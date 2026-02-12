Elon Musk le dice adiós a colonizar Marte por el momento, ahora su plan es la Luna

Elon Musk ha sido uno de las principales voces de revelar que hay altas probabilidades de habitar otros planetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carrera lunar privada ha desplazado a Marte como objetivo principal de la exploración espacial, tras el anuncio de Elon Musk sobre el cambio estratégico de SpaceX.

Musk comunicó que la empresa dirigirá sus recursos hacia la construcción de una ciudad autosuficiente en la Luna, un proyecto que podría concretarse en menos de diez años.

Este viraje redefine no solo la agenda de la compañía, además, cambia la dinámica entre los actores privados que buscan liderar el desarrollo permanente en la superficie lunar, y deja en suspenso los planes de colonización marciana por al menos dos décadas.

Por qué Elon Musk dejó en pausa su plan de colonizar Marte

Elon Musk anuncia que SpaceX enfocará recursos en construir una ciudad autosuficiente en la Luna en menos de diez años. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El propio Musk, a través de la red social X, sostuvo que existen obstáculos tecnológicos y logísticos insalvables a corto plazo para llegar a Marte, mientras que establecer una base autosuficiente en la Luna “es posible en un plazo mucho más corto que una misión tripulada a Marte”.

Dicha meta incluye el despliegue de infraestructuras capaces de crecer de manera autónoma y soportar la vida humana, además de la instalación de centros de datos y plataformas de inteligencia artificial en suelo lunar.

El empresario justificó la decisión afirmando que “la Luna es accesible cada diez días”, mientras que las ventanas de lanzamiento a Marte solo se presentan cada veintiséis meses, una diferencia que permite avanzar “más rápido y de modo constante”, según detalló.

Qué factores hicieron que el plan de Marte se aplazara

El cambio estratégico de SpaceX retrasa la colonización de Marte por al menos dos décadas por obstáculos tecnológicos y logísticos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

El retraso en el desarrollo de la nave Starship, crucial para ambas misiones, ha pesado en la estrategia. Las pruebas han registrado múltiples explosiones y no han permitido mantener el calendario inicialmente previsto.

Musk originalmente había fijado el envío de una flota de naves a Marte para finales de 2026, pero los desafíos técnicos y la presión por los plazos han dilatado ese horizonte.

Actualmente, la atención de SpaceX se centra en la ciudad lunar autosuficiente , mientras que el traslado de tripulación y recursos a Marte se posterga a más de veinte años.

Pese a la prioridad inmediata de la Luna, Musk afirmó que SpaceX “seguirá desarrollando tecnología para una futura ciudad en Marte”, y que planea retomar ese propósito dentro de cinco a siete años.

Cómo está el sector de la exploración espacial

Blue Origin es otros de los competidores en el sector de la exploración espacial. (Foto: REUTERS/Ivan Pierre Aguirre/File Photo)

SpaceX y Blue Origin protagonizan ahora una nueva etapa donde el control y desarrollo de la Luna se perfilan como el próximo gran reto para las empresas privadas dedicadas a la expansión humana fuera de la Tierra.

El cambio se produce dentro de un escenario de creciente competencia empresarial. Blue Origin, la firma liderada por Jeff Bezos, ha interrumpido sus vuelos turísticos para enfocarse en el desarrollo de un módulo de aterrizaje propio.

Ambas empresas buscan consolidar una presencia permanente en la Luna, lo que agudiza la competencia en el sector espacial privado.

Por qué crece el debate sobre la viabilidad de la vida en otros planetas

Los desarrollos se enfocan en la Luna, pero crece el debate sobre invertir recursos en ayudar a los problemas del planeta. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este giro estratégico revive un viejo debate sobre las prioridades de la exploración espacial frente a los desafíos terrestres.

António Guterres, secretario general de la ONU, citó en la Conferencia de Biodiversidad COP15: “No hay planeta B”, aludiendo a que invertir en el planeta Tierra y frenar la pérdida de biodiversidad es la única vía para el futuro de la humanidad.

En este sentido, las decisiones de Musk reordenan el rumbo de la exploración espacial privada, y marcan un nuevo foco para las próximas décadas.

El impulso hacia la Luna promete avances tecnológicos y colaboraciones inéditas, mientras la colonización marciana queda relegada. El debate sobre dónde invertir recursos y esfuerzos continuará, pero la Luna se consolida como el escenario inmediato para el desarrollo y la presencia humana más allá del planeta.