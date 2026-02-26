Tecno

De las nubes al enchufe: desarrollan sistema que es capaz de generar energía con gotas de lluvia

Las pruebas iniciales demostraron que el prototipo puede generar picos de hasta 250 voltios y alimentar pequeños dispositivos electrónicos

Guardar
Dispositivo logra crear electricidad en
Dispositivo logra crear electricidad en base a la fuerza con que caen las gotas de lluvia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de investigadores presentó un sistema capaz de transformar el impacto de las gotas de lluvia en electricidad mediante un dispositivo flotante que utiliza el propio cuerpo de agua como parte esencial de su estructura.

El estudio, publicado en la revista National Science Review, describe un generador que prescinde de bases metálicas rígidas y reduce significativamente el peso y el costo frente a diseños tradicionales.

El desarrollo estuvo a cargo de científicos de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nankín, quienes diseñaron el sistema denominado W-DEG (Water-integrated Droplet Electricity Generator).

Investigadores logran crear dispositivo que
Investigadores logran crear dispositivo que puede generar electricidad con la fuerza de las gotas de lluvia. (Foto: National Science Review)

La propuesta aprovecha la energía cinética de las gotas al caer y la convierte en pulsos eléctricos mediante un mecanismo que combina impacto, redistribución de cargas e inducción electrostática.

A diferencia de otros prototipos, el W-DEG flota directamente sobre la superficie del agua y utiliza el propio líquido como soporte mecánico y como electrodo inferior del sistema. Sobre esa base se instala una película dieléctrica que actúa como electrodo superior. Cuando una gota impacta sobre esta capa, se produce una redistribución de cargas eléctricas que genera un pulso de alto voltaje.

Según los resultados del estudio, cada gota puede alcanzar picos cercanos a los 250 voltios, valores comparables a los obtenidos por generadores con estructuras sólidas. El prototipo experimental, de 0,3 metros cuadrados, logró encender simultáneamente 50 luces LED y cargar pequeños capacitores en cuestión de minutos.

Dispositivo que genera electricidad con
Dispositivo que genera electricidad con las gotas de lluvia aún se encuentra en fase de prueba. (Foto: National Science Review)

Las pruebas se realizaron bajo diferentes condiciones de temperatura y salinidad, incluso con agua de lago que contenía bioincrustaciones, sin afectar la estabilidad del rendimiento.

Uno de los elementos clave del diseño es la eliminación de materiales metálicos pesados. De acuerdo con los investigadores, el peso total del sistema se reduce en un 80 % en comparación con configuraciones convencionales, mientras que los costos se reducen aproximadamente a la mitad. Esta simplificación estructural es posible porque el agua cumple funciones tanto mecánicas como eléctricas dentro del dispositivo.

El funcionamiento se basa en tres componentes principales: una película dieléctrica superior, el cuerpo de agua inferior y un sistema de microdrenaje. La película capta la redistribución de cargas generada por el impacto; el agua actúa como electrodo y soporte; y los microorificios permiten evacuar el exceso de líquido durante lluvias intensas, evitando interferencias en la transmisión eléctrica.

Generar electricidad con las gotas
Generar electricidad con las gotas de lluvia es totalmente posible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tensión superficial del agua también cumple un papel determinante. Este fenómeno físico estabiliza la película durante el impacto y favorece la expansión de la gota, lo que optimiza la transferencia de energía. Además, los iones presentes en el agua funcionan como portadores de carga, completando el circuito eléctrico y reforzando la conductividad del sistema.

El equipo liderado por el profesor Wanlin Guo destacó que integrar el agua como parte estructural abre una vía diferente para la generación energética a partir de la lluvia. En lugar de depender exclusivamente de soportes rígidos, el diseño aprovecha propiedades físicas naturales para simplificar la arquitectura y aumentar la eficiencia.

