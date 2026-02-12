Tecno

Roblox bajo la lupa: crimen organizado en México utiliza el juego para reclutar y promover narcocultura

Usuarios en redes sociales difunden esta situación con emojis, hashtags y fragmentos de narcocorridos o canciones dedicadas a líderes criminales

Roblox es un videojuego popular
Roblox es un videojuego popular entre menores de edad. REUTERS/Ramil Sitdikov/Illustration/File Photo

El videojuego Roblox, ampliamente popular entre menores de edad, ha sido identificado como una herramienta utilizada por organizaciones de crimen organizado para promover su presencia en México.

Dicho juego ha servido para reproducir situaciones vinculadas a entidades de organizaciones delictivas, como Sinaloa, Michoacán o Tamaulipas, según recoge el medio mexicano Milenio.

Usuarios han recreado símbolos específicos que hacen referencia al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Chapitos y sombreros adoptados por seguidores de El Mayo Zambada como distintivo.

Las publicaciones relacionadas con esta situación suelen estar acompañadas de emojis y hashtags que refuerzan la identificación con las respectivas organizaciones criminales, así como de fragmentos de narcocorridos o canciones dedicadas a sus líderes.

Los jugadores comparten en redes
Los jugadores comparten en redes sociales sus experiencias jugando Roblox. (TikTok)

Aunque muchas interacciones se limitan a comentarios públicos o reacciones en los videos, las alertas se intensifican cuando los usuarios establecen contacto directo con los creadores a través de chats privados, un entorno donde pueden pactarse acuerdos personales.

Esta dinámica ha generado incidentes que trascienden el entorno digital, como la desaparición de dos hermanas en el Estado de México.

Si bien las plataformas de videojuegos y redes sociales funcionan como espacios de recreación y comunicación, la falta de regulación ha sido explotada por organizaciones criminales, que han aprendido a adaptarse a estas plataformas.

Qué controles parentales hay en Roblox

Roblox ofrece un sistema de controles parentales diseñado para que padres y tutores puedan supervisar y gestionar la experiencia de los menores en la plataforma.

Para utilizar los controles parentales
Para utilizar los controles parentales de Roblox es necesario vincular la cuenta del menor con la del tutor. REUTERS/Ramil Sitdikov/Illustration/File Photo

Para activar y administrar estos controles, es necesario que la cuenta del niño esté vinculada a la cuenta de un adulto responsable, quien podrá acceder a todas las opciones de configuración desde el panel de control parental.

La plataforma permite regular el contenido al que los menores acceden mediante ajustes de madurez, que se encuentran en la sección de controles parentales. A través de una barra deslizante, los adultos pueden seleccionar el nivel de madurez del contenido, desde mínimo hasta restringido.

Cada nivel está claramente definido: el contenido mínimo puede incluir violencia ocasional y terror leve, mientras que el nivel restringido puede contener violencia fuerte, sangre realista y presencia de temas para adultos, y solo está disponible para usuarios mayores de 17 años con verificación de edad.

Además, los adultos pueden bloquear experiencias específicas, impidiendo el acceso del menor a juegos o escenarios concretos, independientemente de su configuración de madurez.

Roblox integra filtros de contenido
Roblox integra filtros de contenido que los tutores puede adecuar según las edades de los menores. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Las experiencias bloqueadas permanecerán visibles en los resultados de búsqueda, pero no podrán ser jugadas hasta que se desbloqueen manualmente.

Las etiquetas de contenido en Roblox informan sobre el tipo de experiencias disponibles, clasificando desde mínimo hasta restringido. Estas etiquetas se basan en estándares de la industria y en investigaciones sobre desarrollo infantil, permitiendo que los padres restringan el acceso de acuerdo con los valores familiares.

Experiencias que aborden temas delicados, como cuestiones sociales, políticas o religiosas, están bloqueadas por defecto para menores de 13 años, pero pueden habilitarse bajo supervisión.

En cuanto a la comunicación, Roblox permite que los padres controlen quién puede interactuar con sus hijos mediante chat de texto, tanto dentro de las experiencias como en conversaciones directas.

Roblox integra etiquetas para clasificar
Roblox integra etiquetas para clasificar su contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los menores de nueve años necesitan consentimiento explícito para acceder al chat, y los menores de 13 años solo podrán usar el chat directo con usuarios que también cuenten con verificación de edad. El chat grupal está restringido a mayores de 13 años con verificación. Todas estas configuraciones se pueden ajustar en la sección de comunicación de los controles parentales.

Para mayor seguridad, los padres pueden administrar las conexiones y amistades de sus hijos, bloqueando o reportando usuarios desde la interfaz parental. Los usuarios bloqueados no podrán contactar ni volver a agregar al menor sin autorización.

En el aspecto financiero, Roblox permite establecer un límite de gasto mensual para controlar cuánto dinero puede utilizar el menor en la plataforma, ya sea en Robux o suscripciones, y habilitar notificaciones automáticas sobre los gastos realizados.

Roblox incluye límites de tiempo
Roblox incluye límites de tiempo que los tutores o padres pueden establecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alertas sobre compras altas se activan automáticamente al superar ciertos montos mensuales, como $100, $250 o $500 USD.

Por último, los controles de tiempo de pantalla permiten fijar un límite diario de uso de la plataforma por parte del menor.

Al alcanzar el tiempo máximo, el acceso queda bloqueado hasta el día siguiente. Además, los adultos pueden consultar el historial de las principales experiencias jugadas por el menor en la última semana.

