Apple lanzaría al mundo lo menos esperado: la Mac más barata del mercado con chip de iPhone

La computadora se lanzaría en la primera mitad del 2026 y tendría un precio inferior a mil dólares

Apple evaluaría lanzar una Mac
Apple evaluaría lanzar una Mac económica para captar a usuarios de Chromebooks o PCs Windows básicas. (Apple)

Apple estaría considerando el lanzamiento de una Mac económica para atraer a usuarios que actualmente utilizan Chromebooks o PC con Windows de gama básica, según información de Bloomberg.

Este computador llevaría un chip similar al que usan los iPhone, con el objetivo de ofrecer una alternativa accesible para determinados segmentos del mercado.

El nuevo equipo estaría pensado para estudiantes, empresas y personas que requieren un dispositivo para tareas sencillas, como navegar por internet, trabajar con documentos o realizar edición de contenido multimedia básica.

Así lo habrían señalado fuentes conocedoras del proyecto al citado medio. Además, Apple buscaría captar a posibles compradores de iPad que pudieran preferir la experiencia de un portátil tradicional.

El objetivo sería ofrecer un
El objetivo sería ofrecer un equipo accesible y funcional para atraer a usuarios que no requieren alto rendimiento pero quieren entrar al ecosistema Apple. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Con nombre clave J700, la máquina se encontraría en pleno proceso de pruebas internas y en una etapa temprana de producción con proveedores internacionales.

El enfoque estaría en ofrecer un producto competitivo en precio y funcionalidad, atrayendo a quienes no necesitan equipos de alta gama, pero desean ingresar al ecosistema de Apple.

La estrategia de Apple estaría orientada a expandir su presencia en el mercado educativo y entre usuarios ocasionales, compitiendo así con alternativas asequibles de otros fabricantes.

Cuándo se lanzaría esta Mac

La Mac económica podría lanzarse durante la primera mitad de 2026. Esta posibilidad marcaría un giro estratégico para Apple, una empresa que tradicionalmente se ha enfocado en equipos premium y en mantener márgenes de beneficio elevados.

La Mac de bajo costo
La Mac de bajo costo podría llegar al mercado en la primera mitad de 2026. (Apple)

Hasta el momento, la compañía ha evitado competir en el segmento de gama baja, priorizando la exclusividad y el valor agregado de sus productos.

Sin embargo, Apple se enfrentaría a una presión creciente de las Chromebooks, equipos portátiles accesibles que funcionan con el sistema operativo Chrome OS de Google.

A este desafío se sumaría una potencial oportunidad para atraer a usuarios de PC con Windows. El reciente cambio de Microsoft Corp. hacia Windows 11 ha generado molestias entre algunos usuarios de versiones anteriores, quienes han perdido el acceso a las actualizaciones de seguridad, lo que podría motivar la búsqueda de alternativas.

Apple afrontaría mayor competencia de
Apple afrontaría mayor competencia de las Chromebooks, portátiles económicas basadas en Chrome OS de Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noticia sobre la hipotética Mac asequible habría tenido repercusiones inmediatas en el mercado. Las acciones de HP Inc., importante fabricante de PC, descendieron brevemente hasta su punto más bajo de la jornada tras conocerse la información.

Por su parte, los valores de Dell Technologies Inc. y HP cayeron alrededor de 2%, mientras Apple habría subido menos del 1%, situándose en USD 270,25, según recoge Bloomberg.

Qué precio tendría la Mac económica

El precio de la Mac económica se situaría por debajo de los USD 1.000, recurriendo a componentes menos avanzados para lograr este objetivo.

El equipo portátil emplearía un procesador similar al de los iPhone y una pantalla LCD de gama básica. Además, su pantalla podría ser la más pequeña en la línea actual de Mac, con un tamaño ligeramente inferior al de 13,6 pulgadas que posee la MacBook Air.

La Mac de bajo costo
La Mac de bajo costo podría llegar al mercado en la primera mitad de 2026. REUTERS/Joshua Roberts/File Photo

Esta opción marcaría la primera ocasión en que Apple optaría por incorporar un chip de iPhone en una Mac, en vez de utilizar un procesador desarrollado exclusivamente para computadoras. Las pruebas internas habrían indicado que este chip de teléfono inteligente puede ofrecer un rendimiento superior al M1, que hasta hace poco se empleaba en portátiles de la marca.

Desde hace años, Apple utiliza procesadores de iPhone en los iPad básicos, aunque, para los modelos de gama alta, la compañía realizó la transición a chips de la serie M.

Ahora, Apple exploraría un enfoque similar en el segmento de las Mac, buscando fabricar un ordenador portátil accesible, pero con un nivel de desempeño que supere a opciones de generaciones previas.

En la actualidad, el modelo más accesible de Apple es el MacBook Air M4, cuyo precio se ubica enUSD 999, aunque con descuentos para el sector educativo puede descender aUSD 899.

