Europa y Ucrania anunciaron una coalición para desarrollar defensas antimisiles ante la amenaza de Rusia

Prueba de lanzamiento del misil balístico intercontinental ruso Yars, en el polígono de Kapustin Yar, región de Astracán, Rusia, el 21 de mayo (Ministerio de Defensa de Rusia/Reuters)

Nueve países europeos y Ucrania anunciaron este lunes la formación de una coalición para desarrollar capacidades antibalísticas “puramente defensivas” en el continente, citando la creciente amenaza de los misiles balísticos.

“Creemos que la protección de Europa requiere una solución global de arquitectura integrada de defensa antimisiles para disuadir y derrotar futuras amenazas de misiles”, señala la declaración conjunta firmada por Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Ucrania y el Reino Unido.

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El texto agrega que, al reunir la base industrial de defensa, la investigación y la experiencia operativa de los firmantes, el objetivo es “construir una capacidad antibalística compartida para Europa”. Los países remarcaron que la iniciativa “no se hace contra ningún pueblo, sino en defensa del propio”, y citaron la “experiencia única de Ucrania”, cuyas defensas aéreas enfrentaron reiterados ataques con misiles balísticos rusos en las últimas semanas.

El anuncio se produjo en el marco de una cumbre en París, donde el presidente ucraniano Volodimir Zelensky se reunió este lunes con los aliados de Kiev para reafirmar el apoyo a su país y presionar a Rusia en busca de un alto el fuego y negociaciones de paz, actualmente estancadas. Al encuentro de la “Coalición de los Voluntarios” —lanzada por Francia y el Reino Unido tras la invasión rusa de 2022— asistieron al menos 25 jefes de Estado, algunos de los cuales permanecerán en la capital francesa para participar del desfile militar por el Día Nacional del 14 de julio, que este año pondrá el foco en el respaldo a Ucrania.

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Macron conversa con Zelenski tras la reunión de la Coalición Antibalística en París, antes del encuentro de la "Coalición de los Voluntarios", en la víspera del Día de la Bastilla (REUTERS/Tom Nicholson)

Estados Unidos, que este mes autorizó a Ucrania a construir sistemas de defensa aérea Patriot capaces de derribar misiles balísticos, no integra la coalición. La presidencia francesa insistió en que la cumbre se celebra en un momento de “unidad transatlántica” y de “dinámicas más favorables para Ucrania en el terreno”. El canciller francés Jean-Noël Barrot destacó tres objetivos del encuentro: reforzar el apoyo a Ucrania “especialmente en materia de defensa antiaérea”, aumentar la presión sobre Moscú con un 21° paquete de sanciones europeas, y preparar “la paz y la definición de las garantías de seguridad” necesarias para prevenir una nueva agresión rusa.

El presidente francés Emmanuel Macron afirmó que Europa está “en vías de convertirse en una potencia” preparada para “defenderse”, y aseguró: “Sí, la paz es nuestro objetivo. Sí, valoramos la libertad y el Estado de derecho. Y sí, estamos dispuestos a luchar para defenderlos. Siempre, y con sangre si hace falta”. La coalición también avanzará en la creación de una Fuerza Multinacional para Ucrania, que se desplegaría una vez concluida la guerra y que ya cuenta con un “estado mayor operativo”, según las autoridades francesas, que además programarán ejercicios militares conjuntos.

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El Kremlin, por su parte, calificó a la coalición de “belicista”. El portavoz Dmitri Peskov acusó al grupo de querer “continuar la guerra” y advirtió: “Estos son los países que llevan a cabo acciones hostiles contra Rusia, así que lo vigilaremos muy de cerca”. La cumbre se da en medio de una nueva jornada de hostilidades sobre el terreno: ataques con drones y artillería ucranianos mataron a cuatro personas en Rusia desde el domingo por la noche, mientras que en Ucrania murieron tres marineros en un ataque contra un buque con pabellón de Togo que descargaba fertilizantes minerales.