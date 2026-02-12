El truco definitivo para saber quién está conectado a tu WiFi sin permiso

Si crees que un vecino u otra persona está usando tu WiFi, hay distintas maneras de averiguarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si sospechas que un vecino u otra persona ajena está conectado a la red WiFi de tu casa, existen varias formas de comprobarlo. La más sencilla es utilizar las aplicaciones móviles que algunos proveedores de internet ofrecen para visualizar en tiempo real los dispositivos conectados a tu red.

Si tu proveedor no dispone de esta función, también puedes verificarlo accediendo a la configuración de tu router y siguiendo estos pasos:

Accede al router escribiendo su dirección IP en el navegador. Las más comunes son 192.168.1.1, 192.168.0.1 o 10.0.0.1. Si no la conoces, revisa la etiqueta que suele estar en la parte inferior del equipo. Inicia sesión con el usuario y la contraseña. Por defecto, ambos suelen ser admin. Busca la sección de dispositivos conectados, que puede llamarse ‘Dispositivos conectados’, ‘Clientes DHCP’ o simplemente ‘DHCP’. Ahí podrás ver todos los equipos vinculados a tu WiFi, junto con sus nombres, direcciones MAC e IP. Algunos modelos incluso muestran el consumo de datos de cada dispositivo.

Si tu proveedor no ofrece esta opción, puedes consultarlo desde la configuración del router. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los routers con tecnología WiFi Mesh, como Google WiFi, Amazon Eero o TP-Link Deco, cuentan con aplicaciones específicas que permiten identificar rápidamente los dispositivos conectados y controlar su acceso a la red.

De qué otra forma saber quien está conectado a mi WiFi

Otra forma de saber quién está conectado a tu red WiFi es desde el Administrador de tareas de Windows. Si tiene un computador con este sistema operativo, puedes hacerlo fácilmente siguiendo estos pasos:

Presiona Ctrl + Shift + Esc para abrir el Administrador de tareas. Haz clic en la pestaña Rendimiento. En el panel izquierdo, selecciona Usuarios de red. Verás una lista con todos los dispositivos y usuarios conectados a tu red, junto con su uso de ancho de banda.

Puedes verificar quién está conectado a tu red WiFi usando el Administrador de tareas de Windows. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Examina con atención la lista de dispositivos. Si encuentras algún nombre que no reconozcas o que te resulte extraño, es posible que una persona ajena esté utilizando tu red sin permiso.

Cuándo sospechar que alguien más está conectado a mi WiFi

Sospechar que alguien más está conectado a tu red WiFi puede surgir ante ciertos indicios claros en el funcionamiento de tu conexión. Una de las señales más frecuentes es la disminución notable en la velocidad de navegación o interrupciones constantes en la señal, especialmente si ocurren cuando no hay muchos dispositivos propios en uso.

Sospechas de intrusos en tu red pueden aparecer si notas cambios en el rendimiento de la conexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es motivo de alerta si notas que tu consumo de datos aumenta sin explicación, o si aparecen dispositivos desconocidos en la lista de conexiones de tu router o de aplicaciones de gestión de red.

Otras señales pueden ser el encendido intermitente de luces en el router incluso cuando tus dispositivos están apagados, o recibir notificaciones de acceso inusual a la red desde la app de tu proveedor de internet.

En ocasiones, puedes experimentar desconexiones repentinas o problemas para conectar nuevos dispositivos, debido a que la capacidad de la red está siendo utilizada por terceros.

Otras señales son luces del router encendiéndose sin explicación o notificaciones de acceso no habitual en la app de tu proveedor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es especialmente importante estar atentos si vives en edificios o zonas con viviendas cercanas, ya que los vecinos pueden intentar acceder a tu WiFi si la red no está debidamente protegida.

Ante cualquiera de estos síntomas, conviene revisar los dispositivos conectados y, si es necesario, cambiar la contraseña de tu red para reforzar la seguridad.

Cómo proteger el WiFi de mi casa

Proteger el WiFi de tu casa es fundamental para evitar accesos no autorizados y mantener tu información segura. Lo primero es cambiar la contraseña predeterminada del router por una clave fuerte, que combine letras, números y símbolos.

Activa el cifrado WPA2 o WPA3 en la configuración del dispositivo. Además, revisa periódicamente los dispositivos conectados y actualiza el firmware del router para corregir vulnerabilidades. Si es posible, desactiva la opción WPS y oculta el nombre de la red (SSID).