Todo lo que se sabe de la versión económica de MacBook que Apple lanzará en marzo 2026

Se espera que el portátil mantenga el diseño del MacBook Air de 13 pulgadas y ofrezca 8 GB de RAM. (SeongJoon Cho)

Apple se prepara para dar un nuevo paso en su estrategia de portátiles con el lanzamiento de un MacBook económico, previsto para el evento del próximo 4 de marzo de 2026.

Aunque la empresa aún no ha confirmado oficialmente el producto, varias filtraciones y rumores ofrecen detalles sobre lo que podría ser uno de los movimientos más relevantes de la marca en el segmento de entrada. El objetivo: captar nuevos usuarios con una propuesta más accesible y mantener la competitividad frente a los portátiles asequibles de otras marcas.

Un MacBook con chip A18: cambio de estrategia en hardware

La principal novedad de este modelo reside en el chip que incorporará. En lugar de recurrir a los procesadores de la serie M, Apple apostaría por los chips A18, los mismos que utiliza en la línea iPhone 16, incluidos los modelos Pro.

El nuevo MacBook económico de Apple apostaría por el chip A18 en lugar de los tradicionales chips M. (Apple)

Esta decisión responde a la necesidad de reducir costes y ofrecer un precio competitivo, aunque genera dudas sobre el rendimiento en tareas más exigentes, ya que sería la primera vez que un chip de smartphone impulsa un portátil de la marca.

Sin embargo, los datos de rendimiento preliminares no resultan nada desfavorables. Comparando los resultados de Geekbench 6, el A18 Pro supera al M1 en pruebas mononúcleo (3409 frente a 2369 puntos) y ofrece un rendimiento muy similar en multinúcleo (8492 puntos para el A18 Pro y 8576 para el M1).

Estos resultados sugieren que el nuevo MacBook barato estaría a la altura de los portátiles de entrada actuales y superaría a la mayoría de los equipos económicos de la competencia.

Diseño conocido y autonomía mejorada

En cuanto al diseño, los rumores indican que el nuevo modelo mantendría el chasis del MacBook Air de 13 pulgadas, una decisión que permite a Apple aprovechar la popularidad y el reconocimiento de su línea más ligera. El portátil contaría con 8 GB de RAM, la misma configuración que tenía el MacBook Air M1 en su lanzamiento, y un almacenamiento SSD que aún no se ha especificado, aunque se espera que ronde los 256 GB en la opción básica.

El precio estimado rondaría los 750 dólares, convirtiéndolo en el MacBook más accesible de la gama. (Europa Press)

Uno de los puntos a favor de este equipo sería la autonomía, ya que el chip A18 consume menos energía que los procesadores de la serie M, permitiendo instalar una batería de mayor capacidad en el mismo espacio. Esto podría traducirse en una duración mayor que la de modelos anteriores, un factor clave para quienes buscan un portátil para uso diario, estudios o tareas de oficina.

Precio, estrategia comercial y dudas pendientes

El precio es uno de los aspectos más seguidos por analistas y consumidores. Inicialmente, se esperaba que el nuevo MacBook barato se situara entre los 599 y 699 dólares, pero los ajustes en los costes de memoria RAM y SSD han elevado la cifra a unos 750 dólares según las últimas filtraciones.

Aun así, seguiría siendo el portátil más asequible de la gama Apple y una puerta de entrada para nuevos usuarios que buscan el ecosistema de la marca sin realizar una inversión elevada.

El dispositivo busca competir en el segmento de portátiles de entrada frente a modelos económicos de otras marcas. (Reuters)

Pese a la expectativa, algunos se preguntan si no hubiera sido más conveniente mantener el MacBook Air M1 a un precio aún más bajo, dado que el nuevo modelo comparte muchas de sus características, salvo el procesador.

La decisión de Apple de apostar por el chip A18 abre nuevos interrogantes sobre la experiencia de usuario y la compatibilidad con aplicaciones más avanzadas. Las respuestas definitivas llegarán tras la presentación oficial, cuando se despejen todas las dudas sobre el rendimiento real y la propuesta de valor de este esperado MacBook económico.