La “fase centauro”: el breve momento en que la IA todavía nos necesita

La derrota de Kasparov ante Deep Blue marcó el inicio de la era centauro en la relación entre humanos y la inteligencia artificial (Imagen ilustrativa Infobae)

En 1997, Garry Kasparov perdió contra Deep Blue. Lo que siguió no fue el apocalipsis del ajedrez, sino algo más interesante: durante casi dos décadas, los mejores jugadores del mundo no fueron ni humanos ni máquinas, sino equipos mixtos — un humano supervisando a una IA.

Los llamaron “centauros”, la criatura mitológica que es mitad persona, mitad bestia. Parecía un equilibrio elegante. Hasta que dejó de serlo. Hoy, ningún centauro puede competir contra una IA sola.

En ese sentido, Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic — la empresa detrás de Claude, uno de los modelos de IA más avanzados del mercado — cree que estamos viviendo exactamente ese momento, pero no en un tablero de ajedrez, sino en la economía global. Y su advertencia, expresada en una entrevista reciente con Ross Douthat en The New York Times, es tan clara como inquietante: la fase centauro ya comenzó, y podría ser muy breve.

“Ya estamos en nuestra fase centauro para el software”, afirmó Amodei, quien agregó: “Y durante esa fase centauro, la demanda de ingenieros de software puede incluso subir, pero el período podría ser muy breve”.

La lógica es directa. Primero, la IA hace una parte del trabajo y el humano supervisa. Luego, la IA hace todo el trabajo y el humano supervisa eso. Y después, la supervisión misma se vuelve innecesaria. En el ajedrez, ese ciclo tomó quince o veinte años. En la programación, según Amodei, podría tomar un puñado.

Dario Amodei, CEO de Anthropic, advierte que la fase centauro de la IA en la economía global será breve y disruptiva (Captura de video: YouTube)

Lo que distingue esta predicción de la futurología habitual es que no viene de un analista leyendo tendencias, sino del CEO de una de las tres empresas que están construyendo la tecnología. Amodei reconoce que dentro de Anthropic ya observan cómo sus modelos superan a programadores humanos en tareas específicas. No lo dice como promesa comercial, sino como dato operativo.

Y la programación es solo el sector que se mueve más rápido porque sus profesionales, acostumbrados al cambio tecnológico, adoptan herramientas nuevas antes que nadie. La disrupción, según Amodei, se expandirá pronto al derecho, la consultoría, las finanzas y la medicina.

“No es algo que está pasando en una sola industria”, advirtió. Y sumó: “Se convierte en un fenómeno macroeconómico, y todo está sucediendo muy rápido”.

La inteligencia artificial ya supera a programadores humanos en tareas específicas, acelerando la transformación del sector tecnológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquí está el problema real: las disrupciones anteriores — de la agricultura a la industria, de la industria al conocimiento — se desplegaron en décadas o siglos. Esta se mide en años. Los mecanismos tradicionales de adaptación — reciclaje profesional, reformas educativas, regulación laboral — simplemente no operan a esa velocidad. “Mi preocupación es que los mecanismos normales de adaptación se verán desbordados”, admitió Amodei en la entrevista.

Hay quienes argumentan que siempre habrá demanda del “toque humano”. Amodei no lo descarta del todo, pero ofrece un matiz revelador: en algunos trabajos, como la atención al cliente, ese toque humano ya es peor que el artificial. “Es una interacción bastante robótica, siendo honestos”, dijo sobre los agentes de servicio al cliente humanos. A veces, la máquina no sustituye la calidez humana — sustituye la ausencia de ella.

Amodei sostiene que el 'toque humano' ya es superado por la inteligencia artificial en áreas como la atención al cliente (Captura de video: YouTube)

¿Qué queda entonces? Amodei señala que los empleos manuales — electricistas, obreros de construcción — resistirán un poco más. Pero solo un poco: la robótica avanza y la IA acelerará su desarrollo. “El cerebro del robot se construirá en los próximos dos o tres años. La pregunta es construir el cuerpo”, explicó.

Estamos montados en el centauro. La pregunta no es si el jinete se bajará, sino cuánto tiempo le queda antes de que el caballo decida que no lo necesita.