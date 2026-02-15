Tecno

Tener GTA VI gratis es posible: solo hay que seguir estas insolitas condiciones

El videojuego debutará oficialmente el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, tras dos retrasos

La tienda noruega Komplett lanzó una insólita promoción que regala GTA VI a los padres cuyos bebés nazcan el 19 de noviembre de 2026.

La expectativa por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) ha alcanzado niveles sin precedentes, pero una tienda de electrónica en Noruega decidió llevar el fenómeno un paso más allá: será posible tener una copia gratis del juego si se tiene un bebé justo en su lanzamiento

Qué requisito insólito para ganarse un GTA 6 en Noruega

La premisa parece una broma, pero es completamente real y está confirmada por la propia empresa. Komplett, una de las cadenas tecnológicas del país nórdico, lanzó una campaña que promete regalar una copia de GTA 6 a todas las madres y padres cuyos hijos nazcan el mismo día en que el juego llegue a las tiendas: el 19 de noviembre de 2026.

La lógica detrás de la oferta parte de una coincidencia temporal: la fecha de lanzamiento de GTA 6 cae casi exactamente nueve meses después del Día de San Valentín, tradicionalmente asociado al romance.

La campaña de Komplett aprovecha que el lanzamiento de GTA VI occure nueve meses después del Día de San Valentín, detonando debates sobre marketing creativo.

La tienda no dudó en explotar el dato, lanzando anuncios tanto en redes sociales como en las calles de Oslo con mensajes directos y visuales provocativos: una cama adornada con pétalos de rosa y la leyenda “GTA 6 sale en 9 meses”.

La condición es: solo quienes sean padres de un recién nacido que llegue al mundo el 19 de noviembre de 2026, ni un día antes ni uno después, podrán acceder a su copia gratuita del videojuego. Según la empresa, no se trata de una campaña falsa ni de un meme viral, sino de una promoción oficial.

Cómo se relaciona el lanzamiento de GTA 6 con el Día de San Valentín y la natalidad

El cálculo parte de los 280 días, aproximadamente nueve meses, que dura un embarazo estándar. Así, quienes conciban alrededor del 19 de febrero de 2026 —la fecha que marca el inicio de la cuenta regresiva— podrían aspirar a cumplir con la singular condición impuesta por la tienda noruega.

Solo podrán recibir la copia gratuita de GTA VI quienes demuestren el nacimiento de un hijo justo el día del estreno oficial del videojuego.

Komplett decidió capitalizar el momento y la efervescencia global por la llegada de Grand Theft Auto 6, uno de los lanzamientos más esperados en la historia del entretenimiento interactivo. La estrategia no solo apunta a captar la atención de los fanáticos del juego, sino también a instalar un debate sobre la creatividad (y los límites) del marketing en la industria de los videojuegos.

Desde la aparición de los anuncios en las estaciones de tren y las publicaciones en Instagram, la campaña ha provocado una ola de reacciones que van desde el humor hasta la incredulidad.

Entre memes que ironizan sobre la posibilidad de sincronizar la licencia por maternidad o paternidad con el estreno de GTA 6 y comentarios sobre lo difícil que sería disfrutar del juego con un recién nacido en casa, la promoción se ha convertido en tema obligado de conversación en foros y redes sociales.

GTA VI ya tiene fecha confirmada de lanzamiento

Desde su anuncio, el videojuego de Rockstar ha tenido varios retrasos, por lo que la empresa confirmó que su lanzamiento será el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, despejando todas las dudas, especialmente para quienes quieran intentar la promoción en Noruega.

El despliegue promocional de GTA VI incluirá tráilers, anuncios en medios tradicionales y digitales, y eventos exclusivos durante el verano europeo de 2026.

Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, aseguró durante la última presentación de resultados fiscales: “No se retrasará más y no podemos estar más confiados en que saldrá el 19 de noviembre de 2026”, reafirmando la decisión tras dos postergaciones previas.

Zelnick explicó que el “rendimiento extraordinario” de la compañía en el año fiscal fortaleció la confianza para apostar por una campaña promocional masiva y lanzar el juego en la fecha prevista.

La promoción internacional de GTA VI arrancará durante el verano de 2026, entre junio y agosto, con acciones inéditas para la saga. Take-Two invertirá cientos de millones de dólares en tráilers, publicidad en medios tradicionales y digitales, y eventos exclusivos para la prensa y la comunidad de fans, con el objetivo de mantener la expectativa hasta el día del estreno.

Respecto a los formatos, la compañía confirmó que GTA VI llegará simultáneamente en formato físico y digital para las nuevas consolas de Sony y Microsoft. Las versiones para PC y posibles adaptaciones para otras plataformas, como la sucesora de Nintendo Switch, permanecen sin fecha confirmada.

