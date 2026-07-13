Honduras 20 personas murieron en accidentes viales durante el fin de semana

En Honduras se registraron 106 accidentes de tránsito durante el fin de semana, con 20 muertos y 34 heridos.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) intensificó durante el fin de semana los controles en las principales carreteras de Honduras. En ese período, la institución decomisó 3.011 permisos de conducir, sancionó a 326 personas por manejar bajo los efectos del alcohol y se registraron 106 accidentes con 20 muertos y 34 heridos.

El portavoz de la institución, César Aguilar, informó que los operativos se concentraron en sectores donde en semanas anteriores se habían registrado accidentes con víctimas mortales, como parte de una estrategia para reforzar la vigilancia y promover el cumplimiento de las normas de tránsito.

Aguilar señaló que, de los 326 conductores sancionados por conducir en estado de ebriedad, 112 no contaban con licencia de conducir.

“Son personas que atentan contra la vida de terceros y contra su propia vida al conducir bajo los efectos del alcohol y sin la documentación correspondiente”, expresó el portavoz.

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Infracciones detectadas

Los operativos también dejaron el decomiso de 680 motocicletas por diferentes infracciones a la Ley de Tránsito. Entre las irregularidades detectadas figuran conducir sin licencia, no portar la documentación obligatoria y circular sin la revisión que acredita la legal tenencia del vehículo.

Las autoridades recordaron que los motociclistas continúan siendo el grupo más vulnerable en las carreteras hondureñas. Encabezan las estadísticas de accidentes y de fallecimientos registrados en lo que va del año.

Los controles en Honduras también derivaron en el decomiso de 680 motocicletas por infracciones a la Ley de Tránsito.

Balance y sanciones

Según datos oficiales de la DNVT, Honduras acumula 1.085 personas fallecidas en accidentes de tránsito durante 2026.

Aguilar recordó que la legislación vigente establece sanciones para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol. Un conductor sorprendido por primera vez enfrenta el decomiso de su licencia durante seis meses y una multa equivalente a un salario mínimo que en Honduras es alrededor de 14 mil lempiras, que equivale aproximadamente a 557.37 dólares, si reincide, la suspensión aumenta a un año y la sanción económica puede oscilar entre dos y tres salarios mínimos.

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Continuidad de los operativos

La DNVT reiteró que los operativos continuarán de forma permanente en todo el territorio nacional, especialmente en los puntos donde históricamente se registra una mayor incidencia de accidentes.

Las autoridades señalaron que la responsabilidad recae en los conductores, que deben respetar los límites de velocidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Tránsito.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte intensificó los controles en las principales carreteras de Honduras durante el fin de semana.

No obstante, las autoridades reconocen que el trabajo policial por sí solo no será suficiente para reducir la siniestralidad vial. Insisten en que el cambio debe comenzar con los propios conductores, mediante el respeto a las normas de tránsito, el uso responsable de los vehículos, la reducción de la velocidad y la decisión de no conducir bajo los efectos del alcohol.

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Mientras las estadísticas continúan en aumento, cada nuevo fin de semana representa un nuevo desafío para las autoridades y una oportunidad para que los conductores adopten comportamientos responsables que contribuyan a disminuir una problemática que, año tras año, sigue cobrando cientos de vidas en Honduras.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte aseguró que los operativos continuarán desarrollándose de manera permanente en todo el territorio nacional.