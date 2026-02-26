Perplexity.ai destaca por su enfoque en la búsqueda y síntesis de información en tiempo real. (Composición Infobae: Samsung-Mexico / REUTERS/Dado Ruvic)

Galaxy AI suma el agente de Perplexity y mantiene a Bixby como asistente nativo. Samsung ha dado un paso en la evolución de la inteligencia artificial para dispositivos móviles, integrando múltiples agentes de IA en su sistema operativo.

Esta estrategia buscaría ofrecer a los usuarios una experiencia más flexible y personalizada, permitiendo elegir el asistente que mejor se adapte a cada necesidad sin depender de aplicaciones externas.

Samsung integra Perplexity a Galaxy AI

La empresa surcoreana anunció que su ecosistema Galaxy AI contará ahora con el respaldo de Perplexity.ai, un agente de inteligencia artificial reconocido por su capacidad de realizar búsquedas web en tiempo real y sintetizar información de fuentes verificadas.

Los usuarios podrán activar este agente mediante el comando de voz “Hey, Plex” o a través de accesos rápidos configurables, como mantener presionado el botón lateral del dispositivo. Esta integración se suma a la continuidad de Bixby, el asistente nativo de Samsung, que seguirá disponible para quienes prefieran su uso tradicional.

De acuerdo con Samsung, el cambio responde a una tendencia clara: ocho de cada diez usuarios ya emplean más de dos agentes de IA en sus actividades diarias.

Won-Joon Choi, jefe de operaciones y responsable de investigación y desarrollo móvil de Samsung Electronics, apuntó que la meta es “construir un ecosistema de IA integrado, abierto e inclusivo que brinde a los usuarios más opciones, flexibilidad y control para realizar tareas complejas de manera rápida y sencilla”.

Galaxy AI, explicó, se diferencia al estar integrado directamente en el sistema operativo, facilitando la automatización de procesos y rutinas sin cambiar constantemente de aplicación.

Qué aporta Perplexity frente a otros asistentes inteligentes

Perplexity.ai destaca por su enfoque en la búsqueda y síntesis de información en tiempo real. Según la propia explicación del agente, “realizo búsquedas web en tiempo real para cada consulta, sintetizando información de fuentes autorizadas en resúmenes concisos con citas directas. Esto evita respuestas basadas solo en datos preentrenados, como ocurre en modelos conversacionales generalistas”.

Es pertinente señalar que cada respuesta incluye enlaces a las fuentes originales, permitiendo a los usuarios verificar la información al instante.

El agente señala que su proceso replica el de un investigador humano: “Entiendo la consulta, busco, resumo y cito”. Esta metodología aporta transparencia y fiabilidad, diferenciándose de asistentes que generan texto sin referencias explícitas o que dependen únicamente de conocimiento almacenado.

La integración de Perplexity comenzará en la próxima generación de dispositivos Galaxy de alta gama. Los usuarios podrán aprovechar el agente en aplicaciones y herramientas clave como notas, galería de fotos, calendario, reloj y recordatorios.

Esto permitirá encadenar tareas complejas, como programar eventos, crear alarmas, buscar información o generar notas, sin la necesidad de alternar entre distintas aplicaciones.

Samsung deja obsoleto al Galaxy S21

Uno de los teléfonos más emblemáticos de Samsung, el Galaxy S21, ha quedado oficialmente obsoleto tras finalizar su ciclo de actualizaciones. Lanzado en enero de 2021, este dispositivo ya no recibirá nuevas versiones de One UI ni parches de seguridad, según confirmó la compañía en febrero de 2026, coincidiendo con la distribución del último parche disponible.

A partir de ahora, el Galaxy S21 y todas sus variantes quedan excluidos de la lista de soporte de Samsung, tanto para actualizaciones mensuales como trimestrales. Esto significa que el modelo no podrá acceder a One UI 8.5 ni a futuras versiones del sistema operativo, además de quedar expuesto a eventuales vulnerabilidades de seguridad y sin acceso a nuevas funciones.

En su momento, Samsung se comprometió a ofrecer cuatro años de actualizaciones importantes y cinco años de parches de seguridad para el Galaxy S21. Ese plazo ya se cumplió.

A diferencia de los dispositivos más recientes, como la serie S24 y posteriores, los S21 no formarán parte de la política de soporte extendido a siete años que la marca implementó en 2024.

Más allá del aspecto técnico, esto representa un desafío adicional para los usuarios, ya que el teléfono sigue siendo el principal acceso a datos personales y cuentas bancarias. Sin soporte oficial, la seguridad dependerá en mayor medida de los propios cuidados del usuario al navegar y utilizar aplicaciones en el dispositivo.