Webtoons: los 10 títulos más recomendados para leer este fin de semana

Estas son las historias más populares de semana en la plataforma de Webtoon

Los webtoons son historietas digitales que surgieron en Corea del Sur, en los últimos años el género logró captar la atención de diferentes personas y algunas historias que se han realizado lograron llegar a la pantalla chica en formato de K-dramas.

La principal característica de estas historietas es que están hechas en una sola imagen vertical para que las personas las puedan leer en smartphones. Las obras destacan por estar a color y tratar diferentes temas, aunque por lo general las más populares son del género romántico.

Webtoon fue una de las primeras páginas webs que dio el salto a nivel global y posicionó como una de las más populares entre los lectores.

A continuación te compartimos el la lista de los webtoons más populares de esta semana:

1.- Complejo de amigos de la infancia Género: RomanceAutor: EUNHIHaneul y Mincheol son amigos desde que eran bebés y han estado juntos toda la vida. A pesar de que nunca se han visto como algo más que amigos, los malentendidos y deseos han complicado su amistad, llevándolos poco a poco a reconocer lo que realmente sienten el uno por el otro. En esta comedia romántica, donde la tensión se siente en el aire, estos dos amigos se dan cuenta de que, aunque hay sentimientos y tentaciones de por medio, no tienen derecho a cruzar la línea por la cercanía que los une. Pero, ¿qué pasará cuando la línea que han mantenido tan clara empiece a desdibujarse?

2.- Mordiscos de amor Género: RomanceAutor: Alicia Wallace, WmW, Anzaitea, Ele, Saisho, Jun..Cuando Kieran conoce a Mason Kane, su nuevo compañero de clase, lo invade un desprecio inexplicable. Pronto se hace evidente el motivo: Mason es un hombre lobo. Pero cuando una pelea termina en un beso inesperado, Kieran siente atracción por Mason al instante. Nada tiene sentido: si se supone que los vampiros y los hombres lobo son enemigos mortales, ¿por qué a Kieran Mason le parece tan irresistible?

3.- Amor dulce, convivencia ardiente Género: RomanceAutor: SeoruEunseol se reencuentra con su primer amor, Woohyun, tras nueve años separados y habiendo hecho cada uno su propia vida. Los sentimientos que ambos creían olvidados se reavivan cuando un impulso los junta de nuevo. ¿Se convertirá en fuego esa chispa que hay entre ellos?

4.- Llora, o mejor aún, suplica Género: RomanceAutor: VAN.J, SolcheDespués de perder a sus padres con tan solo 12 años, Layla Lewelin pasa de casa en casa de un pariente indiferente a otro, hasta que eventualmente es enviada a otro país. Al llegar al Imperio de Berg, Layla queda al cuidado de Bill Remmer, un huraño pariente lejano al que parece importarle poco más que su trabajo como jardinero de la ilustre familia Gerhard. Tras años de abandono, el único deseo de Layla es un lugar al que llamar hogar, pero sus encuentros con el apuesto duque Matthias Von Gerhard y el resto de la aristocracia ponen en prueba y afligen el tierno corazón de la joven.

5.- Una atípica historia de reencarnación Género: RomanceAutor: Lemon Frog, A-jin, DOYOSAY..No todos los villanos son malvados. Cuando Suna Choi se reencarna en Edith Rigelhof, la villana de su novela favorita, está decidida a cambiar la vida de Edith y trata a todos con amabilidad. Aunque se casa con el apuesto Killian Rudwick, él está locamente enamorado de la protagonista original del libro y desconfía de Edith debido a que es de una familia rival. ¿Sobrevivirá su matrimonio al torbellino de disputas familiares, triángulos amorosos y más? ¿Encontrará Edith su final feliz?

6.- Una niña parecida a mí Género: RomanceAutor: FLADA, PATNOCUn embarazo sorpresa hace que Jeong-oh, una estudiante universitaria, entre en pánico. Su solidario novio Jiheon planea una propuesta amorosa, pero un accidente automovilístico borra sus recuerdos recientes, incluido su relación con Jeong-oh. Siete años después, se reencuentran inesperadamente, pero Jiheon no recuerda a Jeong-oh ni el hecho de que tienen una preciosa hija.

8.- Entre el amor y la amistad Género: RomanceAutor: HBCUL8EREunseo and Sihwa han sido amigos toda su vida, pero Eunseo guarda un amor secreto por él. Cuando Sihwa se va a estudiar al extranjero, Eunseo intenta olvidar sus sentimientos. Sin embargo, se reencuentran en la universidad y ahora Eunseo deberá decidir si dejar o no que esos viejos sentimientos resurjan.

