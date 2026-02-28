Tecno

PS5 Pro actualiza su tecnología de gráficos: ya puedes probarlo en este videojuego

La consola de Sony incorpora una red neuronal y un algoritmo avanzado para ofrecer imágenes mucho más nítidas

Resident Evil Requiem es el primer título en aprovechar el nuevo sistema de escalado gráfico en la consola de Sony. (Capcom)

Sony ha lanzado una actualización que introduce el PSSR 2.0, un sistema de escalado inteligente basado en inteligencia artificial, en la consola PS5 Pro, con mejoras sustanciales en la calidad gráfica que ya están disponibles en Resident Evil Requiem.

El anuncio fue realizado a través del blog oficial de PlayStation, donde Mark Cerny, arquitecto principal de la consola, detalló los avances técnicos de la nueva versión.

Evolución del sistema de escalado de Sony

El sistema PSSR 2.0 representa un cambio relevante en la tecnología de renderizado de PS5 Pro. De acuerdo con el propio Cerny, la actualización incorpora una red neuronal y un algoritmo renovados, orientados a corregir las deficiencias observadas en la versión anterior.

Sony lanzó el PSSR 2.0 en PS5 Pro, una tecnología basada en inteligencia artificial para optimizar la calidad visual en videojuegos. (Captura/Digital Foundry)

Los usuarios de la consola habían reportado imágenes borrosas y la aparición de artefactos visuales, principalmente al activar el trazado de rayos. Ahora, el nuevo escalador promete una experiencia visual más nítida y estable.

Según el análisis de Digital Foundry, la calidad de imagen en Resident Evil Requiem es notablemente superior en la PS5 Pro con PSSR 2.0 activado, incluso cuando la resolución base apenas supera los 1080p. Las texturas y los elementos del entorno presentan menos ruido, con bordes más definidos en objetos como señalización, cabello y telas.

Los textos se leen claramente a distancia, sin los defectos que caracterizaban al sistema FSR 1 de AMD. Además, los objetos en movimiento muestran un suavizado mejorado respecto a generaciones anteriores.

La opción de activar PSSR 2.0 llegará a más juegos compatibles a través de una próxima actualización de software exclusiva para PS5 Pro. (PlayStation)

Resident Evil Requiem, el primer juego en estrenar PSSR 2.0

Capcom colaboró con Sony para implementar el nuevo sistema en su motor RE Engine, utilizado en Resident Evil Requiem. Masaru Ijuin, jefe de desarrollo de motores en la compañía japonesa, explicó que adaptaron el motor para lograr mayor realismo.

“Cada mechón de pelo y barba se renderiza como un polígono, lo que le permite moverse de forma realista en respuesta al movimiento del cuerpo y el viento. La forma en que la luz atraviesa su pelo también cambia según cómo se superpongan los mechones”, declaró Ijuin en el blog de PlayStation.

Las primeras pruebas muestran que PSSR 2.0 reduce el ghosting en escenarios específicos, lo que mejora la experiencia visual. El nuevo escalador incluso supera a FSR 4 en determinadas escenas de introducción. No obstante, el sistema de Sony todavía no iguala al DLSS 4.5 de NVIDIA en cuanto a reconstrucción de imagen y reducción de ruido, especialmente durante el uso intensivo del trazado de rayos.

El posprocesamiento de Capcom para eliminar el ruido es menos efectivo que las soluciones de NVIDIA, lo que evidencia que la competencia técnica en este aspecto sigue abierta.

Capcom adaptó su motor RE Engine para maximizar la inmersión visual y el realismo en personajes y escenarios. (Capcom)

Una función exclusiva para PS5 Pro

Sony confirmó que el escalador PSSR 2.0 estará disponible como una opción configurable en la próxima actualización de software de la PS5 Pro. Esta característica permitirá a los usuarios activar el nuevo sistema de forma predeterminada en cualquier título compatible, ampliando el alcance de la mejora visual.

La función, sin embargo, será exclusiva de la versión Pro de la consola. Los propietarios de la PS5 estándar deberán seguir utilizando FSR 1, el cual presenta limitaciones frente a las nuevas alternativas.

El salto en calidad visual que ofrece PSSR 2.0 posiciona a PS5 Pro como una plataforma más competitiva frente a otras soluciones de escalado inteligente del mercado. Los bordes se muestran más limpios, los textos ganan definición y los objetos en movimiento presentan menos artefactos que antes.

La colaboración entre Sony y AMD ha sido fundamental en el desarrollo del PSSR 2.0, un sistema que busca elevar el estándar gráfico de la consola de nueva generación y ofrecer a los jugadores una experiencia visual mejorada desde el primer día en Resident Evil Requiem. Otras compañías se encuentran evaluando la integración de este avance en futuros lanzamientos.

