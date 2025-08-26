Tecno

Trucos para que aprendas a tomarte selfies como todo un profesional

Aplicar el modo retrato, jugar con diferentes ángulos y emplear accesorios como aros de luz o palos de selfie permiten crear imágenes con desenfoque, naturalidad y creatividad en cualquier entorno digital

Santiago Neira

Santiago Neira

Cómo lograr selfies espectaculares: la tecnología y la técnica detrás de una buena foto - (imágen Ilustrativa Infobae)

Cada día millones de personas toman selfies, pero solo una pequeña parte logra destacar entre un mar de imágenes repetitivas y poco favorecedoras. Perfeccionar una selfie va mucho más allá del teléfono o la cámara utilizada. Se trata de entender la luz, el ángulo y los detalles técnicos y personales que hacen la diferencia entre una foto olvidable y una imagen atractiva.

Consejos para tomar la selfie perfecta: Aprovecha la luz a tu favor

Uno de los factores que más influyen en la calidad de un selfie es la iluminación. Lo ideal es situarse frente a una fuente de luz, natural o artificial, para que el rostro quede bien iluminado y sin sombras marcadas.

Evitar la luz de fondo y las sombras que aparecen bajo los ojos o la barbilla es fundamental. El uso de un gorro o sombrero puede ser útil en exteriores para controlar la luz directa y suavizar las sombras.

Sacar una selfie perfecta requiere más que un buen móvil: la luz adecuada, el encuadre, la limpieza de la lente y pequeñas técnicas marcan la diferencia entre una imagen promedio y una fotografía memorable que destaque en redes sociales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las luces de flash suelen sobreexponer algunas áreas del rostro y subexponer otras, además de provocar el clásico efecto de ojos rojos.

Para selfies más armoniosas y naturales, siempre será preferible trabajar con luz ambiente bien dirigida o recurrir a un aro de luz para lograr un efecto más uniforme.

Prueba el modo retrato y encuentra el mejor ángulo

La mayoría de los teléfonos modernos incluyen modo retrato en la cámara frontal, que ayuda a enfocar el rostro y difuminar el fondo de manera automática. Si tu móvil no cuenta con esta función, algunas apps de edición permiten replicar este efecto y añadir desenfoque posterior.

Repetir la misma postura o ángulo hará que las fotos pierdan originalidad. Una estrategia recomendable consiste en levantar la cámara, bajar levemente la barbilla y probar diferentes posiciones. Alternar la inclinación y la perspectiva dará nuevas oportunidades de hallar el ángulo más favorecedor.

Innovación en selfies: trucos tecnológicos y consejos de expertos para obtener resultados sorprendentes - (Imagen ilustrativa Infobae)

Mantén limpia la lente y usa accesorios

Un aspecto frecuentemente descuidado es la limpieza de la lente frontal. Una superficie sucia opaca la imagen y genera desenfoque. Un simple paño puede marcar la diferencia. Además, los palos de selfie ayudan a estabilizar la cámara y reducir el movimiento, lo que permite ampliar el encuadre y mejorar la composición.

Sostener el teléfono por encima de la cabeza es una técnica muy efectiva para capturar no solo el rostro, también el entorno y el cuerpo. Esto resulta útil al mostrar un paisaje, un atuendo o algún elemento en el fondo. Un accesorio como un palo de selfie facilita la tarea y permite mayor libertad de movimiento.

Usa el temporizador para selfies más estables

Presionar el botón para una selfie puede mover la cámara y arruinar la toma. Utilizar el temporizador da unos segundos para acomodar la pose y estabilizar el teléfono.

Casi todos los smartphones permiten elegir entre distintos intervalos para configurar el tiempo necesario hasta la captura.

Con pequeños detalles como experimentar con el encuadre, usar aplicaciones de edición de forma moderada y proyectar autenticidad, cualquier usuario puede destacar en el universo digital con selfies creativas y profesionales - (Imagen ilustrativa Infobae)

La confianza se refleja en las fotos. Sentirse seguro de sí mismo y relajado ante la cámara tiene un impacto directo en el resultado final. Las mejores selfies suelen surgir cuando el usuario experimenta, prueba diferentes expresiones y se permite equivocarse.

Aplicaciones de edición, pero con moderación

Existen numerosas aplicaciones para editar selfies y retocarlas. Ajustes sutiles en la exposición, contraste y color pueden mejorar el resultado final, pero el exceso de filtros y efectos resta naturalidad. Es recomendable editar solo lo necesario para resaltar lo mejor de cada imagen.

Para transmitir autenticidad, una sonrisa genuina siempre será más efectiva que una expresión forzada. Mirar hacia abajo, relajar los músculos y luego enfocar la cámara ayuda a conseguir una sonrisa fresca y natural antes de tomar la foto.

Dominar la luz, cuidar la técnica, experimentar con el ángulo y sobre todo mantener actitud positiva permite que cualquier persona puede elevar la calidad de sus selfies y lograr fotos que transmitan seguridad, autenticidad y creatividad. Practicar y atreverse a innovar es el mejor consejo para sorprenderse con el resultado.