10.- La casa en la que vives Género: DramaAutor: Seokwoo, Hae BadaHwarin tiene 30 años y sobrevive a duras penas criando a dos hijos en una pobreza extrema. Un día, cambia de cuerpo con una amiga que se casó con su primer amor, un hombre rico. Pero la alegría de obtener la vida que envidiaba dura poco. Al revelarse los horribles secretos de esa casa, Hwarin cae en una trampa sin retorno.

11.- Los lobos de la emperatriz Género: RomanceAutor: LICO, Honey BambiEn un mundo donde el destino está marcado en la piel, Sepia, la emperatriz humana del imperio de las bestias, se ve amenazada por una nueva rival: Titié, una cierva blanca que tiene el nombre del emperador Demios grabado en el pecho. A pesar de los maliciosos planes de Titié, Sepia se aferra a su papel de emperatriz y a su rol como la Estrella de Ishtar, decidida a cumplir su destino y salvar al imperio. Roxan, un lobo primo de Demios, se presenta ante Sepia y despierta su interés. En esta trama de amor, fidelidad y decepción, ¿Sepia será capaz de recuperar su poder y conocer la verdad que esconde su corazón?

13.- El romance de Iseop Género: RomanceAutor: 248, Anna KimCon su excepcional perspicacia empresarial, Mingyeong Kang ascendió rápidamente en la jerarquía corporativa del Grupo TK, el principal conglomerado de Corea, convirtiéndose en gerente senior en tiempo récord. Sin embargo, después de 10 años en la compañía, le han asignado ser la secretaría de Iseop Tae, el sucesor del Grupo TK. Ambos ingresaron a la compañía al mismo tiempo, pero desde que él quedó en segundo lugar detrás de ella durante el entrenamiento para nuevos empleados, a Iseop nunca le cayó bien Mingyeong. Ella lo supera en todos los aspectos y ha pisoteado su ego.. Entonces, ¿por qué no puede dejar de pensar en ella?

14.- Operación: Amor Puro Género: RomanceAutor: kkokkalee, DledumbEs difícil salir con alguien que no te da la hora del día. Su-ae Shim lo sabe mejor que nadie por haber salido durante años con su indiferente novio, Minu Kang. Por veces desea poder parecerse a su carismática hermanastra, Ra-im, quien parece tenerlo todo. Pero la vida da un giro extraño cuando Su-ae descubre un teléfono inteligente con tapa llamado Jellypop. Jellypop tiene mucho que decir sobre su vida amorosa, especialmente cuando Su-ae se aleja cada vez más de Minu y se encuentra más a menudo con su amigo, Eunhyeok. Al mismo tiempo, Su-ae se percata de una creciente sospecha de que Minu y Ra-im podrían ser más que amigos. ¡Su-ae necesitará un milagro para navegar por los altibajos del romance de la preparatoria!

16.- Yo soy la reina en esta vida Género: FantasíaAutor: Themis, Omin, Lefaljinf..El reino Etruscan se tiñe de sangre cuando Cesare, el hijo ilegítimo del rey, conspira con su prometida Ariadne para usurpar el trono de su medio hermano, Alfonso. A pesar de la devoción de Ariadne por el nuevo rey, su fe se hace añicos cuando él la traiciona y finalmente la asesina su propia hermana, que desea ser reina. Para su sorpresa, Ariadne regresa en el tiempo a su vida con 17 años. Mientras explora los peligros y las oportunidades de la intriga del palacio, Ariadne debe aprovechar al máximo su astucia y su valor para asegurarse de que su trágico futuro no se repita.

17.- Este matrimonio está destinado a fracasar Género: RomanceAutor: CHOKAM, Cheong-gwa, CHACHA KIM..Cuando Inés, de seis años, vio al apuesto heredero de la Casa Escalante, rápidamente lo convirtió en su prometido. Dado que los hombres nobles son todos iguales, pensó que sería mejor elegir a uno bonito. ¡Pero Carsen aún no está listo para este tipo de compromiso y pasa la próxima década y media evitando el matrimonio a toda costa! Por suerte, eso no es ningún problema para Inés, ya que este fracaso matrimonial es exactamente lo que ella quiere. De hecho, él tiene su bendición para seguir adelante con sus amoríos mientras se mantenga fuera de su negocio. Desafortunadamente, seguir saliendo con otras chicas no es tan divertido cuando tu prometida te da permiso. ¿Y no significa esto que ella también lo está engañando? Ahora, Carsen está decidido a cambiar la opinión de Inés sobre él y demostrar que puede ser el marido que siempre ha querido.

