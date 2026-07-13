A pesar del furor por los SUV, las pick up todavía tienen el 28% del mercado: cuáles son y cuánto cuestan

Las camionetas siguen teniendo relevancia en Argentina a pesar de la llegada masiva de los populares SUV

Aunque los SUV ya están rondando el 45% del total de autos que se vendieron en lo que va del año, las pick ups siguen siendo uno de los vehículos que sostiene a las marcas, no solo con productos fabricados en la Argentina, sino también por los modelos que llegan importados desde Brasil, con los que se alcanzó el 28,7% del total de unidades 0 km patentadas entre enero y junio.

La mayoría corresponde a modelos de camionetas medianas y en una segunda línea de pick ups compactas, las de los segmentos D y C respectivamente. Entre las primeras, la mayoría son argentinas, mientras que los de la segunda categoría son importadas de Brasil, aunque también hay algunas que llegan de México.

PUBLICIDAD

En total, en el primer semestre se vendieron 277.049 automotores sin contar transporte pesado; y de esas unidades, 79.520 fueron utilitarios livianos, es decir, camionetas y furgones o vans entre todos los segmentos, con un protagonismo muy fuerte de las pickups medianas del 54% y uno un poco menor de las compactas, que llegaron al 18,4%.

La Fiat Toro se complementa con la Fiat Strada para dominar el segmento de las pickup compactas

Entre las camionetas medianas, Toyota Hilux se quedó con el 36,2% de las ventas, Ford Ranger con el 24,1%, Volkswagen Amarok con el 18,8%, Chevrolet S10 el 6,7%, Fiat Titano el 5,8%, Nissan Frontier el 4,5% y Ram Dakota el 3,7%.

PUBLICIDAD

El mercado de las camionetas compactas, en tanto, es dominado por Fiat Strada con el 24,6%, seguida por Fiat Toro con el 20,6%, Chevrolet Montana 14,3%, Ford Maverick 13,3%, Ram Rampage el 10,6%, Volkswagen Saveiro el 9,1% y Renault Oroch el 7,1%.

Las franjas de precios

Las pick ups compactas, por pertenecer a un segmento más chico que las tradicionales camionetas argentinas, tiene un precio más bajo, especialmente las más chicas, que son las del segmento B como Volkswagen Saveiro o Fiat Strada. Esas comienzan con precios desde los $32.000.000, mientras que las medianas con motores V6 son las más caras del mercado, con valores que llegan hasta los $93.000.000.

PUBLICIDAD

Entre las pickups del segmento B, los precios los marca la Volkswagen Saveiro, con una gama que comienza en $32.156.900 para la versión de cabina simple y llega hasta los $39.300.700 en la Extreme, que es además cabina y media.

La otra pickup que está en esta franja menor de la oferta es la Fiat Strada, que tiene 5 versiones que arrancan en $34.870.000 con la más básica impulsada por el motor 1.3 aspirado y llegan hasta los $48.170.000 de la versión Ultra que tiene el motor T200 turbo.

PUBLICIDAD

La pickup más barata del mercado es la Volkswagen Saveiro, importada desde Brasil

En este lugar empieza un espacio que combina las camionetas compactas de segmento B con las C, porque, tal como ocurre con los SUV, hay subsegmentos que aportan más confusión que certezas. Podrían se tanto B grandes como C chicas y no habría diferencia.

En esta franja, la primera es la Chevrolet Montana, que viene de Brasil con cuatro versiones, todas de tracción simple delantera la misma motorización turbo de 1.2 litros y caja automática. La versión de entrada es la LT con un precio de $39.847.900 y la más equipada, la RS, cuesta $46.642.900.

PUBLICIDAD

Sigue la Renault Oroch tiene tres versiones, pero una, la más equipada es tracción integral, un plus sobre algunos de sus competidores. Oroch llega desde Brasil con precios que arrancan en los $44.650.000 y llegan hasta los $51.940.000.

Y finalmente está la Fiat Toro, que lidera en ventas en este subsegmento. También viene de Brasil y se vende con tres versiones, dos de tracción simple y una doble. La gama empieza con la Toro Fredom en $50.890.000 y termina en la Volcano 2.2, que además de 4x4 es turbodiésel, con un precio de $60.340.000.

