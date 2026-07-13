Panamá implementa proceso de financiamiento para la conservación de la biodiversidad

Un billete de un dólar estadounidense integra ilustraciones de un ecosistema que requiere de financiamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá continúa implementado el proceso BIOFIN, a través de la Dirección de Biodiversidad y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Esta iniciativa, de acuerdo con las autoridades de Ambiente, tiene como norte fortalecer la planificación, movilización y uso eficiente de recursos financieros destinados a la conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad.

BIOFIN es la Iniciativa de Finanzas para la Biodiversidad que acompaña a los países en la identificación de necesidades, brechas y oportunidades de financiamiento mediante herramientas técnicas que vinculan las prioridades de conservación con las decisiones de política pública, la planificación presupuestaria, la inversión y la cooperación.

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Tres son los componentes técnicos fundamentales que Panamá ya ha desarrollado como parte de este proceso.

Estos procesos, según se informó, corresponden a: el Análisis de Políticas e Instituciones (PIR), a la Revisión del Gasto en Biodiversidad (BER) y a el análisis de subsidios e incentivos con incidencia en la biodiversidad.

Iniciativa orienta sobre el financiamiento para la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales del país. (Cortesía)

Estos instrumentos generan una base de evidencia que permite comprender el entorno institucional, analizar el comportamiento del gasto público e identificar oportunidades para alinear los instrumentos económicos y financieros con los objetivos ambientales del país.

Al detallarlos, se tiene que el PIR permite examinar el marco de políticas, instituciones, actores, instrumentos y mecanismos relacionados con la gestión y el financiamiento de la biodiversidad.

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Desde este análisis se identifican oportunidades para fortalecer la coordinación institucional, mejorar la coherencia entre los instrumentos de planificación y financiamiento, y orientar las siguientes fases del proceso BIOFIN.

Por su parte, se indica que el BER contribuye a estimar y analizar el gasto público destinado a la biodiversidad, generando una línea base que permite conocer cómo se han asignado los recursos a acciones de conservación, restauración y uso sostenible.

Esta información una vez recopilada constituye un insumo importante para orientar futuras decisiones de planificación financiera y priorización de inversiones.

Las autoridades del Ministerio de Ambiente realizaron talleres y espacios técnicos para validar hallazgos y analizar los subsidios e incentivos.

Otro de los componentes desarrollados durante la iniciativa corresponde al análisis de subsidios e incentivos, el cual revisa instrumentos económicos y fiscales que pueden generar efectos directos o indirectos sobre la biodiversidad.

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Este ejercicio, afirman los desarrolladores, también permite identificar oportunidades para fortalecer su alineación con objetivos ambientales, productivos y sociales, promoviendo incentivos positivos, transiciones graduales y soluciones sostenibles.

Durante esta etapa las autoridades de Ambiente indicaron que realizaron talleres y espacios técnicos para validar los hallazgos del BER y del análisis de subsidios e incentivos. La misma contó con la participación de representantes del sector público, de instituciones vinculadas a la planificación y las finanzas, sectores productivos y de otros aliados estratégicos.

Estos encuentros permitieron contrastar información, recoger aportes técnicos y fortalecer la comprensión compartida de los retos y oportunidades del financiamiento para la biodiversidad en Panamá.

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Los avances alcanzados servirán de base para las siguientes fases del proceso BIOFIN, entre ellas el Análisis de Necesidades Financieras y la formulación del Plan Financiero de Biodiversidad.

Mantener la biodiversidad es de suma importancia para un país tropical como Panamá. (Cortesía)

Estas etapas permitirán estimar las necesidades de financiamiento asociadas a las prioridades nacionales e identificar soluciones financieras viables para movilizar recursos públicos, privados y de cooperación.

Con este trabajo, BIOFIN también fortalece las capacidades de la Dirección de Biodiversidad en el desarrollo de herramientas que orienten la toma de decisiones sobre el financiamiento para la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales del país, en consonancia con la agenda nacional de naturaleza, clima y financiamiento sostenible.

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Los documentos técnicos elaborados durante esta etapa del proceso serán publicados próximamente y servirán como referencia para apoyar la toma de decisiones y fortalecer el diseño de políticas e instrumentos financieros orientados a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en Panamá, añaden los datos oficiales.