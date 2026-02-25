El truco de WhatsApp para convertir cualquier palabra en stickers en segundos y sin apps externas

WhatsApp permite crear stickers al instante usando solo una palabra o frase. (WhatsApp)

WhatsApp incorpora una función poco conocida que permite a los usuarios crear stickers instantáneamente a partir de una sola palabra o frase corta, sin necesidad de utilizar aplicaciones externas.

Este truco es rápido y puede activarse directamente desde cualquier chat, lo que facilita la personalización y el envío de stickers en segundos.

Cómo crear stickers en WhatsApp con solo una palabra

El proceso para crear stickers en WhatsApp con solo una palabra o frase corta es el siguiente:

Abrir WhatsApp en el teléfono móvil. Ir a cualquier chat. Habilitar la pestaña de stickers. Pulsar el ícono de una lupa. Ingresar el texto. Presionar sobre el sticker de interés para enviarlo automáticamente. Para guardar el sticker, basta con pulsar sobre dicho elemento y seleccionar ‘Añadir a favoritos’.

Este método es ágil y puede usarse desde cualquier chat, facilitando la personalización. (WhatsApp)

Ten en cuenta que los stickers generados consisten únicamente en carteles con el texto que ingreses; si buscas crear figuras específicas, esta opción no lo permite.

Además, WhatsApp eliminó la función para crear stickers mediante inteligencia artificial. No obstante, existe una alternativa que, aunque requiere algunos pasos adicionales, resulta igualmente efectiva. El proceso es el siguiente:

Abrir WhatsApp en un celular. Pulsar el ícono del círculo azul y morado que hace referencia a Meta AI. Iniciar un chat con Meta AI. Solicitar que genere una iamgen según el texto que proporciones. Generada la imagen, asegúrate de que haya quedado guarda en tu galería. Hecho esto, dirígete a un chat y habilita la pestaña de stickers. Selecciona ‘Crear’ y escoge la foto generada por Meta AI. Ajusta tamaño y guardar el sticker.

WhatsApp ya no permite crear stickers con inteligencia artificial, pero existe una alternativa eficaz con Meta AI, aunque requiere más pasos. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Cómo no perder ningún sticker de vista

Para no perder ningún sticker de vista, los usuarios pueden optar por ubicarlos en la parte superior de esta pestaña. El proceso es el siguiente:

Habilitar la pestaña de stickers de WhatsApp. Seleccionar el ícono de un lápiz. Escoger los stickers. Pulsar el ícono de los tres puntos y pulsar ‘Mover a la parte superior’.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

Algunas de las nuevas funciones de WhatsApp son:

Historial de mensajes de grupos.

Ahora, tanto los administradores como los miembros de un grupo pueden compartir mensajes recientes con los nuevos integrantes para que se pongan al tanto rápidamente.

Ahora, los administradores y miembros de grupo pueden enviar mensajes recientes a los nuevos integrantes para que se actualicen rápidamente. (WhatsApp)

Al agregar a una persona a un chat grupal, aparece la opción de enviarle entre 25 y 100 mensajes recientes. Esto facilita el acceso al contexto más relevante y evita que los nuevos miembros deban revisar todo el historial.

Además, el historial compartido mantiene el cifrado de extremo a extremo, brindando una forma segura y privada de actualizar a los participantes sin recurrir a capturas de pantalla o reenvíos.

Ajustes estrictos de la cuenta.

Al activar esta función, algunos ajustes de tu cuenta quedarán restringidos y ciertas funciones de WhatsApp se limitarán.

Por ejemplo, no podrás recibir archivos adjuntos ni contenido multimedia de personas que no estén en tu lista de contactos.

Al activar esta función, algunos ajustes y características de tu cuenta en WhatsApp quedarán restringidos. (WhatsApp)

Mensajes de llamadas pérdidas.

Ahora, si no recibes respuesta a tu llamada, puedes dejar fácilmente una nota de voz o una nota de video, según el tipo de llamada, con un solo toque para que la otra persona la escuche cuando pueda. Esta función reemplaza la necesidad de los tradicionales mensajes de voz.

Traducción de mensajes.

La nueva función de traducción de mensajes en WhatsApp facilita la comunicación en diferentes idiomas.

Si recibes un mensaje en otro idioma, solo debes mantenerlo presionado y seleccionar la opción Traducir. Luego, elige el idioma de origen o destino, descarga la traducción y guárdala para futuras consultas. Esta herramienta está disponible tanto en chats individuales como en grupos y actualizaciones de canales.

Además, los usuarios de Android pueden activar la traducción automática para todo un chat, lo que permite que todos los mensajes entrantes en esa conversación se traduzcan de forma inmediata.