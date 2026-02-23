Mirar a los ojos al conversar: lo que la inteligencia artificial dice sobre este gesto

Sostener la mirada durante una charla transmite varios mensajes positivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mirar a los ojos durante una conversación es uno de los gestos más interpretados y debatidos en la comunicación humana. Para comprender su verdadero significado y derribar mitos habituales, consultamos a Gemini, la inteligencia artificial de Google, que aporta una visión fundamentada y matizada sobre el contacto visual.

Tal como indica Gemini, “mirar a los ojos al conversar es uno de los elementos más poderosos del lenguaje corporal, pero a menudo está rodeado de algunos mitos”. En la psicología y la comunicación no verbal, el sentido del contacto visual varía según el contexto, la intensidad y la cultura, lo que aporta complejidad a su interpretación.

El valor positivo del contacto visual, según Gemini

Gemini enfatiza que, en la mayoría de las culturas occidentales, como en Perú o en otros países de Latinoamérica, el contacto visual se asocia a cualidades muy valoradas. Sostener la mirada durante una charla transmite varios mensajes positivos:

Atención y escucha activa: Mirar a los ojos indica a la otra persona que “estoy presente, me importa lo que dices y no estoy distraído”, explica la IA de Google, lo que refuerza la presencia en la interacción y el interés genuino por el interlocutor.

Mirar a los ojos durante una conversación es uno de los gestos más interpretados y debatidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Confianza y seguridad: Una persona que mantiene el contacto visual suele proyectar seguridad en sí misma y en sus ideas, un factor clave en contextos profesionales y personales.

Conexión y empatía: Los ojos reflejan microexpresiones que ayudan a crear un vínculo emocional y a “leer” cómo se siente la otra persona. Esta conexión visual favorece la empatía y la comprensión mutua.

Estos elementos convierten al contacto visual en una herramienta poderosa para fortalecer relaciones y mejorar la comunicación, según señala la inteligencia artificial.

El mito del mentiroso: quién evita realmente la mirada

Uno de los mitos más extendidos y desmentidos por la ciencia, y que Gemini recalca, es que apartar la vista durante una conversación es señal de mentira. La inteligencia artificial aclara que “desviar la mirada no es un detector de mentiras automático”, ya que las personas pueden mirar hacia arriba o hacia un lado simplemente porque están buscando información o recordando datos en su memoria.

La inteligencia artificial aclara que “desviar la mirada no es un detector de mentiras automático”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo conversacional advierte incluso que los “mentirosos experimentados o los manipuladores suelen forzar el contacto visual y mirarte fijamente a los ojos a propósito para parecer convincentes”.

Por tanto, la ausencia de contacto visual no debe interpretarse de forma automática como un indicio de engaño, ya que el comportamiento humano es más complejo y responde a múltiples factores.

Contexto cultural y neurodivergencia: el significado cambia

La inteligencia artificial de Google subraya que el contacto visual no tiene el mismo valor en todas las culturas ni para todas las personas. En ciertas comunidades asiáticas o indígenas, por ejemplo, mirar fijamente a los ojos de una figura de autoridad puede considerarse una falta de respeto o incluso un desafío.

La IA de Google subraya que el contacto visual no tiene el mismo valor en todas las culturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Gemini destaca que para algunas personas neurodivergentes —como quienes se encuentran dentro del espectro autista o padecen ansiedad social severa— mantener la mirada puede resultar incómodo o incluso doloroso.

“Que no te miren a los ojos no significa que no te estén prestando atención; de hecho, a veces necesitan apartar la vista para poder concentrarse mejor en lo que escuchan”, apunta la IA.

Reglas prácticas: el triángulo y el equilibrio visual

Para evitar malentendidos o incomodidades en la comunicación, Gemini aconseja aplicar la llamada “regla del triángulo” y el principio del 50/70. Los expertos en comunicación recomiendan no mirar fijamente como si se tratara de un duelo, sino mantener el contacto visual el 50% del tiempo cuando se habla y el 70% cuando se escucha.

Para evitar malentendidos en la comunicación, Gemini aconseja aplicar la llamada “regla del triángulo”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se sugiere mover la mirada suavemente entre los ojos y la boca del interlocutor, logrando así una interacción natural y cómoda para ambas partes.

La perspectiva de Gemini, que combina investigación científica y análisis cultural, ofrece una guía útil para interpretar de manera más precisa el papel del contacto visual. Lejos de ser un simple indicador de sinceridad o dominio, mirar (o no mirar) a los ojos es un gesto cargado de matices que depende de la personalidad, la cultura y el contexto de cada conversación.