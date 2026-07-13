Tras el fugaz paso por Argentinos Juniors, Enzo Pérez fue presentado en su nuevo club: “De vuelta acá en casa”

El mediocampista regresó al club mendocino en el que se formó

Luego de su marcha de River Plate a finales de 2025 y seis meses en Argentinos Juniors, Enzo Pérez volverá a jugar en Deportivo Maipú. El experimentado mediocampista de 40 años regresará al club mendocino en el que se formó y que él mismo había señalado durante años como el lugar elegido para retirarse. Más allá de que firmó un contrato hasta fin de año, el Cruzado tiene el objetivo de subir a Primera División y se encuentra en puestos de Reducido en la Primera Nacional.

El club mendocino confirmó la incorporación a través de sus canales oficiales con la frase “Enzo Pérez ya está en casa” y un video de presentación. En este, luego de un breve repaso de la trayectoria del jugador que vistió los colores de la selección argentina en los Mundiales de 2014 y 2018, Enzo brinda sus primeras palabras como futbolista de Maipú. “Se terminó la espera. De vuelta acá en casa, Cruzados”, comentó.

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El mediocampista dejó Argentinos Juniors tras un semestre con escasa continuidad y sin lograr consolidarse como titular. Su paso por La Paternal había llegado después del final de su segundo ciclo en River, pero la falta de minutos apuró una salida que ahora desemboca en Mendoza. La operación de su vuelta al club cordillerano se cerró después de que se aceleraran las negociaciones en los últimos días y de que la extensión del cierre del libro de pases de la Primera Nacional le diera a la institución el margen necesario para avanzar.

La presentación de Enzo Pérez en Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu)

La vuelta tiene un peso deportivo y también personal. Maipú fue el club en el que empezó a formarse y del que siempre se declaró hincha, incluso cuando su identificación con River se volvió una de las marcas más visibles de su carrera. En 2019, el volante había dejado explícita esa intención: “Desde que juego en Estudiantes vengo diciendo que mi prioridad es retirarme en Maipú”.

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Tiempo después, volvió sobre la misma idea: “Tengo un deseo, algo enfocado que tengo que seguir aprendiendo más allá de la edad. Quiero retirarme en Deportivo Maipú de Mendoza donde me inicié, y también es una cuestión familiar”.

Ese objetivo empezará a tomar forma con un acuerdo inicial de seis meses. Para el club mendocino, su incorporación representa más que un refuerzo: suma experiencia, liderazgo y a un futbolista identificado con la institución. A falta de toda la segunda vuelta de la Primera Nacional, Deportivo Maipú se ubica dentro de los puestos de Reducido en la séptima ubicación con 27 unidades en la Zona B. Gimnasia de Jujuy lidera con 38 puntos.

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Enzo Pérez disputó un total de 10 partidos en el primer semsetre con Argentinos Juniors (Prensa: AAAJ)

El mediocampista construyó una carrera extensa en el fútbol argentino, en Europa y en la selección argentina. Fue parte del plantel que alcanzó la final del Mundial de Brasil 2014 y también disputó la Copa del Mundo de Rusia 2018. En el plano de clubes, ganó una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana con River, además de varios títulos locales, y obtuvo Libertadores 2009 con Estudiantes de La Plata bajo la conducción de Alejandro Sabella.

Esos logros lo convirtieron en uno de los referentes de la historia reciente del equipo de Núñez y en uno de los futbolistas mendocinos con mayor reconocimiento internacional. Su recorrido también incluyó pasos por Benfica y Valencia en Europa, además de etapas en Godoy Cruz y Argentinos Juniors.

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Su llegada a Deportivo Maipú abre el último tramo de una carrera marcada por títulos, presencia internacional y un regreso al punto de partida. En la Primera Nacional, el volante buscará aportar su experiencia y cerrar su recorrido profesional en el club donde empezó todo.