5 aplicaciones para conseguir vuelos baratos y viajar en San Valentín

Las herramientas presentadas son accesibles desde cualquier dispositivo como ordenador o celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad de las aplicaciones para comparar vuelos ha transformado las posibilidades de viajar durante San Valentín y otras temporadas de alta demanda, en un contexto donde miles de personas buscan ahorrar dinero en sus presupuestos.

Estas plataformas permiten acceder a tarifas más bajas y ofrecen herramientas para anticipar variaciones de precios y gestionar contratiempos, lo que resulta fundamental cuando las celebraciones incrementan la demanda de pasajes.

Durante periodos marcados por un aumento de viajeros, como el fin de año o el propio 14 de febrero, la posibilidad de recibir alertas automáticas sobre descensos de precios se convierte en un recurso clave. En este sentido, se presentan 5 aplicaciones que son útiles para encontrar vuelos a bajo costo.

Por qué Google Fights es útil para encontrar vuelos económicos

Google Flights destaca por su transparencia y calendario interactivo que ayuda a detectar los días más baratos para volar en temporadas altas. (Foto: Google)

Entre las alternativas destaca Google Flights, que se ha consolidado como uno de los comparadores más utilizados por la transparencia y facilidad de uso de su plataforma.

El sistema pone a disposición de los usuarios un calendario interactivo que facilita visualizar la evolución de los precios, lo que ayuda a detectar los días más económicos para volar en plena temporada alta.

Si bien la compra final se realiza en la página de la aerolínea o la agencia derivada, la herramienta de Google agiliza la exploración de alternativas —incluyendo la opción de volar desde aeropuertos cercanos o rutas menos tradicionales— y contribuye a anticipar fluctuaciones de tarifas en fechas emblemáticas.

Qué es Skyscanner y cómo ayuda a encontrar vuelos baratos

Skyscanner

Skyscanner notifica automáticamente sobre bajadas en los precios y facilita reservas de hoteles y autos en temporadas de alta demanda. (Foto: Skyscanner)

Skyscanner cuenta con una herramienta de notificación que permite a los usuarios reaccionar con rapidez ante caídas temporales en las tarifas, lo cual maximiza las oportunidades de encontrar boletos accesibles incluso cuando la demanda se dispara.

Al integrar servicios adicionales —como reservas de hoteles y alquiler de autos—, Skyscanner facilita una organización integral del viaje y habilita la combinación de múltiples variables para ajustar los parámetros a necesidades específicas, una función apreciada en particular para quienes buscan vuelos económicos para fechas especiales.

Cómo opera Kiwi y de qué forma la pueden usar los usuarios

El impacto de estas tecnologías no se circunscribe solamente al ahorro. Plataformas como Kiwi ofrecen garantías destinadas a proteger la inversión del consumidor en fechas complicadas: su función “Kiwi Guarantee” cubre reembolsos o alternativas si alguna conexión se pierde por causas ajenas al viajero.

Las aplicaciones permiten revisar rebajas en destinos que valen la pena conocer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto adquiere relevancia durante celebraciones con alta circulación aérea, donde los horarios y conexiones suelen verse alterados.

Además, Kiwi recurre a un algoritmo exclusivo que permite unir trayectos de distintas compañías, generando rutas inéditas y precios más competitivos, e incluyendo aerolíneas de bajo costo que frecuentemente no aparecen en comparadores convencionales.

Cuál aplicación utiliza inteligencia artificial para conseguir vuelos

En el ámbito de la predicción, Hopper emplea inteligencia artificial basada en grandes volúmenes de datos históricos para sugerir el momento idóneo para reservar o esperar antes de comprar un boleto.

La aplicación destaca por notificar en tiempo real cuando detecta variaciones significativas en las tarifas, ayudando a los viajeros a evitar compras impulsivas y a aprovechar descensos repentinos de precios.

Las aplicaciones permiten monitorear los vuelos hasta revisar cancelaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, una de sus funciones valoradas es la posibilidad de “congelar” precios por un lapso breve mediante el pago de un monto mínimo, lo que otorga margen para decidir sin exponerse a aumentos repentinos, una situación frecuente antes de festividades como el año nuevo.

Qué otras plataformas son útiles para saber información de vuelos

Aunque el foco no siempre está en el aspecto tarifario, algunas aplicaciones como FlightAware resultan útiles al ofrecer información precisa y en tiempo real sobre retrasos, cancelaciones y cambios de puerta.

Esta función apoya a los viajeros —y a quienes esperan a sus familiares— en jornadas de alta demanda, anticipando inconvenientes y permitiendo gestionar de manera más eficiente los traslados cuando surgen imprevistos.