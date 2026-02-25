Tecno

Stripe pone la mira en PayPal y explora una adquisición histórica

La fintech estadounidense mantiene conversaciones preliminares para comprar parte o la totalidad de la plataforma global de pagos en línea

El rumor sobre PayPal coincide
El rumor sobre PayPal coincide con la publicación de la carta anual de Stripe. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic)

Stripe pone la mira en PayPal y explora una adquisición histórica que podría transformar el sector global de pagos digitales. Diversas fuentes citadas por Bloomberg aseguran que Stripe mantiene conversaciones preliminares para comprar parte o la totalidad de la plataforma global de pagos en línea, aunque el proceso todavía se encuentra en una fase temprana y no existe garantía de que se concrete.

Esta potencial operación ha llamado la atención del mercado por el tamaño, la influencia y la rivalidad de ambas compañías en el ecosistema fintech internacional.

Stripe y PayPal: negociaciones en el sector de pagos digitales

El interés de Stripe en una posible adquisición de PayPal llega en un momento de alta competitividad en la industria de pagos electrónicos. Stripe, con sede en Dublín, se ha consolidado como una de las plataformas preferidas por comercios online y empresas tecnológicas para procesar transacciones.

Stripe es una de las
Stripe es una de las empresas fintech más grandes del mundo, con una estructura multinacional irlandesa-estadounidense. REUTERS/Dado Ruvic

PayPal, a su vez, cuenta con una de las marcas más reconocidas y una red de usuarios y comercios globalmente extendida, incluyendo su popular servicio Venmo.

Según el reporte de Bloomberg, Stripe estaría evaluando distintas posibilidades, desde adquirir un segmento específico de PayPal hasta una compra total de la compañía. Las conversaciones, según las fuentes, son de carácter exploratorio y preliminar, por lo que los detalles sobre estructura, montos y plazos aún no han sido revelados.

El mercado de pagos digitales está atento a cualquier señal de consolidación, ya que la combinación de ambas firmas podría modificar el equilibrio de fuerzas y las ventajas competitivas basadas en volumen, marca y red de aceptación.

PayPal es una plataforma para
PayPal es una plataforma para pagos digitales que permite enviar y recibir dinero sin compartir información financiera con los comercios. REUTERS/Dado Ruvic

Stripe alcanza una valoración récord y refuerza su posición estratégica

El rumor sobre PayPal coincide con la publicación de la carta anual de Stripe, donde la compañía reveló una importante actualización sobre su valoración. Stripe anunció una oferta pública para empleados y exempleados que sitúa el valor de la empresa en USD 159.000 millones, lo que representa un aumento del 74% en comparación con el año anterior.

Es menester señalar que entre los inversores destacados en esta ronda están Andreessen Horowitz y Thrive Capital.

Esta operación permite a Stripe dar liquidez a su equipo sin necesidad de salir a bolsa, una opción que el cofundador y CEO Patrick Collison no prioriza actualmente, según declaró en una entrevista con CNBC.

El crecimiento sostenido y la nueva valoración confirman a Stripe como una de las compañías privadas más valiosas del sector fintech y la posicionan para considerar movimientos estratégicos como adquisiciones, rondas internas o recompras de acciones.

PayPal registró un leve alza
PayPal registró un leve alza en sus acciones tras los rumores de interés por parte de Stripe. REUTERS/Fabrizio Bensch

Repercusiones en PayPal: acciones y capitalización tras los rumores

PayPal Holdings, empresa pública con una capitalización de mercado cercana a USD 40.000 millones, ha visto cómo sus acciones experimentaron un leve repunte tras difundirse la noticia sobre el posible interés de Stripe en una adquisición. Bajo su control se encuentran el servicio principal PayPal y otras marcas como Venmo, lo que amplifica su relevancia en el sector.

Aunque la reacción en el mercado fue moderada, refleja la sensibilidad ante posibles operaciones de fusión o compra entre gigantes. Sin embargo, la diferencia entre la capitalización bursátil de una empresa y el precio final de una adquisición suele depender de factores como primas, riesgos regulatorios y sinergias futuras.

Hasta el momento, no se conocen detalles públicos sobre términos potenciales o alcance específico del acuerdo en estudio.

A través de una plataforma
A través de una plataforma global de pagos en línea se pueden realizar transferencias internacionales de forma sencilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de que Stripe adquiera parte o la totalidad de PayPal ha generado especulación y expectativa en el mundo financiero. Ambas compañías representan pilares en la infraestructura de pagos digitales, y cualquier movimiento de consolidación podría redefinir la competencia, los servicios ofrecidos y el acceso a tecnologías de pago para comercios y consumidores.

Por ahora, las conversaciones se describen como exploratorias y no existe garantía de que la operación avance. Sin embargo, el simple hecho de que dos protagonistas de semejante envergadura estén evaluando una integración ya impacta en las valoraciones y estrategias de actores del sector.