18.- Nacida para ser la gran duquesa Género: RomanceAutor: LICO, CHYAMI, LECHIMONA..Se suponía que Annette Fraise moriría siendo la villana de la novela, pero ahora, esta joven está usando su encanto del siglo 21 para sobrevivir su matrimonio con el duque del norte, Loic Blenheim. A pesar de que la historia incluye un incómodo accidente, un contrato matrimonial y una maldición, puede que el amor sea lo que finalmente cambie todo.

19.- Las reseñas de los ex Género: RomanceAutor: Pyeonggang, La HeeGiju Gong es una chica lógica y directa, excepto en su vida amorosa. Siempre ha caído en las trampas y amaños de sus ex, quienes se han aprovechado de ella. Este último no ha sido la excepción. ¡Incluso estuvo a punto de perder la vida por su culpa! Pero cuando despierta en el hospital, Giju se da cuenta de que puede ver unos extraños comentarios sobre las cabezas de las personas. ¡Son las reseñas de sus antiguas parejas! ¿Podrá esta habilidad especial ayudarla a encontrar a la persona indicada?

20.- La flor que se tragó a la bestia Género: RomanceAutor: Mrang, Dalchun, Baekmyol..Pone su vida en oferta para escapar de un futuro trágico. Cuando a Iris Whittle la asesina su sádico marido, vuelve atrás en el tiempo a cuando tenía 20 años. Como la hija no deseada de un duque, Iris se da cuenta de que puede sacarle provecho a su estatus y conocimientos sobre el futuro para asegurarse una vida mejor esta vez. Con eso en mente, Iris le hace una audaz propuesta de matrimonio al soltero más codiciado del imperio Gavizar: al aterrador conde Keibran Green. Detrás de su comportamiento brusco y severo, esconde los colmillos de un lobo.

21.- Reglas para salir con basura Género: RomanceAutor: Seo YeonDespués de que una ruptura con un terrible ex obligara a Ihyeon Seon a tomarse un descanso de tres años en la universidad, lo último que quiere hacer a su regreso es meterse de lleno en otra relación. Pero entonces llega Chanu Nam, un chico malo que se encuentra interesado en Ihyeon. Y de repente, lo que se suponía que iba a ser un último año tranquilo parece que va a ser cualquier cosa menos eso. Cuanto más se aleja Ihyeon de Chanu, más la atrae él. Pero alguien tiene que ceder, ¿quién cederá primero?

22.- La beba tirana Género: FantasíaAutor: Lee Huin, AwonGyeoul Yoon no es ajena a la tragedia, ya que perdió todo, incluso su vida, por culpa de su padre inútil. Cuando despierta después de la muerte, Gyeoul se encuentra en el cuerpo de un bebé recién nacido: ¡ahora es la princesa Mabel del poderoso Imperio Ermaneau! Con su nueva familia cariñosa y el poder del imperio a su disposición, Mabel tiene todo lo que siempre ha deseado. Al enterarse de que es el sujeto de una profecía que pone en juego la salvación del mundo, Mabel se da cuenta rápidamente de que hay personas que no se detendrán ante nada para destruir su nueva paz.

23.- La duquesa en ruinas Género: RomanceAutor: Candlebambi, Saedle, Lemon Frog..Edele Lancaster es la dama perfecta de la nobleza que nació para hacer su trabajo. Pero, cuando su esposo comete traición, la marcan como traidora y la convierten en esclava. Intenta suicidarse para conservar su honor de mujer de la nobleza, pero su nuevo amo, el conde Laslo Krissus, evita que lo logre. ¿Edele logrará encontrar la felicidad y la libertad viviendo como la criada del conde Krissus?

24.- Entre letras y sábanas Género: RomanceAutor: JOOYAHayun, quien alguna vez fue una exitosa autora de webtoons +18, cayó estrepitosamente y terminó convertida en una creadora sin chispa. Pero cuando se trata de contenido para adultos, sus ojos vuelven a brillar al máximo. Con Juho, su PD gruñón pero brillante y Minjun, su exnovio y escritor, ¿podrá esta vez lograr el éxito? Una comedia romántica alocada y encantadora, con crecimiento, emoción y risas, ¡todo en uno!

