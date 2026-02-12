Tecno

Microsoft corrige un fallo en Bloc de Notas que ponía en riesgo a los usuarios: cómo actualizar la aplicación

El problema en la aplicación estuvo relacionado con la inclusión de funciones de IA

Guardar
El Bloc de Notas de
El Bloc de Notas de Windows 11 sufrió una vulnerabilidad crítica que expuso a millones de usuarios al riesgo de ciberataques. (Microsoft)

El Bloc de Notas de Windows 11 se ha convertido inesperadamente en el centro de atención debido a una grave vulnerabilidad de seguridad que puso en riesgo la integridad de millones de equipos.

La vulnerabilidad, ya resuelta por Microsoft, ha suscitado nuevos cuestionamientos sobre la evolución de aplicaciones históricamente sencillas y la incorporación de funciones avanzadas que, en este caso, abrieron una peligrosa puerta a los ciberataques.

Cuál fue el fallo del Bloc de Notas que puso en riesgo a los usuarios de Windows 11

La estrategia de modernización de Microsoft llevó a que el Bloc de Notas tuviera funciones como soporte para Markdown, pestañas, autocorrección y la integración con Copilot, la inteligencia artificial de la compañía.

Esta actualización fue la causa directa de la vulnerabilidad crítica identificada en febrero de 2026. El fallo, catalogado como CVE-2026-20841 y con un nivel de gravedad de 8,8 sobre 10, afectaba específicamente la forma en que el Bloc de Notas procesaba los archivos Markdown y los enlaces incluidos en ellos.

La vulnerabilidad, registrada como CVE-2026-20841
La vulnerabilidad, registrada como CVE-2026-20841 y con gravedad 8,8, permitió la posible ejecución remota de comandos maliciosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha de seguridad permitía que un atacante enviara un archivo con extensión .md especialmente manipulado. Si el usuario abría ese archivo y hacía clic en un enlace malicioso dentro del Bloc de Notas, el software podía ejecutar comandos remotos con los mismos privilegios que la víctima.

Esto abría la posibilidad de descargar e instalar malware, comprometiendo completamente el equipo y otorgando permisos de administrador al atacante.

El mecanismo de explotación radicaba en el procesamiento de enlaces dentro de los archivos Markdown. Cuando un usuario interactuaba con un archivo malicioso, la aplicación podía activar protocolos no verificados, lo que permitía la ejecución de scripts remotos sin validación adecuada.

De esta manera, la sencillez que durante años protegió al Bloc de Notas quedó relegada, y la adición de nuevas funciones amplió la superficie de exposición a amenazas que antes eran imposibles.

Microsoft actuó rápidamente resolviendo la
Microsoft actuó rápidamente resolviendo la vulnerabilidad del Bloc de Notas con un parche de seguridad en febrero de 2026. (MICROSOFT)

El contexto de la vulnerabilidad se remonta a mediados de 2025, cuando Microsoft decidió incorporar soporte para Markdown, una función que permite el formateo de texto utilizando caracteres especiales.

Esta decisión, que buscaba adaptar la aplicación a los estándares modernos y ofrecer compatibilidad con flujos de trabajo actuales, fue acompañada de otras mejoras como la revisión ortográfica automática, autocorrección y la integración de IA.

Sin embargo, la introducción de estas características hizo que el Bloc de Notas pasara de ser una herramienta minimalista a convertirse en una aplicación con conectividad de red y funcionalidades avanzadas. Esto incrementó considerablemente el riesgo de que la aplicación se convirtiera en un vector de ataque, especialmente para usuarios casuales que no requieren de capacidades complejas.

Qué hizo Microsoft para solucionar el problema

El equipo de Microsoft actuó con rapidez cuando se detectó la vulnerabilidad. La compañía lanzó un parche a través de la actualización de seguridad correspondiente al Patch Tuesday de febrero de 2026, así como mediante una actualización directa desde la Microsoft Store. Según la empresa, no existen pruebas de que la vulnerabilidad haya sido explotada activamente antes de la corrección, lo que lleva cierta tranquilidad a los usuarios.

Microsoft recomienda deshabilitar temporalmente funciones
Microsoft recomienda deshabilitar temporalmente funciones avanzadas del Bloc de Notas hasta confirmar la instalación del último parche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La firma de Redmond instó a todos los usuarios a actualizar inmediatamente el Bloc de Notas para cerrar cualquier posibilidad de ataque.

