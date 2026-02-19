Tecno

Meta anuncia el cierre del sitio web de Messenger: esto va a pasar con tus chats

Los chats de Messenger no se perderán tras el cierre de la página; solo cambiará la forma de acceder a ellos, que será desde la app móvil o en el sitio de Facebook

Para enviar mensajes desde la
Para enviar mensajes desde la web, será necesario ingresar a facebook.com/messages. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta anunció el cierre de su sitio web de Messenger. A partir de abril de 2026, messenger.com dejará de funcionar para enviar mensajes. Además, la aplicación de Messenger para computadoras ya no está disponible.

Para continuar enviando mensajes desde la web, los usuarios deberán acceder a facebook.com/messages.

La compañía, dirigida por Mark Zuckerberg, explicó que, una vez que messenger.com deje de operar, los usuarios serán redirigidos automáticamente a facebook.com/messages para utilizar la función de mensajes en computadoras. Las conversaciones podrán continuar allí o en la app de Messenger para celulares.

El cierre de messenger.com no
El cierre de messenger.com no afectará ni eliminará los chats de Messenger. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasará con los chats de Messenger

Los chats de Messenger no se perderán ni sufrirán modificaciones tras el cierre de messenger.com. El único cambio será la forma de acceder a ellos: a partir de abril de 2026, los usuarios ya no podrán enviar mensajes desde messenger.com ni desde la aplicación de Messenger para computadoras.

En su lugar, serán redirigidos automáticamente afacebook.com/messages, donde encontrarán todas sus conversaciones y podrán seguir utilizándolas con normalidad.

El historial de mensajes, archivos y fotos permanecerá intacto, tanto en la versión web de Facebook como en laaplicación móvil de Messenger. Así, la información y los chats estarán disponibles sin alteraciones; solo cambiará la plataforma desde la que se accede.

Meta notifica a los usuarios de la actualización mediante un mensaje emergente en el sitio web y la aplicación de Messenger.

Desde abril de 2026, Messenger
Desde abril de 2026, Messenger funcionará únicamente en facebook.com/messages y en la app móvil. (Meta )

Qué plataformas de Messenger estarán disponibles

A partir de abril de 2026, Messenger solo estará disponible en facebook.com/messages y en la aplicación móvil para celulares.

El sitio messenger.com dejará de funcionar y la app de Messenger para computadoras ya no se puede usar. Los usuarios podrán seguir enviando y recibiendo mensajes desde la web utilizando Facebook o a través de la app en sus dispositivos móviles.

Todo el historial de chats y archivos permanecerá accesible en ambas plataformas, garantizando la continuidad de las conversaciones sin cambios en la experiencia para quienes usan Messenger en el celular o desde Facebook.

Facebook habilitó la opción de
Facebook habilitó la opción de animar la foto de perfil con efectos como saludos, corazones o confeti. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Messenger debutó en 2008 bajo el nombre de “Facebook Chat”. Posteriormente, FacebooK, actualmente Meta, presentó Facebook Messenger como una aplicación independiente en 2011.

Con el tiempo, la empresa consolidó Messenger como un servicio separado de la red social y, en 2014, retiró la mensajería de la app principal para concentrar las conversaciones en Messenger. Sin embargo, en 2023 la compañía cambió de rumbo y volvió a integrar Messenger dentro de la aplicación de Facebook.

Llegan fotos de perfil animadas por IA en Facebook

Facebook ahora permite animar la foto de perfil con efectos prediseñados como saludos, corazones flotantes o confeti. Cualquier usuario puede transformar una imagen estática en una animación, eligiendo una foto desde la galería del dispositivo o entre las imágenes ya subidas a la plataforma.

Las animaciones se muestran como GIFs en el perfil y pueden compartirse en la sección de noticias. Meta recomienda usar retratos frontales y claros de una sola persona para obtener mejores resultados y planea incorporar más efectos durante el año, ajustados a eventos y temporadas.

Ahora diversas funciones de Facebook
Ahora diversas funciones de Facebook incorporan Meta AI. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Asimismo, la app de Facebook permite usar fondos animados en las publicaciones de texto.

Los usuarios pueden elegir efectos visuales como hojas que caen, olas o patrones abstractos a través del nuevo icono “A” arcoíris al crear una publicación en la sección de noticias. Estos fondos resaltan los textos y aportan un estilo más dinámico. Meta adelantó que pronto añadirá fondos temáticos según la temporada.

Esta actualización busca que Facebook siga siendo competitivo frente a plataformas como TikTok y Snapchat, que ya ofrecen herramientas creativas impulsadas por inteligencia artificial.

Los nuevos fondos son gratuitos y fáciles de usar, con el objetivo de aumentar la interacción sin complicar la experiencia.

