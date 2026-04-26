Crimen y Justicia

Tiene 16 años, lo buscaban por múltiples robos en casas en Córdoba y su madre lo entregó

El menor había intentado esconderse de las autoridades, pero no opuso resistencia cuando fue trasladado hacia la comisaría

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Los elementos robados que fueron recuperados en el allanamiento (Fotos: Policía de Córdoba)
Los elementos robados que fueron recuperados en el allanamiento (Fotos: Policía de Córdoba)

Un adolescente de 16 años fue detenido este sábado en Córdoba, luego de que fuera acusado de robar en varias casas de la localidad de Villa Allende. Tras un seguimiento de las cámaras de seguridad, las autoridades se presentaron en su casa y su madre lo entregó al enterarse de los cargos.

La fuga del menor terminó en su vivienda del barrio Las Polinesias, cuando un grupo de agentes se presentó para aprehenderlo por los múltiples delitos que habría cometido en distintos puntos de la ciudad. Según trascendió, el joven fue identificado a través de las cámaras de seguridad y se trataría de un joven que contaba con antecedentes recientes.

Después de que las autoridades comenzaran a investigar los múltiples hechos denunciados, destacaron que fueron claves las imágenes, debido a que permitieron identificarlo cuando regresaba a su domicilio. Al advertir la presencia de los oficiales, el adolescente intentó resguardarse dentro de la casa, pero su madre autorizó el ingreso de los uniformados, lo que permitió efectuar la detención sin incidentes.

Según la información publicada por El Doce.tv, durante el procedimiento se secuestraron una bicicleta, herramientas eléctricas y una mochila con objetos personales, que habrían sido sustraídos en al menos tres episodios recientes en viviendas tipo housing ubicadas sobre la calle Elpidio González.

El menor fue identificado gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad
El menor fue identificado gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad

El menor registraba desde 2025 numerosas intervenciones por delitos contra la propiedad, entre ellos robos, hurtos, daños e infracciones al Código de Convivencia Ciudadana. En total, estaría involucrado en otros seis ilícitos: tres cometidos en lo que va del año (dos de ellos en abril y uno el 27 de marzo) y los restantes en agosto, septiembre y noviembre del año pasado.

Investigan a un menor de 13 años que habría planeado fabricar bombas para hacer un atentado en su escuela

Un menor de trece años fue detectado en la ciudad de Córdoba con vínculos a la comunidad TCC (True Crime Community), en el marco de una investigación judicial por amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia. Luego de que fuera identificado, fue enviado a un centro de salud mental especializado.

Después de que se activaran las alertas, la fiscal Penal Juvenil Norma Scaglia ordenó un allanamiento de urgencia tras analizar chats extraídos de un teléfono en Río Cuarto. Según trascendió, en ese grupo, el adolescente expresaba intenciones violentas contra sus compañeros y recibía mensajes de apoyo de otros integrantes.

Durante el procedimiento realizado en la vivienda del menor señalado, se halló un cuaderno con anotaciones sobre la fabricación de bombas y explosivos, cuchillos de caza y una navaja. Además, se secuestraron logos identificados con la comunidad TCC y evidencia de un grupo en línea dedicado a la apología de crímenes y matanzas.

Primer plano de las manos de un niño sosteniendo un libro abierto sobre un escritorio de madera, con texto resaltado. Hay luz natural de una ventana.
El adolescente tenía en su poder un cuaderno, en donde detallaba cómo crear bombas y explosivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En uno de los párrafos del expediente, la fiscal remarcó que el joven presentaba “manifestaciones constantes en escrito y en el chat del grupo de solucionar cualquier forma de conflicto con compañeros del colegio, amigos o conocidos solo con el uso de armas”. Asimismo, las autoridades confirmaron que, en los espacios virtuales donde participaba el chico, se promovía la violencia y recibía apoyo.

Tras el procedimiento, el adolescente fue derivado a un centro de salud mental especializado, donde permanece internado y bajo seguimiento profesional. Se trató de una estrategia preventiva, ante la gravedad de las amenazas que habría realizado en contra de su escuela y compañeros, sumado a la evidencia hallada en su poder.

En cuanto al entorno familiar, los padres del menor declararon estar consternados por la situación y aseguraron que desconocían las actividades de su hijo. Hasta el momento, la causa continúa en investigación y la Justicia mantiene en reserva los detalles sobre otros posibles involucrados.

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