Entre las aplicaciones potenciales del W-DEG se encuentran la alimentación de sensores ambientales en zonas remotas, sistemas de comunicación de baja potencia y microiluminación en regiones con precipitaciones frecuentes. La naturaleza flotante del dispositivo facilita su instalación en lagos, embalses, canales o áreas costeras sin necesidad de infraestructuras complejas.

Con la fuerza de las
Con la fuerza de las gotas de la lluvia se puede generar electricidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores subrayan que esta tecnología no pretende sustituir a fuentes consolidadas como la solar o la eólica, sino complementarlas. En jornadas lluviosas, cuando la generación fotovoltaica disminuye, un sistema de este tipo podría aportar energía adicional para redes distribuidas o necesidades puntuales.

Sin embargo, aún existen desafíos técnicos. La variabilidad en el tamaño y velocidad de las gotas puede influir en la estabilidad del rendimiento, y la durabilidad de las películas dieléctricas en entornos abiertos requiere mejoras adicionales. También será necesario desarrollar soluciones de almacenamiento que compensen la intermitencia propia de las precipitaciones.

Temas Relacionados

ElectricidadAguaEnergíaLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Paso a paso para ver películas y series de Netflix sin conexión a internet

Antes de salir a un lugar con poca cobertura o señal, se puede realizar este proceso desde la aplicación y es preferible que el celular o dispositivo esté conectado a una red WiFi

Paso a paso para ver

Intentó hacer una broma a un agente IA de una empresa de criptomonedas y terminó recibiendo una fortuna

La transferencia accidental, realizada por un agente diseñado para operar con criptomonedas, evidencia que la automatización financiera aún enfrenta fallas críticas

Intentó hacer una broma a

Todo lo que puedes hacer con los dispositivos viejos que tienes en casa antes de botarlos a la basura

La restauración de iPods, teléfonos, reproductores MP3 y cámaras antiguas facilita la recuperación de música, fotos y documentos

Todo lo que puedes hacer

Logran engañar a Gemini y ChatGPT con un simple blog: así se manipulan las respuestas automáticas en buscadores

Un experimento demostró que publicar información inventada en un blog puede influir en las respuestas generadas por sistemas de IA

Logran engañar a Gemini y

Instagram lanza alertas parentales para detectar búsquedas de suicidio o autolesión en adolescentes

La supervisión automatizada permitirá a los adultos intervenir de forma temprana mediante canales de comunicación alternativos y acceder a recursos profesionales en casos detectados

Instagram lanza alertas parentales para
DEPORTES
En la despedida de Marcelo

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La polémica que se desató en Portugal por un gesto de un compañero de Prestianni con Vinicius tras el Real Madrid-Benfica de Champions League

Guillermo Barros Schelotto opinó sobre la salida de Gallardo de River: “Lamento su situación, no la comparto”

Racing recibirá al líder Independiente Rivadavia en busca de acomodarse en el Torneo Apertura: la agenda completa

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

TELESHOW
La sorpresiva reacción de Andrea

La sorpresiva reacción de Andrea del Boca para intentar callar a sus compañeros en plena discusión en Gran Hermano

Ale Sergi compartió los secretos del primer demo de Miranda!: “Salía un peso”

Roberto Moldavsky recordó cuando dejó su local de Once para dedicarse a la actuación: “Fue culpa de Wainraich”

Gran Hermano bajo la lupa: un detalle de edición en la nominación de Daniela De Lucía generó controversia

Wanda Nara sorprendió con una reflexión y explicó su silencio en medio del conflicto con Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

Brasil busca a 14 desaparecidos

Brasil busca a 14 desaparecidos mientras persiste la amenaza de lluvia tras el temporal que dejó 54 muertos

Arrestan a hombre por pelea de bolas de nieve en Nueva York que, según la policía, hirió a oficiales

La inteligencia artificial permea el sector energético en El Salvador

Qué es la “ficción reparadora”, el género literario que no sólo muestra el dolor sino que intenta sanarlo

Olga de Amaral deslumbra en el Malba con una muestra que recorre 6 décadas de arte textil