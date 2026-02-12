Cuáles son considerados los trabajos tecnológicos con mayor proyección en la próxima década

Las empresas priorizan la contratación de perfiles especializados en IA y automatización para impulsar innovación y competitividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cambio acelerado marca el pulso del mercado laboral tecnológico en Estados Unidos y otras regiones líderes en innovación. La irrupción de la inteligencia artificial y el crecimiento de la infraestructura digital reconfiguran el panorama profesional, abriendo oportunidades en áreas especializadas y en posiciones inexistentes hasta hace poco tiempo. Según datos publicados por Mashable y reportes recientes de LinkedIn, la demanda de talento en IA no solo crece, sino que redefine las prioridades de contratación en empresas de todos los tamaños.

La tendencia hacia la automatización, el análisis avanzado de datos y la gestión ética de algoritmos intensifica la competencia por especialistas capaces de aportar valor en un entorno marcado por la velocidad y la innovación. En este contexto, ciertos roles emergen como los más solicitados, no solo por sus salarios atractivos, sino por su impacto en los sectores productivos y en el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas.

10. Desarrollador de software full-stack

La versatilidad distingue a los desarrolladores full-stack, quienes manejan el front-end y el back-end de aplicaciones digitales. Las empresas buscan perfiles capaces de diseñar y mantener sistemas completos, desde la interfaz de usuario hasta la gestión de bases de datos. El salario medio anual supera los 100.000 dólares, con alta demanda por su adaptación a diversos lenguajes y entornos.

9. Analista de ciberseguridad

La seguridad informática adquiere relevancia ante el aumento de riesgos asociados a la digitalización. Analistas de ciberseguridad protegen datos, redes y sistemas frente a amenazas y ataques. La demanda crece especialmente en sectores como salud, finanzas y servicios públicos. Los salarios oscilan entre 90.000 y 150.000 dólares al año, según especialización y experiencia.

8. Especialista en gobernanza y ética de IA

La implementación de inteligencia artificial plantea desafíos legales y éticos que requieren atención especializada. Especialistas en gobernanza y ética de IA supervisan el desarrollo responsable de estas tecnologías, elaborando políticas para asegurar el cumplimiento normativo y la protección de los derechos de los usuarios. Este perfil es cada vez más solicitado en empresas tecnológicas y organismos reguladores.

7. Product manager enfocado en IA

El product manager especializado en IA lidera equipos multidisciplinarios para llevar productos basados en inteligencia artificial desde la conceptualización hasta el lanzamiento. Este rol exige conocimientos en machine learning, manejo de datos y experiencia en gestión de proyectos. Los salarios pueden superar los 120.000 dólares anuales en mercados como Estados Unidos.

6. Ingeniero de infraestructura cloud y DevOps

El avance de los servicios en la nube y la automatización acrecienta la demanda de ingenieros cloud y DevOps. Estos profesionales diseñan, implementan y mantienen infraestructuras escalables, asegurando eficiencia y continuidad operativa. Los salarios fluctúan entre 110.000 y 160.000 dólares, con mayores oportunidades en grandes centros urbanos y compañías tecnológicas globales.

5. Técnico de centros de datos

El crecimiento de la inteligencia artificial y la gestión de grandes volúmenes de información requieren técnicos en la instalación y supervisión de servidores y redes. Estos profesionales resultan esenciales para el funcionamiento de la infraestructura digital. El salario medio en Estados Unidos se sitúa en torno a los 68.000 dólares anuales, con alta demanda en ciudades como Washington D.C., Atlanta y Columbus.

4. Científico y anotador de datos

El desarrollo de la IA depende de la calidad de los datos empleados en el entrenamiento de modelos. Los científicos de datos diseñan modelos predictivos y analizan tendencias, mientras los anotadores de datos clasifican información esencial para el aprendizaje automático. El pago para anotadores puede ir desde 20 dólares la hora hasta 180 dólares en áreas especializadas, como salud.

3. Investigador en inteligencia artificial y machine learning

La investigación en IA y machine learning impulsa el desarrollo tecnológico. Los investigadores diseñan y prueban nuevos algoritmos, contribuyendo a la creación de sistemas más eficientes y precisos. Estos perfiles trabajan en grandes corporaciones tecnológicas y centros académicos, con salarios superiores a los 130.000 dólares al año, concentrados en ciudades como San Francisco y Nueva York.

2. Consultor y estratega en inteligencia artificial

La integración de la IA en procesos empresariales requiere asesoría experta. Consultores y estrategas ayudan a organizaciones a planificar e implementar soluciones basadas en inteligencia artificial, evaluando riesgos y oportunidades. Los ingresos pueden superar los 200.000 dólares anuales, especialmente en mercados donde la transformación digital progresa con rapidez.

1. Ingeniero en inteligencia artificial

El puesto de mayor crecimiento para 2026, según Mashable y LinkedIn, corresponde a los ingenieros en inteligencia artificial. Estos expertos desarrollan modelos, optimizan algoritmos y crean infraestructuras para sistemas inteligentes, utilizando lenguajes como Python y frameworks como TensorFlow. El salario anual estimado asciende a 145.000 dólares, concentrándose las oportunidades en ciudades como San Francisco, Boston y Nueva York, donde las empresas tecnológicas lideran la innovación.

Además de la formación técnica, las empresas valoran habilidades en comunicación, gestión ética y adaptación al cambio, elementos clave para consolidar una carrera.