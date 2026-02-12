Nokia 1100: cuánto cuesta hoy el teléfono sin WhatsApp más vendido de la historia

A dos décadas de su lanzamiento, el dispositivo finlandés mantiene su vigencia en el mercado de teléfonos básicos y entre coleccionistas. (Fotocomposición Infobae)

El Nokia 1100 mantiene su posición como el teléfono más vendido de la historia, superando las 250 millones de unidades. Este récord persiste a pesar del avance de los smartphones y la aparición de aplicaciones como WhatsApp, que nunca fueron compatibles con este modelo.

Su popularidad se explica por una fórmula simple: un dispositivo robusto, fácil de usar y con una autonomía que supera la semana de duración, una combinación que resultó decisiva para millones de usuarios en todo el mundo.

A pesar de que la industria evolucionó y la mayoría de los usuarios migraron hacia teléfonos inteligentes, el Nokia 1100 sigue teniendo demanda en el mercado retro y entre usuarios que buscan un dispositivo confiable y de bajo costo.

Dónde se puede comprar un Nokia 1100 hoy

El modelo sigue disponible en plataformas de compraventa en línea y tiendas especializadas en tecnología retro. (Foto: eBay)

Actualmente, el Nokia 1100 está disponible en plataformas de compraventa en línea, donde se mantiene como un objeto de interés tanto para coleccionistas como para usuarios que buscan un teléfono básico. eBay se ha consolidado como el principal punto de acceso, junto con sitios de subastas y tiendas especializadas en tecnología retro.

Además del mercado internacional, existen portales de anuncios clasificados y grupos en redes sociales dedicados a la compraventa de dispositivos antiguos.

La oferta varía según la región, pero en la mayoría de los casos es posible encontrar unidades en distintos estados de conservación. El interés no se limita a la nostalgia: muchos valoran la resistencia y la autonomía del dispositivo frente a los teléfonos actuales.

Cuánto vale un Nokia 1100 en el mercado actual

El precio varía según el estado del teléfono y la presencia de accesorios originales, con valores que pueden superar los 100 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio del Nokia 1100 depende sobre todo del estado del teléfono y de la presencia de accesorios originales, como cargador y caja.

La mayoría de las unidades disponibles en plataformas internacionales se venden por debajo de los 50 dólares, aunque los precios pueden superar los 100 dólares si se trata de dispositivos sin uso o en su caja original.

En el mercado retro, los valores fluctúan entre 25 y 100 dólares. Los teléfonos usados y con signos de desgaste se encuentran en el rango inferior, mientras que los equipos en estado impecable, o que conservan los accesorios originales, pueden superar ese rango.

Cuáles son las características principales del modelo Nokia 1100

Robustez, autonomía prolongada y una interfaz simple lo distinguen frente a los dispositivos modernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad del Nokia 1100 se basa en su practicidad. El diseño incluye una carcasa de goma antideslizante, que protege el teléfono frente a caídas y golpes. La batería BL-5C permite más de una semana de uso con una sola carga, una autonomía que pocos teléfonos modernos pueden igualar.

El dispositivo ofrece funciones esenciales: llamadas, mensajes de texto, linterna integrada y el clásico juego Snake II. La interfaz, sencilla e intuitiva, facilitó el acceso a la tecnología para millones de personas, sobre todo en contextos donde la digitalización avanzaba lentamente.

Asimismo, el modelo ofrecía ventajas en materia de seguridad. Al no ser compatible con WhatsApp ni con aplicaciones modernas, el modelo de Nokia limitaba la exposición a riesgos digitales y filtraciones de datos.

Qué impacto tuvo el Nokia 1100 en la industria de los celulares

El teléfono abrió el acceso a la comunicación en mercados emergentes y se consolidó como un referente de durabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lanzamiento del Nokia 1100 representó un gran avance para la industria, al facilitar el acceso a la telefonía en regiones donde los dispositivos eran costosos y frágiles. Su precio de 100 dólares permitió la masificación en mercados emergentes, consolidando a Nokia como un referente global.

La llegada de modelos con pantalla táctil y aplicaciones marcó un cambio en el consumo tecnológico, pero el Nokia 1100 mantuvo su vigencia como símbolo de durabilidad y sencillez.

En más de cinco años en el mercado, superó a otros modelos y se mantuvo como el teléfono más vendido de la historia, un logro que hasta el momento ningún otro smartphone ha conseguido igualar.