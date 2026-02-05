Caen las acciones de PayPal tras malos resultados y relevo en la dirección ejecutiva

En el cuarto trimestre de 2025, PayPal reportó un crecimiento interanual del 4 % en sus ingresos. (Europa Press)

Las acciones de PayPal Holdings sufrieron una fuerte caída tras la publicación de resultados del cuarto trimestre de 2025 que no cumplieron las expectativas del mercado y el anuncio de un relevo en la dirección ejecutiva. La empresa, matriz de Venmo, enfrenta desafíos operativos y de crecimiento, lo que se ha visto reflejado en el desempeño bursátil y en la reacción de los inversores.

Resultados financieros de PayPal: ingresos y beneficios por debajo de lo esperado

En el cuarto trimestre de 2025, PayPal reportó un crecimiento interanual del 4 % en sus ingresos, alcanzando los 8.680 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra se situó por debajo de la estimación consensuada de los analistas, que era de 8.800 millones de dólares.

Cabe indicar que el beneficio por acción ajustado fue de 1,23 dólares, también inferior a los 1,28 dólares previstos por el mercado.

Las acciones de PayPal Holdings sufrieron una fuerte caída tras la publicación de resultados del cuarto trimestre de 2025. REUTERS/Dado Ruvic

En cuanto a las métricas operativas, el volumen total de pagos creció un 9 % interanual, hasta los 475.100 millones de dólares, mientras que las transacciones de pago aumentaron un 2 %, sumando un total de 6.800 millones.

No obstante, el número de transacciones por cuenta activa cayó un 5 % en los últimos 12 meses, con una media de 57,7 dólares. El total de cuentas activas aumentó un 1,1 % hasta 439 millones, con un crecimiento secuencial del 0,3 %.

Respecto a la rentabilidad, el margen operativo mejoró 19 puntos básicos, situándose en 17,4 %, aunque el margen operativo ajustado descendió 9 puntos, hasta 17,9 %. PayPal generó un flujo de caja operativo trimestral de 2.400 millones de dólares, un flujo de caja libre de 2.200 millones y un flujo de caja libre ajustado de 2.100 millones.

Las acciones de PayPal cayeron un 15,73 %. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Al cierre de diciembre de 2025, la compañía contaba con 14.800 millones de dólares en efectivo, equivalentes e inversiones, frente a una deuda total de 11.600 millones.

El consejo de administración aprobó un dividendo de 14 centavos por acción, que se pagará el 25 de marzo de 2026 a los accionistas registrados al 4 de marzo. Además, PayPal devolvió 1.500 millones de dólares a los accionistas mediante la recompra de unos 23 millones de acciones ordinarias en el trimestre.

Cambio en la dirección ejecutiva: nuevo CEO y perspectivas de liderazgo

En paralelo a los resultados financieros, PayPal anunció que su junta directiva ha designado a Enrique Lores como nuevo director ejecutivo a partir del 1 de marzo de 2026, en reemplazo de Alex Chriss. Hasta la toma de posesión de Lores, Jamie Miller ejercerá como directora ejecutiva interina.

PayPal anunció que su junta directiva ha designado a Enrique Lores como nuevo director ejecutivo. (Europa Press)

La decisión se produce tras la evaluación de la junta, que consideró que, si bien hubo avances, el ritmo de cambio no cumplió las expectativas. Lores, quien fue presidente y director ejecutivo de HP Inc. y miembro de la junta de PayPal durante casi cinco años, fue elegido por su experiencia en liderar procesos de transformación empresarial. La expectativa es que su llegada impulse una nueva etapa de gestión y adaptación estratégica.

Revisión de objetivos y retos operativos para 2026

Durante la conferencia de resultados, la dirección de PayPal adoptó un tono cauteloso. El director financiero, Jamie Miller, anunció que la empresa dejará de comprometerse con los objetivos financieros a largo plazo establecidos para 2027 y, en su lugar, ofrecerá orientaciones anuales, considerando que esta es la opción más prudente ante las condiciones operativas actuales.

Miller reconoció que los resultados quedaron por debajo de las expectativas y señaló la presión que enfrenta la compañía, especialmente por parte de su cartera de comerciantes minoristas y los consumidores de ingresos bajos y medios.

PayPal es un servicio financiero en línea que permite enviar, recibir dinero y realizar pagos electrónicos sin compartir información financiera directamente con vendedores. (EPA/ANDREW GOMBERT)

Subrayó la necesidad de fortalecer la relación con los comerciantes clave, en especial durante los periodos de mayor volumen de compras, al tiempo que reconoció la intensidad de la competencia y la debilidad de la demanda como factores que afectan el crecimiento de las transacciones y los ingresos.

Evolución bursátil y perspectivas para las acciones de PayPal

Tras estos acontecimientos, las acciones de PayPal cayeron un 15,73 %, situándose en 44,10 dólares durante la negociación previa a la apertura del 3 de febrero de 2026, alcanzando su mínimo de 52 semanas, según Benzinga Pro.

Para el primer trimestre, la empresa anticipa una caída del beneficio por acción ajustado de un dígito medio, mientras que para todo 2026 espera un descenso de un dígito bajo o, en el mejor de los casos, un resultado ligeramente positivo.

El escenario actual plantea desafíos significativos para PayPal, que busca recuperar la confianza del mercado y reposicionarse bajo una nueva dirección, en un entorno de fuerte competencia y cambios de hábitos en los consumidores y comercios digitales.