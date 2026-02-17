Tecno

El creador de God of War arremetió contra Sons of Sparta y lo califica de “basura”

David Jaffe cuestiona la narrativa, el diseño y el precio del juego, criticando su compra y comparándolo desfavorablemente con otros títulos de acción en 2D del mercado

David Jaffe, creador de God
David Jaffe, creador de God of War, arremete contra Sons of Sparta en PlayStation 5

El universo de God of War ha vivido un giro inesperado con el lanzamiento de Sons of Sparta, la nueva entrega de acción y plataformas en 2D exclusiva para PlayStation 5.

Sin embargo, la llegada de este título ha provocado una de las polémicas más sonadas de la saga: David Jaffe, creador original de God of War, no solo ha criticado públicamente el juego, sino que lo ha calificado de “basura” y lo ha desaconsejado abiertamente a la comunidad.

La importancia de este desencuentro radica en la reputación de Jaffe como voz histórica de la franquicia y en la fuerza de sus declaraciones, que han encendido el debate sobre el rumbo de la saga y el valor de experimentar con su fórmula.

¿Por qué Jaffe ha rechazado el juego Sons of Sparta?

A través de su canal de YouTube, David Jaffe argumentó que, aunque siempre imaginó un God of War en 2D o 2.5D, Sons of Sparta no cumple con sus expectativas ni respeta la esencia original de la marca.

El desarrollador criticó el enfoque en la historia y las largas secuencias de diálogo, considerando que el juego prioriza la narrativa sobre la jugabilidad intensa y la acción brutal que definieron a God of War en sus primeras entregas.

Según Jaffe, la decisión de centrar la aventura en un Kratos joven y alejarse del personaje clásico es un error estratégico que debilita el atractivo de la franquicia. Considera que el carisma y la violencia del Kratos original han sido sustituidos por una versión menos interesante y genérica, que no logra conectar con los seguidores de la saga.

Críticas a la jugabilidad del nuevo God of War

Jaffe no ha ocultado su descontento con la jugabilidad, el ritmo narrativo y los valores de producción de Sons of Sparta. Señalando que la experiencia se ve afectada por constantes interrupciones narrativas y que la acción carece de la intensidad y creatividad de otros títulos del género metroidvania, citando ejemplos como Blasphemous, Slain o Valfaris como alternativas superiores en jugabilidad y ambientación.

El intento de innovar con
El intento de innovar con una entrega 2D exclusiva para PlayStation 5 desata controversia entre quienes valoran la exploración de nuevas fórmulas y los que exigen fidelidad al espíritu original

El creador también cuestiona el precio del juego, que se comercializa a 29,99 euros en su versión Standard y 39,99 en la Digital Deluxe, considerando que hay propuestas independientes de mayor calidad a un coste menor.

En su análisis, apuntó que el apartado artístico y la variedad de escenarios no alcanzan el nivel de otros títulos recientes de acción 2D, y que la apuesta por el formato pixel art no compensa la falta de innovación en la jugabilidad.

De qué trata Sons of Sparta, el nuevo juego de God of War para PS5

A pesar de las críticas, Sons of Sparta introduce una historia inédita sobre la juventud de Kratos y Deimos, ambientada en la agogé espartana. El juego permite explorar la región de Laconia, personalizar armas y mejorar habilidades a través de árboles de ataque, defensa y movimiento.

El avance en la trama desbloquea artefactos divinos que otorgan ataques especiales y combos impresionantes, mientras que el diseño de niveles ofrece rutas alternativas y secretos al estilo metroidvania.

El apartado sonoro cuenta con la narración de TC Carson como Kratos adulto y Antony Del Rio como el joven Kratos, junto a otros actores que aportan profundidad al relato. El trabajo conjunto con Mega Cat Studios ha trasladado criaturas míticas de la saga al formato 2D, enriqueciendo la experiencia visual y la exploración con un pixel art de alta definición.

La apuesta por el 2D y la narrativa introspectiva ha generado división en la comunidad de seguidores de God of War. Mientras algunos aplauden el intento de innovar y explorar nuevos formatos, otros comparten la visión de Jaffe y reclaman una vuelta a los orígenes más violentos y espectaculares de la franquicia.

El lanzamiento de God of War: Sons of Sparta no solo ha ampliado el universo de Kratos con una nueva perspectiva, sino que ha abierto un debate sobre el equilibrio entre innovación y fidelidad a la marca.

