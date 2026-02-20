Tomás Balmaceda: “Ya hay bots que contratan humanos para tareas que antes eran imposibles de automatizar”

Los bots eligen humanos para tareas simples como verificar lugares o trasladar objetos, mientras evalúan propuestas y reputaciones online

En una entrevista en Infobae en vivo, el filósofo Tomás Balmaceda abordó el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo y reveló: “Esta semana en la Argentina se está discutiendo un montón acerca del trabajo, pero más allá de la coyuntura local, hay una discusión más general… ¿cuál es el impacto de la tecnología en nuestros espacios de laburo? Y sobre todo, ese miedo que tenemos al reemplazo”. El filósofo propuso un análisis exhaustivo sobre la transformación de las tareas laborales frente al avance tecnológico y puso el foco en la plataforma Rent a Human, donde “los bots contratan humanos”.

En diálogo con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Balmaceda subrayó la velocidad de los cambios: “No es ciencia ficción, no es algo que va a pasar en el futuro, ya existe. Tiene al menos dos semanas. ¿Cuánta gente, cuántos humanos están ahí buscando trabajo, que un bot los contrate? Medio millón de personas… 518 mil personas buscando justamente esto”.

La irrupción de Rent a Human y el nuevo orden laboral

Balmaceda explicó el funcionamiento de la plataforma y el tipo de tareas solicitadas: “Es una página en donde los bots contratan humanos. El bot pone un aviso: ‘Necesito cierta tarea’. Ahora vamos a hablar qué tareas necesita. Y uno se ofrece y dice: ‘Bueno, yo lo puedo hacer por 50 dólares, por 18 dólares, por tres dólares’, y el bot saca un cálculo de cuánta plata ofrecés, cómo es más o menos las reviews que tenés, las famosas estrellitas”. El especialista destacó la ironía del sistema: “Estamos todos poniéndonos entre nosotros estrellitas cuando subimos a una app de transporte, cuando pedimos comida, cuando pedimos en algún sitio web, y el bot decide si te contrata o no”.

Al describir las tareas más demandadas, Balmaceda fue contundente: “Lo principal, gente que lleve cosas. El bot logra hacer un comercio, pero necesita, como no tiene un cuerpo físico, que vaya de un lado al otro. Otra cosa que necesita, que vaya y vea del mundo cosas, que diga: ¿realmente acá hay un cartel? ¿Realmente acá tenés un bache? Que vos vayas y seas como un verificador de eso. Ninguna de estas tareas son calificadas. No precisás una matrícula, no precisás estudios”.

La plataforma Rent a Human ilustra el avance tecnológico donde 518 mil personas buscan trabajo siendo seleccionadas por algoritmos y bots (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de la actitud y la empatía: límites de la automatización

Durante el intercambio, Maru Duffard planteó la importancia de la actitud y el contacto personal en los procesos de selección. Balmaceda coincidió: “Hay una cuestión actitudinal, que es… porque es… y de energía… pero para mí la actitud es como superclave. Lo pienso, si yo tuviera que querer contratar a alguien, creo que miro más qué actitud tiene, que todo lo que sabe”. Además, mencionó el testimonio de un joven argentino que trabaja en apps de delivery: “Él tenía 27 años, no 18, no 19, no 21. Tenía su pareja con un hijo y estaba muy feliz de trabajar ahí, porque él decía: ‘Bueno, yo organizo mi tiempo, yo puedo decir hasta dónde trabajo, si trabajo más o no’. Pero también contaba que esa app, si vos llegabas tarde con la pizza o si la pizza llegaba con el queso doblado, o si te daban la plata en dinero, él tenía que ir después a un cajero y depositar ese dinero, y recién ahí recibía el pago… Mi jefe es un robot”.

La discusión sobre el futuro del empleo incluyó datos del Banco Mundial: “Ellos creen que entre el 30 y el 40% de los empleos están expuestos a que alguna parte sea automatizable… pero solamente entre el dos y el cinco por ciento, totalmente automatizable. El miedo que a veces tenemos de que un robot nos reemplace por completo, es un miedo que no está basado en datos”.

Elon Musk, el trabajo opcional y el futuro argentino

Balmaceda sumó la visión de Elon Musk: “Hace algunos días dijo algo muy polémico… ‘En el futuro, el trabajo va a ser opcional’. Es lo que a veces llamamos en filosofía un futuro del post trabajo, como que no tuviéramos que trabajar”. El filósofo interpeló a la mesa: “Si yo les digo: imagínense en 15 años que ninguno de nosotros está obligado a trabajar, ¿lo ven como el infierno o como el cielo?”.

Al respecto, enfatizó las dificultades de un reparto equitativo de la riqueza: “La pregunta es: esa ganancia se hay que dividirla entre todos los habitantes del planeta. Hoy somos ocho mil millones, estamos decreciendo, pero no tan rápido. Y, por otro lado, parece un poco inocente pensar que vamos a repartirnos igualmente”.

En relación al mercado argentino, Balmaceda citó una encuesta de Manpower: “El 96% de los CEOs de las empresas argentinas esperan que se incorpore inteligencia artificial en este año. ¿En qué? Tareas automáticas, reclutamiento de personas, análisis de datos… pero siempre con una visión humana”. Y concluyó: “Lo que se están buscando en la Argentina son pensamiento crítico y pensamiento creativo, la capacidad de liderazgo, la flexibilidad, la empatía. El futuro del trabajo no es solamente el reskilling y poder tener habilidades como saber programar o promptear, sino también ciertas habilidades humanas de conexión que no te las enseñan en la universidad ni en la escuela, pero que son necesarias en el futuro que viene”.

