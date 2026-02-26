Todo lo que debes saber del fenómeno ‘therian’: su origen, vestimenta y en qué espacios se reúnen

Cientos de jóvenes en América Latina y el mundo reivindican una identidad animal, viralizando prácticas y debates en el ecosistema digital. (Foto: EFE)

La tendencia de 2026 sin duda son los ‘therians’. La viralización de videos en los que adolescentes utilizan máscaras y reproducen comportamientos animales instaló este fenómeno como una de las tendencias más observadas en las redes sociales y el debate digital.

Plataformas como TikTok e Instagram amplificaron la difusión de estos contenidos, que suman millones de visualizaciones y suscitan tanto fascinación como controversia.

Este fenómeno se ha convertido en objeto de análisis para especialistas y padres, y genera polarización en la opinión pública. Por esta razón, para aquellos que no entienden bien de dónde viene este fenómeno, sus características y diferencias con otras culturas, se presenta todo lo que debe saber a continuación.

Qué es el fenómeno ‘therian’ y cómo ganó popularidad

El movimiento tiene raíces en comunidades digitales de los años noventa y una historia ligada a relatos mitológicos.

El término ‘therian’ proviene de la palabra inglesa “therianthropy”, que combina raíces griegas para “bestia” y “ser humano”. La transformación entre humanos y animales tiene antecedentes en relatos mitológicos, pero la identidad therian se puede decir que surge en los años noventa en comunidades digitales.

En esa etapa, personas de diferentes países comenzaron a compartir experiencias en listas de correo y foros web previos a la masificación de las redes sociales.

En sus primeros años, la comunidad mantuvo un bajo perfil bajo el paraguas de ‘otherkin’, un término más amplio que engloba a quienes se consideran no humanos, como dragones, elfos o ángeles.

Con el tiempo, los therians definieron una identidad propia. Quienes se reconocen como therians describen una conexión involuntaria y persistente con un animal específico, llamado “teriotipo”.

Cómo se expresa las personas que se identifican como ‘therian’

Los integrantes de esta comunidad dicen que es parte de su esencia identificarse con un animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otras subculturas juveniles, la comunidad ‘therian’ sostiene que su vivencia supera la actuación o el disfraz deliberado. Los integrantes insisten en que no se trata de una performance, sino de una forma genuina de interacción con el entorno y de construcción de identidad.

Los teriótipos más frecuentes incluyen lobos, perros, zorros y felinos. La selección de la especie se basa en una identificación subjetiva. Para quienes integran la comunidad, no se trata de una decisión racional ni de un juego, sino de una vivencia interna que persiste en el tiempo.

Cómo visten los therians y qué acciones los caracterizan

El uso de máscaras, colas y otros accesorios es uno de los rasgos más visibles de la cultura ‘therian’. Estos elementos buscan reflejar la conexión con el animal elegido por cada integrante.

Además, la práctica de movimientos denominados “quadrobics”, correr y saltar sobre cuatro extremidades, se convirtió en una de las expresiones más replicadas y viralizadas en redes sociales, acumulando millones de visualizaciones.

El uso de máscaras, colas y movimientos imitando animales caracteriza las expresiones más visibles de la cultura therian. EFE/Enric Fontcuberta

Algunos optan por accesorios sutiles, mientras que otros eligen atuendos completos que incluyen orejas, colas o guantes con forma de patas. Por esta razón, la exhibición pública de estas conductas contribuyó a visibilizar el fenómeno y a amplificar la polémica alrededor de su significado.

En qué espacios se reúnen y cómo se organizan los ‘therians’

Las reuniones de ‘therians’ ocurren tanto en espacios digitales como en lugares públicos. El crecimiento inicial de la comunidad se produjo en foros y redes sociales, donde los jóvenes comparten experiencias, consejos y coordinan encuentros presenciales.

La viralización en plataformas sociales trasladó parte de estas expresiones a plazas y parques urbanos, como sucedió en la Plaza Independencia de Montevideo tras una convocatoria difundida en redes.

En ciudades como Buenos Aires, la congregación de adolescentes ‘therian’ en espacios abiertos generó reacciones dispares. Mientras algunos observadores expresan curiosidad, otros manifiestan preocupación por la exposición pública de estas prácticas.

Las convocatorias surgen tanto en espacios virtuales como en plazas y parques, donde la visibilidad genera debate social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas señalan que la mayoría de las actividades se mantienen en contextos recreativos o de ocio, aunque algunos episodios puntuales intensificaron el debate sobre los límites de la convivencia.

Qué diferencias hay con los furries y los cosplayers

Aunque la cultura therian suele confundirse con la de los furries o los cosplayers, existen diferencias. Los furries forman parte de un fandom artístico centrado en animales antropomórficos, con predominio de disfraces integrales y la creación deliberada de personajes ficticios.

Asimismo, los cosplayers se dedican a encarnar figuras de ficción mediante atuendos y accesorios, generalmente en convenciones o eventos temáticos.

El fenómeno ‘therian’ se diferencia por su énfasis en la experiencia interior y la identificación fragmentada con una especie animal, en contraposición a la representación teatral o artística de otras culturas similares.