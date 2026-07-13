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El cruce entre Andrés D’Alessandro y Felipe Melo por el supuesto favoritismo de Argentina en el Mundial

Los ex futbolistas protagonizaron un debate en la televisión brasileña sobre el arbitraje en la Copa del Mundo

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El cruce entre Andrés D'alessandro y Felipe Melo por el Mundial 2026

El debate sobre los arbitrajes en la Copa del Mundo 2026 sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones del exfutbolista brasileño Felipe Melo, quien sostuvo que Argentina se habría beneficiado de decisiones arbitrales en momentos clave del torneo. El intercambio, recogido por Globoesporte, se viralizó en Brasil y Argentina a pocas horas de la semifinal entre la selección albiceleste e Inglaterra.

Al ser consultado sobre si Argentina fue beneficiado en el torneo, Felipe Melo expuso con firmeza su argumento principal: “Para mí, sin duda. Y les diré por qué. Mi argumento: al no expulsar a Messi por esa falta (Ndt: Sobre Mandi contra Argelia), simplemente por no expulsarlo, ya se le está favoreciendo injustamente”. El exvolante remarcó que en su visión, la acción ameritaba tarjeta roja para el capitán argentino y que esa decisión incidió en el desarrollo del encuentro. El exjugador sostuvo, además, que una jugada polémica frente a Egipto también habría beneficiado al equipo dirigido por Lionel Scaloni: “Para mí, esa falta que cometió y que anuló el gol no debería haber sido anulada”.

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La presencia de Argentina entre los cuatro mejores equipos del certamen fue reconocida por Felipe Melo, aunque insistió en que algunas decisiones arbitrales resultaron determinantes: “No le quito mérito a Argentina; Argentina está aquí por mérito propio, obviamente, llegando a las semifinales, pero así fue. Si hubiera sido un jugador brasileño quien hizo eso, quien hubiera sido expulsado, habría sido otro jugador, y hubo otro jugador que fue expulsado, incluyendo al de Estados Unidos”.

Messi cometió una infracción ante Argelia en el primer partido del Mundial (Reuters)
Messi cometió una infracción ante Argelia en el primer partido del Mundial (Reuters)

Durante el mismo programa, Felipe Melo sumó una referencia al partido entre Estados Unidos y Bosnia: “Quienes también se beneficiaron. Gracias a Dios que perdieron el partido, gracias a Bélgica, por ese momento en el que eliminaron a Estados Unidos. Claro, si no lo hiciste, no expulses al mejor jugador del equipo, que ni siquiera es de este planeta”.

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La polémica no tardó en sumar respuesta. Andrés D’Alessandro, exjugador argentino y panelista invitado, fue consultado por la cadena y ofreció una mirada distinta. El exfutbolista rechazó la idea de un favoritismo sistemático, aunque admitió la existencia de jugadas discutidas: “Ah, no lo creo, pero si... hombre, hay tanta discusión sobre este tema que hoy la tendencia es que Argentina es la favorita y llegará a la final y será campeona por la FIFA”.

No obstante, el ex jugador de River Plate, coincidió parcialmente con Felipe Melo sobre la incidencia de la primera jugada de Messi: “Lo sé, pero estoy de acuerdo, y ya lo he dicho aquí, la primera jugada de Messi merecía una revisión, de verdad. En cuanto al resto, hubo dos jugadas, que lo vemos como algo común”.

falta de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez
Felipe Melo habló de jugadas puntuales de Argentina en el Mundial (Efe)

El cruce televisivo evidenció la tensión que rodea al torneo en Sudamérica, en especial por la distancia entre el presente de Argentina y Brasil. La selección argentina consiguió avanzar hasta semifinales tras vencer a Suiza por 3-1 en tiempo suplementario, manteniéndose invicta y a la espera del duelo con Inglaterra en Atlanta. Por el contrario, Brasil quedó eliminado en octavos de final tras caer ante Noruega por 2-1.

El intercambio dejó en evidencia la sensibilidad del tema en la región. El propio Felipe Melo cerró su intervención en Globoesporte con una frase que resume la controversia: “¿Deberían haber expulsado a Messi en Argentina? Esa es la cuestión”.

Con el torneo en la etapa de definiciones, las discusiones sobre el arbitraje y el papel de figuras como Lionel Messi continúan generando debate en los medios y entre exjugadores, mientras Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra en busca de alcanzar una nueva final mundialista.

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