Modelos de teléfonos en los que dejará de funcionar WhatsApp, durante la última semana de febrero

WhatsApp dejará de funcionar en móviles antiguos a partir de febrero de 2026 por razones tecnológicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A finales de febrero de 2026, WhatsApp dejará de ser compatible con una larga lista de teléfonos, obligando a muchos usuarios a actualizar sus dispositivos si desean seguir utilizando la aplicación de mensajería más popular del mundo.

Esta medida impacta especialmente a quienes poseen móviles antiguos de Android y iPhone, ya que la app de Meta limitará su soporte a sistemas operativos más recientes. El cambio responde a razones de seguridad, compatibilidad y eficiencia, y tiene como objetivo optimizar el funcionamiento de la plataforma y proteger los datos de los usuarios.

El anuncio de WhatsApp afecta principalmente a dispositivos lanzados antes de 2014, que ya no reciben actualizaciones ni soporte oficial de sus fabricantes. Para quienes aún utilizan estos modelos, la recomendación es respaldar sus conversaciones y archivos antes de perder el acceso definitivo a la app.

Tecnología y seguridad: WhatsApp pone fin al soporte en móviles con Android 4 y iPhone 6 - (Fotomontaje Infobae)

Android: qué modelos quedan fuera del soporte

A partir de la última semana de febrero, WhatsApp dejará de funcionar en todos los teléfonos Android que utilicen versiones anteriores a Android 5.0 Lollipop. Esto incluye dispositivos con Android 4.4 KitKat, 4.3 Jelly Bean, 4.2, 4.1 y versiones previas.

Muchos de estos móviles no pueden actualizarse oficialmente a sistemas operativos más recientes, lo que los deja fuera del soporte de la aplicación.

Entre los modelos más afectados destacan varios de marcas reconocidas como Samsung, LG, Sony y Motorola, entre otras. Algunos de los teléfonos que perderán acceso a WhatsApp son:

Samsung Galaxy S4 mini

Samsung Galaxy S3

Sony Xperia M

LG Optimus L7 II

Motorola Moto E (1.ª generación)

Estos dispositivos no solo dejan de recibir las novedades de WhatsApp, también quedan expuestos a riesgos de seguridad, al no contar con actualizaciones críticas de sistema.

WhatsApp actualiza su compatibilidad y excluye a miles de teléfonos obsoletos en febrero de 2026 - (WhatsApp)

iPhone: la restricción llega a modelos antiguos

En el caso de Apple, la aplicación exigirá que los iPhone cuenten con iOS 15.1 o versiones posteriores para poder seguir funcionando. Esto significa que los modelos iPhone 6, iPhone 6 Plus y todos los anteriores ya no podrán utilizar WhatsApp, ya que no pueden actualizarse a la versión mínima requerida.

Los usuarios afectados recibirán notificaciones en la aplicación con tiempo suficiente para que respalden sus mensajes y consideren migrar a un modelo más reciente.

La restricción de soporte en iOS busca garantizar que los usuarios dispongan de las últimas funciones de seguridad y que la experiencia de uso no se vea limitada por las capacidades técnicas de dispositivos antiguos.

Por qué WhatsApp deja de funcionar en estos teléfonos

Meta, la empresa matriz de WhatsApp, revisa anualmente la lista de dispositivos y sistemas operativos compatibles para asegurar que la aplicación funcione correctamente y con el menor riesgo posible para la seguridad de los usuarios.

Así la tecnología y la seguridad impulsan el fin del soporte de WhatsApp en móviles antiguos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los teléfonos y sistemas operativos sin soporte dejan de recibir parches de seguridad y actualizaciones, lo que los hace vulnerables a ataques y fallos de funcionamiento.

Al limitar la compatibilidad, WhatsApp puede introducir mejoras y nuevas funciones, enfocando el desarrollo en dispositivos que concentran la mayor cantidad de usuarios activos. Esta política permite optimizar recursos, reforzar la protección de datos y ofrecer una experiencia más estable y segura para la mayoría de la comunidad.

Qué deben hacer los usuarios afectados

WhatsApp notifica con antelación a los usuarios cuyos dispositivos dejarán de ser compatibles. Si eres uno de ellos, es fundamental realizar una copia de seguridad de tus conversaciones y archivos importantes. En Android, el respaldo se puede hacer en Google Drive; en iPhone, en iCloud. Así, si decides cambiar de dispositivo, podrás restaurar tu historial de chats en el nuevo teléfono.

También es recomendable verificar si tu móvil puede actualizarse a una versión más reciente del sistema operativo. Si no es posible, la única alternativa para seguir usando WhatsApp será migrar a un modelo compatible.

El fin del soporte para ciertos modelos de teléfonos es una medida habitual en el sector tecnológico, orientada a mantener la seguridad y calidad del servicio. Asegúrate de revisar si tu dispositivo se encuentra en la lista de afectados y toma las precauciones necesarias para no perder tus datos ni quedarte incomunicado a finales de febrero de 2026.