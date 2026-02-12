De empleados a directores de IA: cómo los sistemas autónomos cambiarán el flujo de trabajo en las empresas

Si tienes una empresa o te interesa la tecnología en los negocios, debes saber que en 2026 la inteligencia artificial será clave en la transformación empresarial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si eres propietario de una empresa o te interesa el impacto tecnológico en los negocios, debes saber que la tecnología transformará el funcionamiento empresarial en 2026, con la inteligencia artificial como protagonista.

De acuerdo con la compañía ManageEngine, el cambio central será la incorporación de sistemas autónomos y de IA agéntica capaces de ejecutar flujos de trabajo completos sin intervención humana, permitiendo que toda la fuerza laboral interactúe directamente con estas herramientas.

Esto implica, por ejemplo, que una agencia publicitaria podrá automatizar la gestión de campañas, análisis de datos y optimización de recursos, liberando a los equipos para que se enfoquen en la creatividad y la estrategia.

El cambio principal será la integración de sistemas autónomos y de IA capaces de gestionar procesos completos sin intervención humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para alcanzar este nivel de automatización, las empresas están adoptando plataformas unificadas que integran GenAI en la gestión de redes y ciberseguridad, lo que facilita una detección de anomalías automatizada e imperceptible para el usuario.

El panorama es favorable: según un estudio de Gartner, el 70% de los CIO en América Latina planea aumentar la inversión en capacitación en inteligencia artificial para 2027.

Las empresas que asuman el liderazgo serán aquellas que diseñen programas de formación adaptados a las habilidades y necesidades específicas de sus equipos, integrando el aprendizaje de IA en el entorno laboral cotidiano.

Liderarán las empresas que adapten la formación en inteligencia artificial a las necesidades de su equipo e integren el aprendizaje en el trabajo diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo más van a cambiar las empresas este 2026

Según la compañía mencionada, las empresas también experimentarán cambios clave en 2026 en los siguientes aspectos:

Plataformas de desarrollo nativas de IA.

En 2026, las empresas adoptarán plataformas diseñadas específicamente para el desarrollo con inteligencia artificial.

Estas plataformas permiten que tanto desarrolladores técnicos como empleados sin experiencia en programación (“Citizen Developers”) creen y desplieguen aplicaciones inteligentes en entornos seguros y automatizados.

Por ejemplo, un banco podrá lanzar asistentes virtuales personalizados para atención al cliente, y una aseguradora automatizará la revisión de pólizas usando modelos de lenguaje integrados por API abiertas.

En 2026, las compañías implementarán plataformas creadas para el desarrollo con inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resiliencia digital total y ciberseguridad preventiva.

La ciberseguridad se convierte en el eje central de la estrategia digital, pasando de una defensa perimetral tradicional a sistemas de detección y respuesta extendida (XDR) y arquitecturas de malla de ciberseguridad con enfoque Zero Trust.

Por ejemplo, una empresa de retail podrá bloquear fraudes en tiempo real, mientras que una financiera utilizará autenticación multifactor y gestión de identidad (IAM) para proteger el acceso a información sensible.

Optimización de costos y gobernanza de la nube (FinOps).

La gestión financiera de la nube será prioritaria. Las empresas aplicarán prácticas FinOps para alinear el gasto en servicios cloud con el valor real aportado al negocio.

La gestión eficiente de los costos en la nube será fundamental; las empresas usarán FinOps para ajustar el gasto al valor generado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un estudio sobre la madurez de la nube en América Latina, aproximadamente el 70% de las empresas de la región luchan con la falta de visibilidad sobre sus gastos en la nube, lo que provoca importantes excesos presupuestarios.

Un supermercado, por ejemplo, podrá monitorear y ajustar automáticamente el consumo de recursos en la nube según la demanda diaria, evitando sobrecostos y desperdicios.

Tecnología verde y TI sostenible.

El enfoque en tecnología verde redefine el retorno de la inversión (ROI) para incluir el impacto ambiental (ROP). Según el Foro Económico Mundial, las tecnologías digitales tienen el potencial de reducir las emisiones globales en un 20% para 2050 en los sectores de mayores emisiones.

El año 2026 estará marcado por la integración total de la IA, el fortalecimiento de la ciberseguridad y el avance hacia la sostenibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas implementarán soluciones que reduzcan el consumo energético y las emisiones, como sensores inteligentes en plantas de manufactura o algoritmos de IA para planificar rutas logísticas más eficientes, respondiendo tanto a regulaciones como a la presión de inversores internacionales.

“Este 2026 estará definido por la integración profunda de la IA en todos los niveles, la consolidación de la ciberseguridad como pilar de la resiliencia y la adopción de la sostenibilidad como un factor ineludible para la rentabilidad”, concluye Wilson Calderón, director técnico asociado de ManageEngine LATAM.