25.- A fuego lento Género: RomanceAutor: Team SABANA, Team J, Early Flower..Desde niña, Yeomin Chae ha tenido que soportar varias injusticias por culpa de su engreída hermanastra, Nari Chae. Un día, Seungjae, el exnovio de Yeomin, le cuenta de improviso que se casará con Nari. Luego de aquella traición por parte de la persona en la que más confiaba, Yeomin se encuentra con Hwan Yun, el nieto del presidente del Grupo Taeju. Frustrada con su vida, le sugiere que se case con ella para conveniencia de ambos. Él la sorprende al acceder. ¿Qué emocionantes sucesos y terribles dificultades les deparará el futuro?

26.- Negocio matrimonial Género: RomanceAutor: Antstudio, hanheun, KEN..Bianca de Arnaud, malvada por excelencia, famosa por su derroche y su carácter insoportable, odiada por todos. Cuando muere sola y abandonada, ocurre un milagro: ¡regresa a sus dieciocho años! Ahora, con una segunda oportunidad, Bianca se enfrenta a un desafío. Es despreciada y su posición en la corte es precaria. Para asegurar su futuro, necesita un heredero de su esposo, el estoico y reservado Conde Zachary de Arnaud. ¿Podrá Bianca cambiar su destino? ¿O su pasado la perseguirá?

27.- Civil A Género: FantasíaAutor: Golden Spirit, 149, su..Ho-wu está a punto de ser atacado por un monstruo cuando Oh Yul, un esper de nivel S, le salva la vida. Tras aquel encuentro, Ho-wu asume que no volverá a verlo porque pertenecen a mundos diferentes, pero días más tarde el destino le da una sorpresa. Oh Yul es su nuevo vecino y hasta sabe su nombre. Para colmo, cuando Ho-wu toca su piel, siente algo muy extraño… ¿Qué querrá un esper de un simple ciudadano?

29.- Atrapada en una telenovela Género: DramaAutor: Ganno, Apricot.KLuego de una vida de dificultades como una chica huérfana, Jia Han logra su sueño de tener casa propia.. solo para que su momento de felicidad se termine súbitamente. Mientras veía su telenovela favorita, a Jia le da un fuerte dolor punzante en el corazón, el cual lleva a su inevitable muerte. Pero, cuando despierta, se encuentra no en el paraíso, sino en la telenovela que estaba viendo. ¡Y se ha convertido en nada más y nada menos que en la villana! En un mundo donde una mirada robada puede desatar un escándalo y un paso en falso desata emociones desaforadas, ¿qué destino le espera a nuestra querida Jia?

30.- La resplandeciente Nana Género: RomanceAutor: mararingBitna es una chica retraída y del montón, que sufre bullying en la escuela. Tras dejar de estudiar, se adentra en el mundo de los videojuegos y conoce a Chan, un chico que la anima a enfrentar sus miedos y propulsa su cambio de look. Sin embargo, cuando lo conoce en persona, no consigue reconocerla y parece odiar a su nueva y mejorada versión.

Las mejores aplicaciones para disfrutar de Webtoons

En la era digital actual, los webtoons han ganado popularidad como una forma moderna y accesible de disfrutar el cómic. Entre las mejores aplicaciones para leer webtoons se encuentra LINE Webtoon, que ofrece una gran cantidad de títulos en diferentes géneros como acción, romance, comedia y drama. Según la página oficial de la app, la plataforma alberga a miles de artistas y cuenta con una base de usuarios activa y creciente.

Otra aplicación destacada es Tapas, que no solo ofrece webtoons, sino también novelas gráficas y cómics de otros estilos. La plataforma tiene una gran variedad de contenido, tanto gratuito como de pago y permite a los creadores independientes publicar sus obras. De acuerdo con su sitio web oficial, la app está diseñada para facilitar la interacción entre lectores y autores, ofreciendo una experiencia más personalizada y cercana.

Lezhin Comics también se destaca por su contenido exclusivo y de alta calidad. Esta aplicación está centrada en los webtoons de autor, brindando una selección premium para quienes buscan historias más maduras y sofisticadas. Lezhin es especialmente popular por su enfoque en títulos para un público adulto, con tramas complejas y profundas. Conforme a su página oficial, brinda una experiencia sin interrupciones, con un modelo de negocio basado en la compra de episodios y suscripciones.

Manta es una plataforma relativamente nueva que ha ganado terreno rápidamente en el mundo de los webtoons. Ofrece una experiencia de lectura sin anuncios y con un enfoque en contenido de pago mediante suscripción mensual. Según su sitio web, esta plataforma se dedica a la curaduría de historias de calidad, permitiendo que los lectores disfruten de series con tramas intrigantes y un estilo artístico único. Además, su formato sin interrupciones hace que la lectura sea más placentera y fluida.