Además, recomendó desactivar manualmente desde los ajustes de la aplicación aquellas funciones consideradas opcionales, como el formateo Markdown, la revisión ortográfica y la integración con Copilot, hasta asegurarse de que la versión instalada incluya el parche de seguridad.

Cómo protegerse: recomendaciones para los usuarios

Mientras la actualización de seguridad se distribuye globalmente, Microsoft aconseja a los usuarios revisar la configuración del Bloc de Notas.

Desde el menú de ajustes, es posible desactivar el soporte para Markdown, la revisión ortográfica automática, la autocorrección y la integración con IA. Estas acciones permiten reducir el riesgo de exposición mientras se confirma que la aplicación cuenta con la última versión disponible.

La situación refuerza la importancia de mantener actualizadas incluso las aplicaciones más básicas, y recuerda que en la era de la conectividad permanente, ninguna herramienta está exenta de convertirse en objetivo para los ciberdelincuentes.

Temas Relacionados

Windows 11Bloc de NotasComputadoresMicrosoftWindowsCiberseguridadTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Adam Mosseri, director de Instagram, desmiente la existencia de “la adicción clínica” a las redes sociales

El directivo admitió que ciertas funciones de la app como los filtros digitales generan riesgos sobre la imagen corporal y el bienestar de los usuarios jóvenes

Adam Mosseri, director de Instagram,

Cómo conseguir los juegos gratuitos de Epic Games: Guía paso a paso para febrero 2026

La plataforma renueva su oferta con aventuras, acción y estrategia, permitiendo a millones de usuarios ampliar su biblioteca digital gratuitamente con nuevos juegos por tiempo limitado

Cómo conseguir los juegos gratuitos

¿Buscas juegos gratis? Steam lanza cuatro títulos para descargar y jugar sin pagar

Desde puzles hasta aventuras de terror, la selección semanal se suma a la oferta permanente y consolida a la plataforma de videojuegos

¿Buscas juegos gratis? Steam lanza

No lo formatees aún: la señal definitiva para saber si tu smartphone necesita un ‘reset’

El formateo es una solución eficaz ante fallos graves, infecciones o lentitud persistente, pero debe aplicarse solo cuando otras opciones no funcionan y tras una copia de seguridad

No lo formatees aún: la

¿Tu nevera o refri gasta más de lo que debería? 10 trucos de fabricantes para ahorrar energía

Minimizar el tiempo de apertura, elegir modelos de bajo consumo y limpiar el condensador ayudan a reducir emisiones y gastos

¿Tu nevera o refri gasta
DEPORTES
El segundo día de pretemporada

El segundo día de pretemporada de la F1 en Baréin: Pierre Gasly tuvo problemas con su Alpine y generó una bandera roja

Habló el delantero argentino que es seguido por la selección española: “No cierro ninguna puerta”

Alarmante declaración sobre el rendimiento de Aston Martin en la Fórmula 1: “Estamos a cuatro segundos y medio de los primeros”

Pato Abbondanzieri dio detalles de su frustrado pase al Real Madrid y reveló el detrás de escena de su lesión en el Mundial 2006

Argentina volverá a ser local en la Copa Davis tras dos años y medio: enfrentará a Turquía por el Grupo Mundial I

TELESHOW
Toc Toc suspendió la función

Toc Toc suspendió la función en Mar del Plata por una intoxicación masiva del elenco: la palabra de Diego Pérez

La argentina que ganó en Pasapalabra España reveló el secreto que la hizo millonaria: “Todavía lo estoy procesando”

Evelyn Botto, la relación abierta con Fede Bal y su diálogo con Carmen Barbieri: “Vamos día a día”

El reencuentro de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: nuevo look, mensajes románticos y cena de autor

El enigmático mensaje de Evangelina Anderson que despertó rumores sobre su futuro en MasterChef Celebrity

INFOBAE AMÉRICA

“Like a Rolling Stone”: el

“Like a Rolling Stone”: el día que Bob Dylan rompió todas las reglas y creó un ícono eterno

Hasta que la Democracia nos separe

Alerta en Brasil por el uso de plumas para adelgazar falsificadas que ingresan por la ruta de la cocaína: investigan seis muertes

Sector externo impulsa a la banca en Panamá, pero revela debilidad interna

Corte Constitucional admitió demandas contra dos leyes económicas urgentes de Daniel Noboa