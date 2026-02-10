Cuál es el precio actual del Nokia 1100 y dónde se puede comprar

A más de veinte años de su lanzamiento, el teléfono más vendido de la historia sigue despertando interés entre coleccionistas y usuarios. (Foto: Nokia)

El Nokia 1100 se lanzó hace más de 20 años y se convirtió en el teléfono más vendido de la historia. Su diseño robusto, autonomía sobresaliente y una interfaz sencilla lo posicionaron como una opción confiable para millones de personas.

Hoy, a pesar del avance de la tecnología táctil, el Nokia 1100 sigue disponible en el mercado retro y su precio depende del estado de conservación y los accesorios originales.

El interés por este dispositivo no se limita a la nostalgia. Plataformas de reventa como eBay han impulsado una nueva ola de compradores, atraídos por la durabilidad y la funcionalidad del modelo.

El valor actual varía y en muchos casos resulta inferior a su precio original, lo que refuerza su atractivo entre coleccionistas y usuarios en busca de teléfonos básicos.

Dónde se puede adquirir un Nokia 1100

Plataformas digitales y subastas reúnen la mayor oferta de este modelo, con precios que dependen del estado y los accesorios. (Foto: eBay)

Quienes deseen adquirir un Nokia 1100 pueden encontrarlo en plataformas de compraventa en línea, siendo eBay uno de los principales puntos de acceso.

De acuerdo con publicaciones recientes en este sitio, la mayoría de las unidades disponibles se venden por debajo de los 50 dólares, aunque el precio puede variar según el estado del dispositivo y la presencia de accesorios originales.

Además de eBay, existen mercados locales y sitios de subastas donde se pueden conseguir unidades del teléfono. La disponibilidad y el costo dependen de la región y de las características específicas del dispositivo.

Los modelos sin uso o sellados suelen alcanzar valores más altos en subastas especializadas, donde el interés de los coleccionistas y entusiastas tecnológicos es mayor.

Cuánto cuesta actualmente el Nokia 1100 en el mercado retro

El valor de reventa fluctúa entre 25 y 100 dólares, con unidades selladas alcanzando cifras superiores en subastas. (Fotocomposición Infobae)

En el mercado retro, los precios del Nokia 1100 oscilan entre 25 y 100 dólares. Los valores más bajos corresponden a teléfonos usados, mientras que las unidades en estado impecable o con accesorios originales pueden superar ese rango.

Los modelos sin uso o en caja original pueden alcanzar precios superiores en subastas, lo que evidencia el interés sostenido de ciertos nichos de consumidores.

Cómo evolucionó el mercado de los teléfonos desde la llegada del Nokia 1100

El éxito del Nokia 1100 se explica por la decisión de la compañía de ofrecer un producto básico, económico y fácil de conseguir. El dispositivo presentaba una carcasa de goma antideslizante, que protegía el teléfono frente a caídas y golpes, y una batería BL-5C de larga duración.

El celular de Nokia resaltaba por su resistencia a golpes y sus funciones básicas de comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas características lo distinguieron en una época en la que la mayoría de los teléfonos requerían recargas constantes y eran menos resistentes.

Con el tiempo, la industria de la telefonía experimentó cambios con la llegada de modelos como el Motorola DynaTAC 8000X, el Motorola RAZR V3 y el propio Nokia 3310.

En 2007, la introducción del iPhone marcó un punto de inflexión al incorporar pantalla táctil y una nueva interfaz, lo que impulsó la transición hacia los smartphones y cambió la manera de consumir tecnología en todo el mundo.

Por qué el Nokia 1100 fue tan popular a principios del siglo XXI

La popularidad del Nokia 1100 radica en una combinación de factores. El diseño robusto, la interfaz intuitiva y la autonomía que superaba una semana con una sola carga fueron claves para su éxito.

La empresa finlandesa le puso al Nokia 1100 un precio de 100 dólares para que fuera de acceso masivo. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Según datos recogidos por Visual Capitalist, durante sus seis años en el mercado, el modelo alcanzó las 250 millones de unidades vendidas, superando a referentes como el Motorola RAZR y el iPhone 6.

El lanzamiento en agosto de 2003 por parte de la empresa finlandesa, respondió a una demanda de teléfonos accesibles y resistentes, sobre todo en mercados emergentes.

Su precio de 100 dólares facilitó la masificación en regiones como América Latina, Asia y África. El menú ofrecía funciones esenciales, incluyendo llamadas, mensajes de texto, linterna y el juego Snake II.