expectativas empresariales.

Mientras Musk presenta a Optimus como el futuro inevitable del cuidado personal y la asistencia en el hogar, Brooks y otros especialistas del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) insisten en que la distancia entre lo posible en el laboratorio y lo viable en la vida diaria sigue siendo abismal.

Detrás del optimismo de Musk: ¿qué dice la ciencia?

Elon Musk sorprendió en el Foro Económico Mundial de Davos en enero de 2026 al afirmar que millones de robots humanoides podrían cuidar a personas mayores en la próxima década. Su visión es que la robótica y la IA serán la respuesta al envejecimiento poblacional y la escasez de cuidadores, sustituyendo sistemas actuales que considera insuficientes y costosos.

Optimus, el robot humanoide de Tesla, es el emblema de esta apuesta. Musk imagina un futuro en el que estos robots sean tan comunes como los electrodomésticos, capaces de limpiar, cocinar, acompañar y proteger a los adultos mayores.

El escepticismo de los expertos

Rodney Brooks, profesor emérito del MIT y pionero en robótica, ha advertido que la realidad técnica no acompaña ese entusiasmo. Aunque reconoce los avances en aprendizaje automático y redes neuronales, subraya que replicar la destreza motora y sensorial del ser humano es un reto aún sin resolver.

Sostuvo que la coordinación de sensores táctiles, presión y movimiento en manos y brazos humanos es extremadamente compleja, y las máquinas todavía no pueden igualar esa capacidad para manipular objetos frágiles o herramientas.

Brooks no es el único escéptico. Jake Loosararian, otro referente en el campo, estima que solo un 5% de los proyectos de robótica están teniendo éxito real, mientras que el 95% restante no logra resultados prácticos.

La mayoría de los robots presentados en ferias tecnológicas, incluidos los chinos, suelen estar controlados remotamente y funcionan solo en entornos preparados para la exhibición.

El auge de videos virales y demostraciones públicas de robots avanzados ha generado una imagen distorsionada sobre los verdaderos avances. Según Brooks, muchos de estos robots funcionan como prototipos guiados por humanos y están lejos de alcanzar la autonomía, adaptabilidad y seguridad necesarias para integrarse en el día a día de las familias.

El contraste entre avances en IA y la complejidad de la robótica física mantiene el horizonte de los robots polivalentes como una meta lejana, mientras electrodomésticos inteligentes siguen dominando la escena - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha entre lo que se muestra en el escenario y lo que puede implementarse en el hogar es amplia. Los desafíos técnicos van desde la autonomía energética hasta la seguridad operacional, pasando por la capacidad de reconocer, interpretar y responder a situaciones impredecibles en entornos complejos.

¿Cuándo llegarán los robots domésticos realmente útiles?

Aunque la inteligencia artificial generativa ha dado saltos sorprendentes en comprensión del lenguaje y comunicación, la transferencia de esos avances a la robótica física aún no es directa. El propio Brooks ha reconocido que la IA ayuda en el reconocimiento visual y el procesamiento de comandos, pero ejecutar tareas manuales, moverse en espacios desordenados o cuidar de personas mayores requiere un nivel de destreza que las máquinas no han alcanzado.

Por ahora, la mayoría de los robots domésticos útiles siguen siendo dispositivos especializados y limitados, como aspiradoras automáticas, asistentes de voz y electrodomésticos inteligentes. El sueño de un robot polivalente, capaz de asumir cualquier tarea del hogar, sigue siendo un horizonte lejano.

El debate entre el optimismo de empresarios como Elon Musk y el realismo de científicos como Rodney Brooks refleja el pulso actual de la innovación tecnológica. Los robots domésticos avanzados prometen mucho, pero la ciencia muestra que aún existen obstáculos fundamentales para convertirlos en aliados cotidianos.