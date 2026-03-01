Convierte Telegram en tu laboratorio de IA: así puedes crear y mejorar tu bot personalizado

Configurando tu propio bot, puedes elegir el modelo de IA que prefieras. REUTERS/Dado Ruvic

Telegram no solo es una plataforma de mensajería, sino también una ventana para experimentar con inteligencia artificial de última generación. Configurando tu propio bot, puedes elegir el modelo de IA que prefieras—desde Gemini hasta ChatGPT o Claude—e integrarlo en tus flujos de trabajo diarios con gran flexibilidad.

Cómo crear un bot de IA en Telegram paso a paso

El primer paso consiste en generar un bot propio utilizando BotFather, la herramienta oficial de Telegram para gestionar bots. Basta con escribir al usuario @BotFather y utilizar el comando /newbot para iniciar el proceso.

Se asigna un nombre, un usuario único y, una vez creado, Telegram proporciona tanto la dirección del bot como un token de acceso. Este token es esencial porque permitirá conectar tu bot con servicios externos.

Para convertir Telegram en tu laboratorio de IA, primero debes crear un bot propio utilizando BotFather. REUTERS/Dado Ruvic

La personalización es sencilla: puedes añadir una imagen de perfil, descripción y detalles que distingan tu bot del resto. Recuerda guardar el token, ya que será necesario en las fases siguientes.

Consigue la API de tu IA favorita y conecta servicios externos

Para que tu bot tenga capacidades de inteligencia artificial, necesitas obtener una clave de API del modelo que deseas integrar. Por ejemplo, con Gemini, el proceso implica acceder a aistudio.google.com, iniciar sesión y solicitar la clave desde la sección correspondiente. Esta clave permitirá que el bot consulte y procese respuestas usando IA.

Luego, utiliza una plataforma de automatización como Make para crear el flujo de trabajo. Dentro de Make, configura un nuevo escenario para vincular el bot de Telegram (usando el token proporcionado por BotFather) y establece un webhook que reciba los mensajes enviados al bot.

Telegram es una aplicación de mensajería instantánea gratuita basada en la nube. REUTERS/Dado Ruvic

Diseña el flujo de interacción y personaliza las respuestas de la IA

Con la conexión lista, crea módulos dentro de Make para definir cómo interactuarán el usuario y la IA. El primer módulo recopila los mensajes que llegan al bot. El siguiente utiliza la API de tu IA elegida (por ejemplo, Gemini) para generar una respuesta basada en el mensaje recibido.

Es pertinente señalar que es clave ajustar los parámetros adecuados para que el bot procese texto (y no imágenes, si la API no lo permite en tu país).

Completa el flujo agregando un módulo que envíe la respuesta generada de vuelta al chat de Telegram. Configura los campos para que el mensaje llegue al usuario correcto y elige el formato óptimo para presentar las respuestas, evitando caracteres innecesarios.

Telegram es más que mensajería: permite experimentar con inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic

Consideraciones de seguridad y uso responsable

Aunque el bot sea de tu propiedad, ten en cuenta que los mensajes que envíes serán procesados por servidores externos (por ejemplo, Make y el proveedor de IA). Evita compartir información personal sensible o confidencial a través del bot, ya que los datos pasarán por sistemas de terceros.

Una vez completados estos pasos, tu bot de Telegram estará listo para funcionar como un asistente inteligente personalizado. Podrás cambiar de modelo de IA en cualquier momento desde la plataforma de automatización y adaptar el bot a las necesidades que surjan en tu día a día.

Guía para un uso seguro y eficiente de Telegram

Para usar Telegram de manera adecuada, es importante comenzar configurando correctamente la cuenta y las opciones de privacidad. El usuario debe descargar la aplicación, registrarse con su número de teléfono y establecer un nombre de usuario.

Telegram permite crear chats individuales o grupales, así como canales para difundir mensajes a grandes audiencias. REUTERS/Dado Ruvic

En el menú de ajustes, puede personalizar la visibilidad de su última conexión, foto de perfil y número telefónico, lo que ayuda a mantener la seguridad y privacidad en las interacciones.

Telegram permite crear chats individuales o grupales, así como canales para difundir mensajes a grandes audiencias. Al participar en grupos o canales, conviene respetar las normas establecidas y evitar compartir información personal o enlaces sospechosos.

Aprovechar las funciones adicionales, como los mensajes autodestructivos y el almacenamiento en la nube, contribuye a una experiencia más segura y eficiente en la plataforma.