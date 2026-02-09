Reiniciar el router, cambiar su ubicación y alejar electrodomésticos: trucos para evitar fallas en la red WiFi

La mayoría de problemas se solucionan desde la configuración del módem. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estabilidad y velocidad de una conexión WiFi dependen de múltiples factores, desde el hardware hasta la ubicación del router y la presencia de otros dispositivos y electrodomésticos.

Existen acciones sencillas que pueden reducir las interferencias y mejorar el rendimiento de la red inalámbrica en el hogar. Muchos problemas habituales de conectividad no requieren asistencia técnica ni renovación de apartos, sino la aplicación de pautas prácticas.

Ajustar la posición del router, reiniciar el router y modificar algunos hábitos de uso permite optimizar la señal y reducir cortes o lentitud en la conexión. High Speed Internet detalla cuáles son los cambios más efectivos y cómo aplicarlos en pocos minutos.

Por qué reiniciar el router de internet puede resolver problemas de conexión

Reiniciar el módem y el router elimina errores temporales que afectan la velocidad de internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los primeros pasos sugeridos frente a una caída o lentitud en la red consiste en reiniciar tanto el módem como el router. Reiniciar el router permite limpiar errores temporales y restablecer las conexiones con el proveedor de internet, lo que puede solucionar de inmediato la mayoría de los inconvenientes cotidianos.

Se sugiere apagar por completo el módem o el gateway inalámbrico, desconectarlo de la corriente durante al menos 30 segundos y volver a conectarlo. Esta acción básica elimina posibles bloqueos y ayuda a restablecer la señal, sin necesidad de cambios técnicos complejos.

Dónde colocar el módem para obtener la mejor señal WiFi

La ubicación del router influye de manera directa en la calidad y el alcance de la señal inalámbrica. Los expertos aconsejan situar el router en un punto central y elevado dentro del hogar, cercano a las áreas donde se utilizan más los dispositivos conectados.

La ubicación central y elevada del router ayuda a extender la cobertura WiFi en toda la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colocar el router en un extremo de la vivienda, en sótanos o dentro de armarios puede generar zonas sin cobertura y reducir la velocidad del servicio.

Asimismo, diversos materiales presentes en la construcción de la casa, como el metal, los azulejos, la piedra o incluso el agua, pueden bloquear o debilitar la señal WiFi. Por ese motivo, conviene evitar instalar el router cerca de baños, detrás o debajo de muebles metálicos, o junto a grandes recipientes de agua como acuarios.

Qué electrodomésticos y dispositivos interfieren con el internet

Las ondas de radio que utiliza la red WiFi pueden sufrir interferencias por la actividad de otros aparatos electrónicos. Entre los dispositivos que más afectan la estabilidad de la conexión se encuentran los teléfonos inalámbricos, los monitores de bebés, los microondas y las bocinas Bluetooth.

Alejar estos electrodomésticos del router y de los dispositivos conectados disminuye el riesgo de interrupciones en la señal. El impacto de estos aparatos radica en que emiten ondas que compiten en frecuencia con el WiFi, lo que genera pérdidas de velocidad y fallos de conexión.

Alejar el router de microondas y teléfonos inalámbricos reduce las interferencias en la señal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener el router alejado de dispositivos que operan en bandas similares y limitar el uso simultáneo de dispositivos que generan interferencia contribuye a una experiencia de navegación más estable.

Cómo ajustar las antenas del router para mejorar la cobertura de internet

No todos los routers permiten modificar la posición de sus antenas, porque algunos modelos las integran en el interior del dispositivo. En los casos en que las antenas sean externas y ajustables, se sugiere orientarlas según las necesidades de cobertura.

Las antenas omnidireccionales distribuyen la señal en dirección perpendicular a su posición, así que una antena vertical propaga la señal en horizontal, mientras que una antena horizontal la proyecta hacia arriba y abajo.

Ajustar las antenas del router permite optimizar la conexión en viviendas de varios pisos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ajustar la orientación de las antenas permite optimizar la cobertura en viviendas con varios pisos. Se debe colocar una antena de manera vertical y otra en posición horizontal cuando se busca cubrir diferentes alturas o áreas separadas. Esta acción mejora el rendimiento de la red sin inversión adicional.

Qué banda de frecuencia es mejor utilizar: 2.4 GHz o 5 GHz

Los routers inalámbricos modernos funcionan en dos bandas de frecuencia principales: 2.4 GHz y 5 GHz. La elección de una u otra influye en la velocidad y la estabilidad de la señal.

La banda de 2.4 GHz ofrece mayor alcance y mejor capacidad de atravesar paredes, aunque suele estar más saturada y presentar interferencias. En cambio, la banda de 5 GHz proporciona velocidades superiores, pero su cobertura es más limitada y sensible a los obstáculos.

Los expertos sugieren cambiar de banda si se detectan interferencias o lentitud. La mayoría de los dispositivos muestra ambas redes como opciones separadas, identificadas con el nombre correspondiente.