PUBLICIDAD

Ford Maverick es la única pickup híbrida entre las compactas y medianas. Las otras híbridas están en las Full Size

A partir de esos modelos, el segmento crece de tamaño con dos modelos más. La primera es la Ford Maverick que se importa desde México y tiene la particularidad de tener una versión híbrida. Son tres versiones que arrancan con $60.239.300 para la XLT naftera, y llega hasta los $73.760.300 con la deportiva Tremor. La híbrida cuesta $72.176.800.

La otra es la Ram Rampage, por su parte, importada de Brasil, se vende en 5 versiones, todas 4x4, pero tiene la versión de acceso turbodiésel 2.2 y las restantes 2.0 nafteras. Los precios empiezan con la BigHorne en $65.940.000 y terminan en la deportiva R/T con un precio de $82.080.000.

PUBLICIDAD

Las camionetas medianas

Las pickups medianas son las más populares y las que se fabrican mayormente en Argentina, salvo dos versiones que las automotrices locales traen importadas de Brasil o México.

La más vendida es también la que ofrece las versiones más accesibles. Se trata de la Toyota Hilux, que se vende en 17 versiones distintas entre cabina simple chasis y caja y cabina doble, y versiones de ambas en 4x2 y 4x4.

PUBLICIDAD

Aunque la Hilux tiene sus más altas versiones en cabina doble y 4x4, la gama empieza con chasis y cabina simple para el trabajo.

La Hilux más barata es la chasis 4x2, con un precio de $40.589.000, mientras que la cabina simple con caja 4x2 está en $43.771.000, y la cabina doble 4x2 en $43.235.000. En las versiones 4x4, la cabina chasis tiene un precio de $49.927.000, la cabina simple en $52.618.000 y la cabina doble en $57.769.000. La Hilux más equipada es la GR-Sport IV con un precio de $89.327.000.

En la lista sigue la Chevrolet S10, la única pickup que viene desde Brasil, y que también tiene una opción de cabina simple, que es la más accesible. La S10 arranca con la cabina simple manual 4x2 en $41.208.900 y tiene una cabina simple 4x4 en 49.231.900. Las de cabina doble tienen una versión 4x2 de acceso en $48.596.900 y el resto son 4x4, llegando hasta la S10 High Country en $73.852.900.

La siguiente en la lista es la Nissan Frontier, todavía con stock argentino pero que pronto empezará a llegar importada desde México, y que en su versión S, que es 4x2 con caja manual, tiene un precio de $43.546.268. La Frontier 4x4 más accesible, con el mismo equipamiento cuesta $49.674.394, mientras que la más equipada es la Pro4x que tiene un precio de $67.980.396.

Ford Ranger es la tercera automotriz que ofrece cabina simple y la segunda con la alternativa de chasis solo también. En este caso, la cabina simple 4x2 es la más barata pero no es chasis sino con caja de carga y un precio de $44.370.000, la sigue la cabina doble 4x2, versión XL con caja manual en $46.885.680, mientras que la cabina chasis, al ser 4x4 tiene un precio de $47.025.000. La versión más equipada de Ranger es la LTD+ V6 con un precio de $83.355.090.

Las Ranger también se ofrecen en formato cabina simple chasis y caja y cabina doble. (Ford Argentina)

En el orden por precios, la siguiente marca es de Stellantis, la Fiat Titano, que tiene 5 versiones con tracción 4x2 y 4x4 y distinto equipamiento. La versión de acceso es Titano Endurance 4x2 manual con un precio de $51.240.000, la 4x4 de acceso en $54.240.000, y la más equipada es la Ranch AT 4x4 con un precio de $70.800.000.

Luego está la pickup Volkswagen Amarok, que tiene la versión de acceso en 4x2 caja manual con un precio de $51.929.800, la versión 4x4 más accesible en 61.894.950, y la más equipada, la Black Style V6 AT 4x4 en $93.430.750.

Por último, con su versión de acceso como la más cara por el posicionamiento de categoría de la marca, están las Ram Dakota, que tienen tres versiones gracias a la reciente llegada de la nueva Laramie Night Edition, con sus precios muy cerca entre la más accesible y la más cara. La gama empieza con Dakota Warlock AT 4x4 en $73.900.000 y culmina en la nueva versión que cuesta $77.090.000.