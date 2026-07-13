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Emanuel Ntaka, exintegrante de Mambrú, habló de su lucha contra el racismo: “Hay que dejar de naturalizar la brutalidad”

En su paso por el estudio de Infobae en Vivo, el músico, que es activista por los derechos de personas afrodescendientes, reflexionó sobre la segregación, recordó situaciones en la cancha y en su vida

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En su paso frente a las cámaras, el exintegrante de Mambrú se sinceró sobre su presente en la música y, además, sus proyectos por el activismo de los derechos de personas afrodescendientes (Infobae a las 9 - Infobae en Vivo)

En el contexto de una nueva ola de debates por el racismo en el deporte y la sociedad, con el Mundial 2026 como telón de fondo, Emanuel Ntaka, exintegrante de Mambrú y referente del activismo afroargentino, fue invitado al ciclo Infobae a las 9 (Infobae en Vivo) para reflexionar sobre la discriminación racial, sus experiencias personales y el peso de la historia en la vida cotidiana. En un diálogo profundo y sin concesiones, Ntaka puso en palabras las heridas abiertas de la sociedad argentina y la urgencia de un cambio real.

Desde el primer minuto, Emanuel se mostró agradecido y dispuesto a incomodar desde la verdad. “La utilización de un grupo étnico de forma peyorativa, como insulto, es algo que vivimos cotidianamente”, lanzó, marcando el tono de la charla y dejando en claro que el racismo, lejos de ser excepcional, es parte de la vida diaria. Para ilustrar la naturalización de ese discurso, relató un episodio reciente en una reunión de padres de alumnos, donde uno de los presentes, tras contar una situación de inseguridad, expresó sin filtro: “Igualmente, nosotros ya conocemos a esos negros”. Ntaka recordó la incomodidad inmediata en el ambiente, la mirada del hombre buscando justificar lo indefendible y la tendencia a banalizar la violencia verbal: “No, pero igual no tiene nada que ver con la piel”. Para el músico, no hay excusa posible: “No tiene justificación el racismo. Estás tratando de justificar algo injustificable”.

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El músico profundizó sobre el impacto de escuchar insultos y agresiones racistas, no solo en las redes o en la vida pública, sino en los espacios más cotidianos. “Mi hijo juega a la pelota, tiene 12 años, y fuimos a ver a la primera del club. Lo que se escucha en la cancha es terrible: insultos por nacionalidad, color de piel, sexualidad. Ahí conviven grandes y chicos”, contó. Ntaka advirtió cómo esos aprendizajes se trasladan a otros ámbitos: “Lo llevan a la escuela, a las reuniones. Es algo que se retroalimenta y empeora cada vez más”. Y fue tajante respecto a la vieja idea de que “en la cancha vale todo”: “Hay que dejar de pensar que la cancha es un lugar donde todo está permitido. No es así. Las tribunas son un lugar de familias, de compañeros de trabajo, de chicos. Hay que dejar de naturalizar la brutalidad”.

Infografía sobre racismo cotidiano y lucha afroargentina con el retrato de Emanuel Ntaka, ilustraciones de escenas de racismo y datos sobre el apartheid.
Emanuel Ntaka aportó su voz para hablar sobre el racismo cotidiano en Argentina, sus raíces históricas y la relevancia del activismo afro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Ntaka, el racismo es una “enfermedad social” y, en su caso, un tema que atraviesa su historia familiar de manera directa. Su padre, sudafricano, debió exiliarse durante el apartheid, el régimen de segregación racial que marcó a fuego a Sudáfrica durante décadas. “La colonización es racista, en América y en el mundo. Todos nuestros países nacen de la colonización, que utilizó mano de obra esclavizada y despojo de pueblos originarios. Hay mucho dolor en la colonización y eso deja raíces profundas”, explicó.

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El músico y productor puso el foco en el racismo estructural, ese que no solo se expresa en insultos sino en las bases mismas de la sociedad: “Es algo sistémico, estructural. Está en los cimientos de todos los países americanos, desde Argentina hasta Canadá. Si hablás con mis hermanos y hermanas, te pueden contar mil situaciones racistas que han vivido en Argentina, y lo mismo pasa con mucha gente que convive con esto a diario”.

Consultado sobre cómo se reacciona ante la segregación, Ntaka fue sincero: “Es difícil porque se vive muy en soledad, lamentablemente. Se tiende a normalizar, y cuando sos chico eso te obliga a cambiar aspectos de tu personalidad para hacerle frente a la agresión. Eso genera un cambio en vos, y no está bueno que suceda ni que se padezca. Pasa de chico y pasa también de grande”.

Emanuel Ntaka, exmiembro de Mambrú, habló sobre el regreso de la banda
"Hay mucho dolor en la colonización y eso deja raíces profundas”, explicó el artista (Crédito: martamoreiras)

En el estudio, la conversación giró hacia el uso de la palabra “negro” en el lenguaje cotidiano argentino, muchas veces asociada a apodos o expresiones de cariño. Ntaka marcó la diferencia entre el afecto familiar y el uso despectivo: “Depende de la forma en que te lo digan. Tuve situaciones verbales y de agresión física, me dijeron ‘negro de mierda, volvé a tu país’. Pero si me decís ‘negrito lindo’ a tu hijo, es una relación amorosa. El problema es que, en general, la palabra negro se utiliza de manera negativa: el negro es el ladrón, el chorro, el malviviente. Es importante entender cómo se usa y no decirle a alguien lo que no quiere escuchar”.

Sobre el presente y los avances, Ntaka reconoció que en los últimos treinta años hubo logros importantes gracias al activismo y a la sociedad civil. “Se avanzó en el reconocimiento de nuestra raíz afro en Argentina, pero la invisibilización sigue siendo parte del racismo estructural. Negar la diversidad y la herencia afro es racismo. Argentina también es afro, y no reconocerlo es un problema”. Subrayó la influencia afro en la cultura, la música, el lenguaje y la historia nacional, y reclamó que esa riqueza deje de ser negada o minimizada.

Mambrú, la banda que integró Emanuel Ntaka, se originó en el icónico reality Popstars (Archivo)
Mambrú, la banda que integró Emanuel Ntaka, se originó en el icónico reality Popstars (Archivo)

Al cierre, Ntaka recordó sus días en Mambrú y el fenómeno de Popstars, con gratitud y perspectiva. “Fue una etapa increíble, aprendimos mucho. Lo que más valoro es haber compartido con mis compañeros. En esa época iba de acá para allá buscando que me den una oportunidad, con mi demo, mis canciones. La puerta se abrió con Mambrú y Popstars, y ahora me genera debate cómo será esta vuelta en tiempos de redes sociales y alcance digital. Hoy podés grabar en tu casa, distribuir música, hacer todo de manera independiente. Me gustaría ver qué formato le dan ahora”.

Actualmente, Emanuel sigue dedicado a la música y al activismo. “El primero de agosto estamos en Niceto con mi banda y además estoy produciendo un documental, Uniendo Nuestra Herencia, que conecta Argentina y África desde su legado. En septiembre arrancamos un ciclo de música y cultura afroargentina y afroafricana en Palermo”, contó, invitando a todos a sumarse y seguir su trabajo en plataformas digitales.

Entrevista completa a Emanuel Ntaka

Entrevista completa a Emanuel Ntaka, cantante, productor y activista por los derechos de las personas afrodescendientes, en Infobae en Vivo

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